Los que pasaron raspando y todos los partidos que compiten en octubre

Las elecciones internas celebradas este domingo fueron clave para definir los candidatos a la Presidencia por el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, especialmente en el caso de los partidos tradicionales en los que había mayor incertidumbre sobre el ganador. También hubo partidos que no tenían competencia interna o una real contienda entre sus precandidatos, como el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Unidad Popular.

Sin embargo, el desafío para otros partidos menores era más básico: saber si superaban el piso que marca la ley electoral para poder competir en las elecciones nacionales de octubre: 500 votos.

Hubo varios que, con el 99,9% de los votos escrutados, quedaron por el camino –como La Concertación que con ese resultado está a 20 votos de alcanzar el mínimo necesario, Democrático Unido, Abriendo Caminos y Orden Republicano–, pero hubo otros que lograron superar el límite por poco y, en algunos casos, eso significó competir por primera vez por un lugar en el Parlamento.

Partido digital

Con pocos años de vida, este partido que apuesta a extender la democracia a la participación ciudadana vía redes sociales y plataformas pasó por primera vez la prueba y, con el 99,9% de los votos escrutados, obtuvo 595 adhesiones. Eso, para Justin Graside, el líder y fundador del grupo, fue una victoria.

“Nuestro objetivo a octubre es entrar al Parlamento y meter por lo menos un diputado, sin tener la estructura de otros partidos”, dijo Graside a El Observador, que no es el precandidato –sino Daniel Goldman– porque tiene 27 años y para ser presidente se necesitan 35.

“Terminamos muertos: cubrimos cerca de 1.300 circuitos con 40 voluntarios. Fue a mucho huevo y corazón”, agregó el fundador, con evidente entusiasmo.

Partido Verde Animalista

Otra de las incógnitas era el partido que ya tenía su fórmula definida antes de los comicios con el penalista Gustavo Salle y el exfiscal Enrique Viana. Pero superó el límite con creces: alcanzó los 3.029 votos.

“Lo viví militando, entregando listas, atendiendo la sede, llevando a votar a la gente. Fue una jornada muy intensa, pero la viví con profunda satisfacción”, dijo Salle, que suele hablar rápido y con las voz en alto, pero hoy lo hacía despacio y casi desganado. “Estoy cansado”, admitió.

“No tuvimos ni un peso de financiación de absolutamente nadie, que no fuera la colaboración mínima y elemental de los militantes para subsistir. No tenemos el apoyo de ningún grupo económico, de ninguna multinacional ni de ningún banquero: somos absolutamente libres, independientes y soberanos”, dijo Salle, que al pasar resumió así algunas de las principales líneas de su discurso político: oponerse a los grandes intereses económicos, al poder financiero, denunciar los presuntos actos de corrupción del gobierno y que, en su consideración, “todo el sistema formal no es democrático sino partidocrático”.

Peri

El Partido Ecologista Radical Intransigente, del que formó parte en 2014 el Verde Animalista, alcanzó 2.553 votos, y eso es un mérito especial para su candidato César Vega porque no desplegaron la red de voluntarios que fue común en muchos partidos para reponer las listas en los circuitos. Todos los militantes sabían que en la sede de la calle Eduardo Acevedo estaban las listas para ser levantadas antes de votar.

“Y anduvimos bastante bien”, dijo Vega a El Observador, el líder de un grupo que, como lo dice su nombre, apuesta a la “ecología política”.

“Es esta nueva manera de ver el mundo y cuidar los recursos de todos”, definió el candidato y añadió: “No miramos mucho si crecemos o no, estamos en otra historia: la gente va entendiendo que hay que vivir bien y cuidar el planeta”.

Partido de los Trabajadores

Con más de 30 años de historia, este partido de izquierda radical pasó a duras penas el piso. Lo hizo por escasos 49 votos.

Su líder y candidato es Rafael Fernández –con quien El Observador intentó el contacto–, y sus principales objetivos programáticos son oponerse al Fondo Monetario Internacional, velar por el cumplimiento de los derechos de jubilados y trabajadores, repartir mejor el empleo y eliminar los despidos, y rechazar la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM en el centro del país, entre otros puntos.

Estos son los partidos que compiten en octubre

Frente Amplio, con el candidato Daniel Martínez

Partido Nacional, con el candidato Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón como compañera de fórmula

Partido Colorado, con el candidato Ernesto Talvi

Partido Independiente, con el candidato Pablo Mieres

Partido de la Gente, con el candidato Edgardo Novick

Cabildo Abierto, con el candidato Guido Manini Ríos

Partido de los Trabajadores, con el candidato Rafael Fernández

Partido Digital, con el candidato Daniel Goldman

PERI, con el candidato César Vega

Partido Verde Animalista, con Gustavo Salle como candidato