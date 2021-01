Lourdes Ferro sobre el 2021: "Es el año de la revolución y la libertad"

Semanas después de que apareciera el coronavirus y que la Organización Mundial de la Salud calificara al covid-19 como pandemia, hubo quienes se preguntaron si los astrólogos que a fines de 2019 contaban cómo iba a ser el año próximo, lo habían pronosticado. Infobae, por ejemplo, publicó una nota titulada Astrología y coronavirus: ningún horóscopo 2020 predijo la pandemia. También se difundieron videos en los que distintos astrólogos del mundo dijeron que el 2020 iba a ser un año de viajes.

Es verdad, ninguno “predijo” que el año que se fue sería un año signado por una pandemia mundial. Pero el problema con ese señalamiento, según entiende la astróloga uruguaya, Lourdes Ferro, es que esta ciencia –que estudia la estructura y la composición de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos–, no debería ser predictiva, sino orientadora.

“La astrología es una guía. Si predecís y das una mala noticia, te catapultás. Y no soy fatalista”, sentenció Ferro. "Los astros van proponiendo energías que nosotros podemos tomar o no. Si yo te digo que es un año de éxitos para tu signo y te quedas sentado, no va a pasar nada”, agregó.

Que cómo vas a creer en eso, que es un bolazo, que es pura casualidad cuando le emboca el horóscopo. Las personas que entienden sobre astrología o las que simplemente la utilizan como guía o como una herramienta de autoconocimiento, saben que está cargada de prejuicios. Pero, para Ferro, no se debería tratar de una cuestión de creencias. “La astrología se experimenta. Cuando conocés cómo funciona y empezás a observar cómo se dan las cosas, entendés”. Pese a lo que puedan decir unos u otros, es ineludible el hecho de que cada vez hay más miradas puestas sobre la astrología. En efecto, no es casualidad que los libros de Ferro (lleva publicados con Editorial Planeta: Guía 2019, 22 escalones, Guía 2020, Magia y Guía 2021; además, hace pocas semanas lanzó Cuaderno de trabajo 2021) estén siempre entre los más vendidos en Uruguay. Este año, por ejemplo, la divulgadora obtuvo el reconocimiento de Libro de Oro con Magia, por ser el libro de autor nacional de no ficción más vendido, y con su Guía 2020, que fue la publicación más solicitada en interés general.

Para evaluar las enseñanzas que dejó el año que se fue y repasar cómo se configuran los astros para el 2021, que será un año de “libertad y revolución social”, Ferro dialogó con El Observador y adelantó algunos de los aspectos que podrían caracterizar los próximos 12 meses en Uruguay. También indicó cómo se disponen los astros para cada signo. De yapa, la astróloga y tarostista compartió un ritual para recibir esta nueva etapa asumiendo compromisos con nosotros mismos.

A fines de 2019, en distintas notas dijiste que el 2020 iba a ser un año intenso y fuerte. ¿Con qué perspectiva lo ves ahora?

En el 2020 había una conjunción –que el 19 de diciembre se desarmó– de varios planetas en el signo de Capricornio. Se trataba de Júpiter, Saturno, Plutón, y ese encuentro iba a ser catastrófico. Lo vi más por el lado bélico, porque Plutón siempre trae muertes, tiene que ver con el inframundo y todo lo negativo del signo de Escorpio, que es vengativo y busca generar disturbios. Saturno siempre es límite y se asocia mucho a los grandes poderes que pueden ser políticos o religiosos, donde hay mucho sometimiento. Júpiter es optimista, pero es expansivo, entonces si hay un lío lo va a agrandar.

En el año que se fue, estos tres se reunieron. En enero, cuando hubo unos conflictos de Estados Unidos (con Irán), pensé en que se podía venir una guerra. Aunque eso no sucedió, a medida que pasó el año entendí que de cierto modo estamos en guerra.

¿No pensaste que se podía tratar de una pandemia?

No. Y fui la primera en interpelarme por qué no vi la pandemia. Además, al mirar desde una perspectiva histórica y comparar que la conjunción más parecida a la de 2020 se vivió en 1920 y por la década de los 80, me encontré con que por 1920 estuvo la Gripe Española y entre 1982 y 1985, que hubo una conjunción muy similar en Libra, aparece el sida, pero también sucede la Guerra de las Malvinas. Con esas conjunciones la enfermedad estuvo sobrevolando.

De haber asociado lo que indicaban los astros para el 2020 con una pandemia, ¿lo hubieras dicho?

Siempre peco de optimista porque creo que una mala noticia hace mucho daño. Pero cuando las personas tienen ganas de salir adelante es mucho mejor darles una mano que tirarles una patada en la cabeza. Cada vez mido más mis palabras porque no quiero que vean la astrología como si estuviera haciendo una predicción. He visto críticas a colegas que dijeron que el 2020 iba a ser un año de viajes y encuentros. En realidad, sabíamos que iba a ser un año de mucho movimiento. Y cuando ponemos eso en nuestra realidad decimos, “hay viajes”. Pero no, iba a haber un montón de movimientos de internet y tecnología, y no de nosotros subidos a un avión. La astrología es muy simbólica.

Otro de los aspectos que dijiste sobre 2020 es que iba a ser un año de “sacarse las caretas”. Hubo mucha violencia en redes sociales y da la sensación de que primó la necesidad de buscar culpables. ¿Crees que tuvo que ver con eso?

Totalmente. Cuando explotó el coronavirus también lo hizo la Operación océano. Hubo caída de caretas de los poderes y de las autoridades. ¿El que es político o religioso es un santo? No, es un humano igual que cualquiera. Y se generó esa sensación. Un ejemplo de la intolerancia que hubo fue lo que pasó con Rafa Cotelo. Podemos estar o no de acuerdo con lo que dijo, pero se lo destruyó. La gente se agarra de la mínima y te destruye.

Los tres planetas juntos son justicia, muerte –real o simbólica– y límite, y estuvieron en un espacio reducido destruyendo al otro, siempre buscando un culpable. Hay que aprender a poner un límite. Siempre hablo de que nosotros tenemos un metro cuadrado. Tenemos este cuerpo físico y después tenemos cuerpos energéticos sutiles que corresponden a los siete chakras. Y cuando uno tiene miedo esos cuerpos se empiezan a achicar y nos empezamos a enfermar. En este cuadradito tenemos que estar sanos y tranquilos. Esta enfermedad vino a decirnos de cierto modo que respetemos ese metro cuadrado.

¿Cuáles son los elementos astrológicos que indican cómo va a ser un año?

Partimos de la idea de que tenemos determinada estructura en el cielo. La astrología es geocéntrica, se basa en que la Tierra es el centro y que todos los planetas están alrededor, contando incluso a la Luna. Los astrólogos estudiamos las efemérides, que se pueden hacer con cálculos matemáticos o a través de las aplicaciones. Yo siempre usé una app que es buenísima. Ahí veo, por ejemplo, donde están la Luna, el Sol y Marte en este momento y veo las vinculaciones entre ellos. Si la Luna y el Sol están opuestos vemos la Luna llena, si están a 90 grados vemos la creciente y menguante, a cero grados es la Luna nueva. Eso pasa con todos los planetas, que van girando y se van poniendo en aspecto con otros planetas. En cuanto a la energía planetaria, la Luna representan las emociones, el Sol el ego, Mercurio es cómo nos movemos y cómo nos comunicamos, por ejemplo. Por eso cuando está retrogradando hay mala comunicación, entonces se caen Twitter y Facebook, no nos entendemos, hablamos mal. Saturno es el límite y el rigor; Júpiter el optimismo; Plutón la regeneración y la muerte; Marte es nuestro guerrero y defensor, es el escudo entre los planetas interiores y los demás planetas, es cómo nos levantamos cada día y cómo peleamos. Está buenísimo observar la astrología observando la Luna como primer paso. Hay que experimentarla, no se trata de creer.

Hernán González

Lourdes contó que los colores del 2021 son el celeste, que es el de Acuario, y el naranja, porque empezamos el año con una Luna en Leo.

En base a esas nociones, ¿cómo se configura el 2021?

Es el año de Acuario, que comenzó el 19 de diciembre con la entrada de Júpiter. El 17 entró también en ese signo Saturno, que hacía dos años que estaba Capricornio. Ambos planetas marcan el año y la era de Acuario. Es un signo de aire que tiene que ver con la tecnología, libertad, revolución y comunicación. Es un signo que habla de las ondas tecnológicas, de los poderes telepáticos, también de la libertad absoluta. Tiene mucho que ver con lo que se proponía en el movimiento hippie. Libertad, revolución, tecnología y anarquía son las palabras clave. Pero sobre esas libertades hay que entender, en base al 2020, que hay que preservar, cuidar y respetar el espacio y el metro cuadrado.

Por otro lado, creo que los barbijos vinieron para quedarse por mucho tiempo. Saturno que es el límite representa la piel, las fronteras. Y está acompañado por Júpiter, que podría ser el soldado. Entran en Acuario, que tiene que ver con la humanidad y con el concepto de cada uno en su burbuja. Hay revolución, pero Saturno también advierte sobre los límites entre los humanos. Como sucedió con el sida que el preservativo apareció como la única manera de protección, creo que ahora el barbijo va a ser lo mismo.

¿Cómo le podría ir a Uruguay? País que según explicaste en distintas ocaciones es del signo de Virgo, considerando su fecha de independencia (25 de agosto).

Entra en un año de trabajo y responsabilidad, pero también de limitación. Estará en el eje Virgo- Piscis. Entramos a vivenciar nuestra propia esencia, que tiene que ver con el trabajo, la responsabilidad y la salud. Es como decir, “vamos a cuidarnos en serio, porque hay mucho por hacer”. Por más que venga la vacuna, hay que cuidarse mucho.

Durante los primeros meses Júpiter va muy rápido. Pero por mayo entra a Piscis, que tiene que ver con el alcohol, las drogas, el sueño y el ensueño. Es el más volado y el que borra las fronteras. Entonces, cuando Júpiter entra ahí puede venir o una vacuna que sea la definitiva o todo lo contrario, una cepa que sea peor que esta. A Uruguay esa posición planetaria le queda enfrente, por eso es que puede tener aliados o contrarios. Serán tres meses de extremos.

También la oposición política empieza a manifestarse más este año. Puede empezar a manifestarse más la intolerancia a partir del 2021 y continuar todo el 22, que para nosotros va a ser como el año que Argentina vivió en 2020.

Mencionaste el trabajo, y esa quizá sea una de las palabras que mayor sensibilidad pueda generar en estos momentos. ¿Habrá mayores posibilidades o habrá que trabajar mucho más?

Las dos cosas. Habrá gente que va a tener mucho trabajo, y gente que va a tener que esforzarse mucho para tener trabajo. Es un año de trabajo.

Pero hay que tener en cuenta que la astrología te dice lo que está a tu favor, que lo logres o no depende de vos. Si yo te digo que es un año de logros y trabajo y te quedas sentado esperando, no va a pasar nada.

Enero, para muchos un mes de vacaciones y descanso, ¿será calmo?

No. La semana más tranquila es la primera, pero el 6 empiezan a unirse todos los planetas en Acuario y es cuando empiezan a intensificarse las palabras revolución, anarquía y libertad. Al paso que venimos puede implicar un “hago cualquier macana” para los que no entendieron.

El 2021 para cada signo zodiacal

Aries

Año muy social donde va a estar muy libre, puede aprovechar para dejar ir lo que no le sirve. Es momento de ponerse a observar qué le funciona en la vida que está construyendo y qué no. Puede independizarse, renunciar a un trabajo, separarse.

Tauro

Viene de una escalada impresionante. En este signo, que es el que está haciendo mayores revoluciones, está Urano. Tauro tiene el año del logro, tiene que decir “yo puedo lograr lo que quiero”, porque le queda en casa décima. Tiene todas las posibilidades de tener éxito, ganar territorio, hablar con jefes, con padres, acomodarse y lograr llegar a la cima de la montaña.

Géminis

Tuvo un terrible 2020, año en el que tuvo que adaptarse y reciclarse. Pero en el 2021 va a tener crecimiento profesional. Podría decir que Géminis va a viajar, que no tiene por qué significar un viaje en avión, puede ser a través de una pantalla. Hay que entender eso como romper fronteras, reales o virtuales.

Cáncer

En un momento tuvo enfrente la Gran Conjunción (ocurre cuando los planetas Júpiter y Saturno aparecen más juntos en el cielo), ahora le queda el momento de la transformación. Es el momento de la transformación, el reciclaje y la muerte. Seguramente tenga que dejar atrás cosas que no funcionaban y solucionar mochilas. Hay que soltar.

Leo

Tanto el presidente como la vicepresidenta son de este signo y eso es muy importante para nosotros. A Leo le queda la Gran Conjunción enfrente, o sea que están enfrentados grandes aliados y grandes enemigos, grandes asociaciones y desvinculaciones. Por eso es un año donde se pueden casar o divorciar.

Virgo

Salud, trabajo y responsabilidad. Es un año mucho más trabajoso, de esos en los que, si trabajás calladito la boca, crecés como loco.

Libra

Año bárbaro, de creatividad, de brillo, de exposición,. El territorio que conquistó en el 2020 lo explota en el 2021, por eso puede venir la cigüeña. Puede tener hijos y desarrollar sus creaciones. Ya preparó el territorio, ahora crece y se desarrolla ahí.

Escorpio

Momento para comprar casa o para ganar territorios reales o virtuales, (esto puede ser incluso el asumir una nueva tarea en el trabajo).

Sagitario

Le toca una casa tercera, que tiene que ver con un momento de estudio, de vincularse con mucha gente y tener muchos movimientos que pueden suponer traslados reales o comunicacionales. Tendrá muchos saltos. Puede ser un año de ventas y negociaciones. Pero sobre todo es un año para aprender.

Capricornio

La conjunción le queda en el sector económico, por eso tiene posibilidades de crecer económicamente. Año de Inversiones, de asegurarse que lo que está haciendo va a dar dinero, es el momento de focalizarse en el dinero.

Acuario

Viene de muchos años de mucha complicación, porque lo estaba pinchando Urano en Tauro. Pero este es su año. Tiene que expresarse, salir y mostrar lo que hace. Está relacionado con la iniciativa, el primer paso, el avance.

Piscis

El regente es Neptuno y está en su signo. El otro regente que tiene es Júpiter, que va a estar casi todo el año en Acuario, o sea, su espalda. Pero hay partes del año donde entra a su signo. Por eso, va a tener meses donde le va a ir muy bien y otros donde van a suceder cosas muy buenas para él pero no lo va a saber. También tiene que tener mucho cuidado con lo que firma o habla porque van a haber trampas. Pueden crecer sus enemigos ocultos. Hay que estar atento.

En tiempos de crisis, ¿la astrología gana adeptos?

La gente que me sigue entiende cada vez más cómo funciona la astrología. Cuando hacía consultas siempre le aclaraba a mis pacientes que yo tenía que ser un bastón que acompañara procesos, pero no una droga para seguir. No puedo decidir por vos. Vos tenés que decidir y agarrar la posta. Esta profesión tiene un poco esa posible trampa de que alguien se crea que puede dirigir tu vida, y por eso muchas veces sucede que le digan chantas a los astrólogos, porque hay mucha gente que abusa de tener ese conocimiento. Pero no es lo que busco. Por algo la guía que armo es una guía, para que vos entiendas como funciona. No te digo lo que va a pasar, eso no se puede. Creo en la libertad. Me fascina mi trabajo. Me considero una investigadora. A mi me sirvió, por eso lo quiero compartir.

Ritual para recibir al año nuevo

Con todo el 2021 por delante, Lourdes propone que cada uno escriba en un papel cuál va a ser su revolución del año y cuál va a ser la transformación personal. Esto se puede acompañar con: una vela encendida, porque el fuego representa nuestra voluntad; un cuenco con agua, que simboliza nuestras emociones y con monedas o sal, que representan la materialización de las cosas. El papel y el lápiz representan el aire, que son los pensamientos, las ideas y las palabras. Según la astróloga, se trata de generar un compromiso con uno mismo.