Luis Alberto Carballo será el conductor de El precio justo: ¿cómo podés inscribirte para jugar?

La televisión uruguaya sigue apostando a las versiones locales de formatos que se han convertido en éxitos mundiales. Siguiendo este camino Canal 4 anunció que este año estrenará la versión uruguaya de El precio justo y este viernes dio a conocer quién será su conductor: Luis Alberto Carballo.

El conductor de Algo contigo y Vamo' arriba que es domingo, una de las figuras más reconocidas del canal, tendrá la responsabilidad de ponerse al frente del formato que ha confirmado que tiene todos los ingredientes para gustar en las más de 35 versiones alrededor del mundo, desde España hasta Reino Unido, Chile, Indonesia, China o Portugal.

¿Sos bueno adivinando precios? Llega a la pantalla de @Canal4_UY: #ElPrecioJusto un programa de entretenimiento lleno de juegos divertidos y originales ¡Anímate y vení a jugar con @LuisCarballo4!



Registrate aquí: https://t.co/bLbTJ7Bnp9

"Vení a jugar conmigo en El precio justo. La vamos a pasar bárbaro y vas a poder ganar un montón de premios con los juegos más divertidos y originales", dice el conductor, que ya está acostumbrado a entregar dinero a la teleaudiencia en los juegos de sus programas, en la promoción que circula en las redes sociales y los espacios comerciales del canal.

Los interesados ya pueden inscribirse en un formulario disponible en la web del canal, completando algunos datos personales y subiendo un video de presentación.

The Price is Right es una franquicia estadounidense creada por Bob Stewart en 1956, cuando se estrenó con la conducción de Bill Cullen en NBC. Un programa en el que los participantes deberán pujar por el precio de algún artículo y quienes se acerquen más al precio justo, sin sobrepasarlo, tendrán la posibilidad de continuar concursando en una variedad de juegos y desafíos que irán aumentando las ganancias a medida que van pasando las etapas.

Si bien se anuncia que El precio justo se podrá ver "muy pronto", aún no se ha confirmado la fecha en que se estrenará en la pantalla del canal.