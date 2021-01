Los fenómenos astronómicos que se podrán ver en el cielo uruguayo en enero

Los primeros cielos de 2021 estarán tranquilos para Uruguay. Silvia Martino, docente del Observatorio Astronómico de Montevideo ha destacado a Cromo algunos eventos astronómicos de interés que ocurrirán este mes.

1 de enero: Conjunción de la Luna con el cúmulo estelar La Colmena

Stellarium

Imagen para las 3:00 am hacia el Norte, el 1 de enero de 2021.

Un cúmulo abierto es un conjunto de estrellas formadas a partir de la misma nube molecular. La docente declara que, a diferencia de las constelaciones, donde las estrellas se ven cercanas entre sí debido a nuestra perspectiva desde la Tierra, "los cúmulos estelares son grupos donde las estrellas se encuentran realmente cerca unas de otras".

El cúmulo abierto La Colmena o El Pesebre (o M44 por su nombre de catálogo), se encuentra a 600 años luz de distancia, siendo uno de los más cercanos a la tierra. Abarca unos 15 años luz, contiene aproximadamente 1.000 estrellas y cubre aproximadamente tres Lunas llenas (1,5 grados) en el cielo de la constelación de Cáncer.

El primer día del año, desde la salida de la Luna sobre las 22:20 hasta el amanecer, se podrá ver muy próxima este cúmulo. Se encontrará a 2.5° de ese satélite (unas 5 veces el diámetro de esta), "lo que facilitará encontrarlo con binoculares o telescopio", afirmó. La Luna volverá a tener un acercamiento aparente similar con este cúmulo el 28 de enero, cuando se encuentre en fase llena.

2 de enero: la Tierra en el perihelio

Este día, la Tierra se encontrará en su máximo acercamiento al Sol, punto de la órbita conocido como perihelio. Declara Martino que, por tener la Tierra una órbita elíptica y no circular, no siempre se encuentra a la misma distancia del Sol. Cuenta la docente que esta diferencia en la distancia no es la causante de las estaciones, sino que estas se deben a que existe una inclinación entre el plano en el que orbita la Tierra y el plano que contiene al Ecuador (perpendicular al eje de rotación).

CC BY 3.0

6 de enero: Luna en fase Cuarto Menguante

Stellarium

Imagen para las 4:00 am sobre el Noreste, el 6 de enero de 2021.

Saldrá sobre las 00:40.

13 de enero: Luna en fase Nueva

Stellarium

Imagen para las 10:00 pm, el 13 de enero de 2021.

"Durante esta fase, la Luna no es visible, debido a que la cara iluminada por el Sol queda en dirección opuesta a la Tierra", afirma Martino. Por esta razón, este día es ideal para observar el cielo en busca de "objetos poco brillantes que son indistinguibles con la presencia de la Luna".

20 de enero: Luna en fase Cuarto Creciente, próxima al planeta Marte

Stellarium Imagen para las 10:00 pm hacia el Noroeste, el 20 de enero de 2021.

"Esta fase es muy adecuada para observación con binoculares o pequeños telescopios, ya que permite distinguir muchos cráteres en la zona del terminador lunar (división entre la zona oscura e iluminada de la Luna)", cuenta la docente.

Además, este día, el satélite se encontrará próxima al planeta Marte desde nuestra perspectiva. También estará cerca el planeta Urano, que puede ser observado únicamente con telescopio.

28 de enero: Luna en fase Llena

Stellarium

Imagen para las 23:00 hacia el Noreste, el 28 de enero de 2021.

La primera Luna llena del 2021 será el 28 de enero. Este día, saldrá justo cuando el Sol se ponga y será visible durante toda la noche.