Los números rojos del Inefop y por qué puede gastar más de lo que recauda

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) tiene como uno de sus objetivos la capacitación de trabajadores en el seguro de desempleo y también en actividad que quieren actualizar conocimientos o estar calificados para otras tareas. Desde hace 10 años administra y por tanto recibe los aportes del Fondo de Reconversión Laboral (FRL). A raíz del deterioro del mercado laboral en los últimos tiempos comenzó a destinar una buena cantidad de capital disponible para capacitar trabajadores mediante cursos.

El instituto fue creado por ley en 2008 y comenzó a funcionar al año siguiente El cometido de un fondo no es obtener ganancias; es generar y acumular recursos y destinarlos a cumplir con determinados objetivos. En este caso, la formación laboral. Entonces no se aplica el concepto de pérdidas y ganancias como en una empresa que opera bajo el derecho privado o público.

La Ley 18.406 creó el Inefop como una persona jurídica de derecho público no estatal y señaló como un cometido del instituto (además de administrar el FRL) la ejecución de acciones que el Poder Ejecutivo determine en materia de políticas de empleo. También indicó que deberá diseñar y gestionar programas de formación profesional para desempleados, personas o grupo de personas con dificultades de inserción laboral mediante acuerdos con instituciones públicas o privadas, y promover la creación y participar en el diseño de un sistema de certificación de conocimientos y de acreditación de competencias laborales. El instituto tiene conformación tripartita: gobierno, empresarios y trabajadores. En los dos últimos ejercicios el Inefop tuvo más salidas de recursos que ingresos.

Fernando Ubal, director de Inefop en representación del Poder Ejecutivo dijo a El Observador que “desde 2009 hasta 2016 ingresó más de lo que salió”. Sin embargo, en los dos últimos años hubo factores que modificaron la ecuación.

“Por un lado, una leve suba del desempleo generó una merma de ingresos por menores aportantes, y por otro, una mayor cantidad de situaciones a atender”, señaló. Expuso que hubo mayor cantidad de trabajadores desocupados accediendo a cursos de capacitación.

En ese sentido, el economista Juan Manuel Rodríguez, exdirector general del instituto apuntó que “la lógica es que cuando el desempleo es mayor la cantidad de cursos aumente, porque además, por ley, la función que tiene Inefop es recapacitar al desempleado”.

Inefop

Pero también se verificó un cambio de actitud en personas con empleo. “La realidad del mundo laboral hace que los trabajadores que están en actividad y también las empresas sientan que tienen que actualizarse; recurren más (al Inefop) como una estrategia de sostenimiento de la actividad”, manifestó Ubal. Por eso, expuso que los “gastos fueron mayores a los ingresos, pero fue una acción planificada y resuelta, sabiendo que teníamos un fondo fuerte que tenía la capacidad de atender esa nueva realidad”.

En la misma línea, marcó que “el concepto del fondo hace que tengamos reservas para los momentos en que hay que contar con más recursos de los que ingresan; hay un colchón”. El director mencionó que hace años se efectuó una modificación con la que se consiguió una disminución de 18% en los costos de los cursos.

“Hay una revisión constante de la estructura de los costos. Como en cualquier gestión de una institución puede haber errores, pero si los detectamos los tratamos de corregir rápidamente”, afirmó.

Además, desde este año, el aporte del FRL al Inefop es menor. El impuesto, vigente desde 1993, tuvo un cambio de porcentaje. Hasta el año pasado, el empleador, el trabajador y el Estado volcaban un 0,125% de los salarios nominales al fondo. Ahora el aporte es de 0,100% ya que el resto pasa al Fondo de Insolvencia Patronal aprobado por ley. “Desde este año se pierde un 20% de recaudación por ese motivo”, indicó el jerarca.

Ubal informó que en 2014 se realizaron 20.000 capacitaciones comunes, mientras que el año pasado fueron 65.000, además de unas 50.000 que se efectúan en forma remota. El Inefop tiene varios cursos relacionados a los servicios. “El turismo tiene una fuerte incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB). Tal vez hace años el idioma no era tan importante, hoy hay que tener un manejo mínimo de inglés o portugués no se puede atender bien a los turistas”, ejemplificó.

Un informe desató el debate

La semana pasada, el programa Santo y Seña de Canal 4 informó que Inefop acumuló entre 2017 y 2018 pérdidas por más de $ 633 millones, unos US$ 20 millones. El balance de 2018 del Inefop –auditado por CPA Ferrere– arrojó un resultado negativo de casi $ 426.5 millones, más de US$ 13 millones según el tipo de cambio establecido al momento del cierre del balance. El ejercicio de ese año incluyó partidas por $ 58.6 millones (más de US$ 1,8 millones) a gremios y cámaras empresariales, avaladas por una disposición legal de 2011 que permite al organismo “cooperar y brindar asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores que lo soliciten para la formación e investigación en materia de negociación colectiva”.

Este informe fue utilizado por varios integrantes de la oposición para realizar críticas sobre la gestión de esa herramienta. Por su parte, el diputado del Frente Amplio Alfredo Asti defendió los números rojos del Inefop de los últimos dos años. El "lnefop no está previsto para dar ganancias. Su funcionamiento debe ser contracíclico. Cuando crece el empleo también crecen los ingresos y disminuyen la demanda de cursos y por consiguiente sus costos. El efecto contrario pasa cuando baja el empleo,crecen egresos y bajan ingresos", posteo en su cuenta de Twitter.

A su vez, el informe televisivo expuso casos en que Inefop invirtió en capacitaciones costosas y, aparentemente, sin una justificación sólida. Por ejemplo, uno de los casos registrado en el balance negativo era el de un curso de cocina básica y limpieza integral, que le costó al organismo cerca de US$ 5.000.