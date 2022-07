¿Luis Suárez tiene que ser el capitán de Nacional? Mirá lo que dijo Sergio Rochet

El golero de Nacional, Sergio Rochet, se refirió este miércoles a la llegada de Luis Suárez a Nacional y cómo el delantero se puede adaptar al plantel.

En el programa La quinta tribuna que se emite por AUFTV, Rochet expresó: "Lo he hablado con los jugadores. Uno sabe lo que es Luis como persona, tuve la suerte de convivir con él, compartir mucho tiempo en la selección, y no le va a costar nada adaptarse al grupo, porque hay un grupo humano divino, se trabaja de una manera espectacular y Luis va a venir con todo para sumar".

Rochet es el capitán de Nacional, pero dijo que no tiene problemas en cederle la cinta a Suárez: "Ya le dije a mis compañeros, la pongo ahí sobre la mesa y él la tiene más que ganada. Si la quiere usar va a ser un orgullo para mi dársela. Voy a aportar lo mismo que vengo aportando desde el momento que me tocó ser entre comillas referente del grupo, así que eso no me influye en nada".

El capitán de @Nacional, Sergio Rochet, habló sobre la vuelta de @LuisSuarez9 al club.



Rochet se coronó este miércoles campeón del Torneo Intermedio con Nacional tras vencer 1-0 a Liverpool en el Estadio Centenario. Con este triunfo, el equipo tricolor aseguró su participación en la Copa Sudamericana 2023.

Suárez, por su parte, llegará a Montevideo el próximo domingo y será presentado a los hinchas ese mismo día en el Gran Parque Central. De inmediato se va a incorporar a los entrenamientos en Los Céspedes y podrá estar a la orden de Pablo Repetto para el partido del martes 2 de agosto frente a Atlético Goianiense por los cuartos de final de la Sudamericana.