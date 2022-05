Los regalos tecnológicos que podés hacer para el Día de la Madre

Se viene el Día de la Madre en Uruguay y con él la difícil decisión de comprar un regalo.

Para ayudarte con la compleja tarea, seleccionamos algunos productos tecnológicos novedosos y originales que pueden ser una buena elección.

Un celular gama media

Hay teléfonos de gama media que pueden ser un buen regalo para mamá si es que tiene intenciones de renovar su dispositivo. Uno de los nuevos que llegaron este mes al país es el Nokia G12: incluye una batería de tres días de duración y una triple cámara para sacar buenas fotos. Cuesta 12.900 pesos.

El Galaxy A32 es uno de los más vendidos de Samsung. A 15.300 pesos, este aparato de 6,4 pulgadas tiene una cámara principal de 64 megapíxeles.

Las marcas chinas han crecido en el último tiempo y también pueden ser una opción. El Xiaomi Redmi Note 10 5 G, es un teléfono con triple cámara que tiene 128 GB de memoria interna. Posee una batería de larga duración y un sensor de huella dactilar en la parte lateral. Cuesta 15.000 pesos.

Si querés obsequiarle un celular más lujoso, un iPhone 13 o un Galaxy S22 pueden ser opciones ideales para homenajearla en su día. Eso sí: deberás desembolsar más de 40 mil pesos.

Base de carga inalámbrica

A más de uno nos ha ocurrido que se nos pela el cable del cargador y terminamos comprando otro. No todos los dispositivos tienen la misma conexión, así que si se rompe el cargador o cable no siempre podemos pedir prestado.

Una base de carga inalámbrica puede solucionarnos estas dificultades. Se coloca en una superficie plana, como una mesa de luz. Es necesario que el teléfono tenga la característica de cargar bajo esta modalidad.

En Uruguay, podés encontrar el producto desde 600 pesos hasta alguno de unos 2.300 pesos.

Auriculares inalámbricos

Evitan los cables y permiten hacer varias cosas a la vez.

Podes encontrarlos en diversas modalidades, como los in-ear o “botones” con la practicidad de guardarlos en cualquier sitio. O los tipo “orejeras” que generalmente aíslan más el sonido.

Los precios rondan entre 500 y 5.000 pesos uruguayos. Sony, JBL, Xiaomi y Samsung son algunos de ellos. Los airpods de Apple cuestan más caros.

Reloj inteligente

Otro dispositivo útil y práctico son estos relojes. Poseen la capacidad de medir la cantidad de pasos, controlar tus pulsaciones y saber cuántas calorías quemas por kilómetro recorrido.

Con diversos diseños, colores y marcas en el mercado, registran cuánto caminas o corres en tiempo real. Ideales para las mamás ocupadas, podrán medir el ejercicio hecho en su día a día.

Pueden encontrarse en nuestro país por un precio de entre US$ 40 y US$ 100, en marcas accesibles como Samsung, Huawei y Xiaomi. El reloj de Apple se consigue a partir de U$S 300 en sus versiones más económicas.

Asistente virtual

Tal vez hayas escuchado hablar de Alexa. Es un asistente virtual desarrollado por Amazon, que da respuestas de manera oral ante alguna consulta. También ejecuta órdenes si la casa está domotizada. Es decir, puede apagar la luz si un usuario se lo solicita y está todo previamente configurado.

En Uruguay, se puede encontrar el Amazon Echo Dot a US$ 75, en azul, blanco o negro. El dispositivo funciona con reconocimiento de voz, se pueden controlar los dispositivos del hogar, recibe y realiza llamadas. Utiliza wifi y bluetooth, y es compatible con iOS, Android y Fire OS.

Pantalla inteligente

El más reconocido en el mercado es Google Nest Hub. Posee las mismas capacidades que el asistente virtual Alexa, pero con pantalla, teniendo acceso a Chromecast y puede reproducir videos de YouTube u otras plataformas. Puede encontrarse en Mercado Libre por US$ 140.

Una versión más económica, menos de mitad de precio, pero con las mismas funciones es la pantalla inteligente de Lenovo.

Para las mamás chef

Selladora al vacío

Hoy en día es común congelar y guardar nuestros productos comestibles y evitar cocinar todos los días o simplemente almacenarlos para que duren más tiempo.

Se trata de un producto económico, encontrándose a partir de 1000 pesos uruguayos y de gran utilidad para nuestras cocinas. Estas selladoras permiten envasar al vacío, protegiendo los productos de la humedad, previniendo hongos y malos olores.

Thermomix

Se trata de un robot cocina, que cuesta US$ 2.030, y que permite colocarle una serie de ingredientes y que el aparato los cocine de manera autónoma.

Cuenta con conectividad wifi, balanza incorporada, cocción guiada a través de su pantalla táctil con una amplia variedad de recetas.

Productos de belleza

Los productos de belleza siempre se actualizan y para las madres puede ser un obsequio útil.

Secador de pelo Dyson Supersonic

No se trata de cualquier secador, sino uno específicamente diseñado con protector térmico para cuidar el pelo del calor. Últimamente se ha puesto muy de moda entre influencers, youtubers y famosos.

¿Por qué es tan especial? La marca Dyson promete prevenir el daño, secado ultra rápido, sintonizado acústico para no emitir sonido, protección térmica y accesorios magnéticos.

Modelador Dyson Air-Wrap

Este es otro producto de la misma marca que se ha hecho famoso en este nicho. Similar visualmente a una rulera, tiene un control para calor inteligente.

Lo novedoso del producto es que funciona con aire, envuelve el pelo permitiendo hacer ondas, rizos y diferentes peinados sin dañar el pelo.

Estos productos, tanto el secador como el modelador, superan los 70.000 pesos comprándolos en importadoras en Uruguay. En Amazon pueden encontrarse a mitad de precio aunque hay que considerar el pago de impuestos y el tiempo de espera del producto.

Mini Luna Foreo

Si sos mujer, tal vez hayas escuchado hablar de la limpiadora facial de Foreo. Popular en Europa y Estados Unidos, la luna es un cepillo con cerdas de silicona para el cuidado y limpieza facial.

La marca Foreo ha recibido diversos reconocimientos por este producto alrededor del mundo. El producto promete la limpieza en las capas más profundas de la piel utilizando tecnología de pulsaciones T-Sonic.