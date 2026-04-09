Antel TV anunció un plan "premium" y suma a Canal 4 a la grilla que ya tiene a VTV y Fix

Antel anunció este jueves la incorporación de Canal 4 a la grilla de su plataforma de streaming Antel TV , en la que es la primera vez que un canal abierto privado de la televisión uruguaya se incorpora a la plataforma tras el final del contrato anterior que englobaba también a los canales 10 y 12.

Gestionado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, firmado en 2022 y concluido en agosto de 2025 tras la decisión del nuevo gobierno de no renovar el acuerdo, el contrato anterior establecía que los canales 4, 10 y 12 estaban disponibles para todos los usuarios de la plataforma , aunque solo en dispositivos móviles. Ese contrato implicaba para Antel un gasto de US$ 3,8 millones por año.

Este nuevo acuerdo con Canal 4 implica que la señal estará disponible nuevamente en Antel TV, aunque solamente para quienes cuenten con el plan "premium" , que la empresa estatal de telecomunicaciones anunció este jueves junto a la incorporación de Monte Carlo.

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Ese nuevo plan cubre a los clientes de Antel que tengan contratados planes de internet en sus hogares o planes de telefonía móvil, cuyo cargo mensual sea de $ 1650 o más.

El paquete premium será el que incluya además a las señales de VTV (con las transmisiones de básquetbol uruguayo y Carnaval), y el canal de streaming Fix, ambos propiedad de Tenfield.

Desde los primeros días de enero VTV y Fix estaban incluidos gratis como parte de una "promo verano".

De los canales privados, Canal 4 es el que se ha mostrado más alineado a Tenfield en los últimos tiempos, como muestra el hecho de que su cable, Montecable, fue el único que mantuvo a VTV en su grilla en 2026.

El plan premium de Antel TV funcionará tanto en dispositivos móviles —celulares, tablets— como en notebooks, computadoras, televisiones inteligentes y el dispositivo Antel Box, y la empresa anunció que próximamente sumará películas y series a la plataforma, que ya cuenta con un catálogo de ficciones internacionales y sobre todo, de producciones uruguayas.

Antel anunció además en el comunicado oficial de lanzamiento de este plan que "la señal VTV Fútbol, cuya activación es independiente, continúa disponible para los clientes de Antel que poseen servicios de Internet Hogar (datos fijos), con un cargo mensual igual o mayor a $ 1.650 (IVA incluido), hasta tanto se establezcan nuevas condiciones comerciales (sujeto a que Antel y Tenfield alcancen un acuerdo)".

La inclusión del fútbol uruguayo en Antel TV fue una de las principales discusiones que llevaron a que se demorara la firma de los contratos de la licitación que realizó la AUF. El órgano rector del fútbol pretendía que el producto no fuera "gratis", o a un "precio vil", mientras que Tenfield argumentaba que no era gratis porque los usuarios ya o pagaban sus contratos de internet. Finalmente se llegó a una solución intermedia, la de que solo los contratos mayores a $ 1.650 accedan a ese contenido.