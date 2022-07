Marcelo Broli ante el reto de L'Alcudia: el aporte del Ruso, el 0-7 con Brasil y el calendario intenso

La selección uruguaya sub 20 comienza este jueves la disputa del torneo internacional de L'Alcudia y Marcelo Broli tendrá un nuevo banco de pruebas para preparar el Sudamericano sub 20 a disputarse en Colombia a comienzos del año próximo.

Broli fue designado el 20 de mayo como entrenador de la categoría en lugar de Gustavo Ferreyra y solo 19 días después hizo su debut en un cuadrangular internacional disputado en Brasil donde enfrentó a Ecuador, Paraguay y la selección local.

@Uruguay

Plantel de la sub 20 que desde este jueves jugará en L'Alcudia

Posteriormente se sumó Diego "Ruso" Pérez a su cuerpo técnico y el domingo 17 de julio viajó a España donde se organizó, en Segovia, un campus de entrenamientos con futbolistas juveniles uruguayos, en su mayoría por descendencia materna o paterna, que militan en distintos clubes europeos.

Sobre esta experiencia y el camino que recién comienza a transitar, Broli charló con Referí desde España.

"El campus de entrenamiento fue una muy linda experiencia. Lo hicimos con dos goleros y 10 jugadores de campo, realizamos ejercicios globales para poder verlos pero controlando las intensidades de los ejercicios porque todos están en plenas vacaciones", contó Broli.

"Ahora vamos a seguirlos con el trabajo de scouting de la selección; hoy en día se filman bastante los partidos, los clubes nos van a pasar materiales y se pueden ir sumando a las convocatorias de los torneos que tendremos", expresó Broli.

En la lista de L'Alcudia se metió Juan Ignacio Cabrera, un volante ofensivo nacido en Alemania que acaba de quedar libre de Schalke 04. Es generación 2003 y ya cumplió 19 años.

@Uruguay

Juan Ignacio Cabrera en el campus celeste

"Esta primera experiencia del campus es un primer paso que no es solo para la selección sub 20 sino para todas las selecciones. Acá vinieron jugadores que tienen edad para la sub 17 y para la otra sub 20 (la de 2025) por lo que entiendo que esto fue abrir una puerta", expresó el DT.

Tan es así que uno de los que entrenó fue Sebastián Giacomazzi, hijo del ex Bella Vista, Peñarol, Lecce y selección uruguaya, Guillermo Giacomazzi, que es generación 2006 y milita en las formativas de Lecce.

Mauro Zalazar, el otro hijo del Cabeza José Luis Zalazar, Marc Masaguez y Bruno Calcagno son generación 2005.

"La convivencia fue excelente, vimos a chiquilines muy profesionales y siempre predispuestos a trabajar. Se nota que por su formación europea, en algunos detalles no tienen algunos vicios que tienen los jugadores formados en Uruguay, como por ejemplo cuando apoyan de espalda. Pero los que se forman en Uruguay compensan esas cosas, esos detalles con la impronta que tienen que en el jugador formado en Europa no se ve tanto porque son más obedientes tácticamente", comentó Broli.

Jugador Puesto Equipo Daniel Peluffo-Wiese Golero SpVgg Unterhaching Alessandro Denis Golero AD Ca La Guidó Marc Masaguez Zaguero Nástic de Tarragona Juan Villegas Zaguero Sevilla Raúl Galván Lateral izquierdo Rapid Viena Sebastián Giacomazzi Volante central Lecce Mauro Zalazar Volante Granada Mateo Caprile Volante Torre Pacheco Facundo Sierra Volante Ciudad de Getafe Juan Ignacio Cabrera Volante ofensivo Libre Bruno Calcagno Mediapunta Mallorca Juan Martín Muñoz Delantero Candela

¿Hay más jugadores de los que vieron? Sí, el caso más notorio es el de Álvaro Rodríguez, el hijo de Jorge "Coquito" Rodríguez, que es generación 2004, acaba de cumplir 18 años y que en julio de 2020 pasó de las formativas de Girona a las de Real Madrid donde a mediados del año pasado pasó a integrar el equipo de Real Madrid Castilla que es dirigido por una leyenda del club, Raúl.

Se trata de un centrodelantero de 1,92 m, zurdo, potente y de muy buena técnica. Ya fue convocado en febrero de este año por España para un amistoso contra Dinamarca y recientemente disputó los Juegos del Mediterráneo en Orán con la selección ibérica.

Sin embargo, su vínculo con un equipo como Real Madrid y el hecho de que Raúl lo dirija tiene direccionada su presencia para vestir la camiseta de España en el futuro.

Broli sabe que tiene más jugadores fuera de fronteras para seguir viendo.

"Tengo videos de varios jugadores más, pero siempre es mejor verlos jugar o entrenar", comentó.

En Argentina tiene tres jugadores para seguir entre los que figuran Enzo Vlaeminch de Argentinos Juniors y Juan Manuel Martín, destacado en los últimos amistosos que dirigió Ferreyra en Centroamérica, y que fue cedido por Montevideo City Torque a Independiente.

"Tenemos un montón de amistosos de acá a noviembre y hoy en día tenemos un montón de jugadores en el radar, después de noviembre tenemos que afinar el lápiz y empezar a preparar el Sudamericano más allá de todas las competencias", expresó el DT.

"Seguiremos organizando campamentos, el objetivo es que el abanico sea lo más grande posible y que no se nos escape ningún jugador", agregó.

No llegó Facundo González

El lunes, Broli recibió la comunicación de que Gennaro Gattuso, entrenador de Valencia, quería seguir observando en la pretemporada a Facundo González, un zaguero juvenil del club que por esa razón no se pudo sumar al plantel en L'Alcudia.

Otra baja que tendrá Uruguay es la de su capitán Fabricio Díaz, jugador de Liverpool que el miércoles disputó la final del Torneo Intemedio contra Nacional en el Estadio Centenario. Y la otra es la de uno de los mejores jugadores de esta generación, Anderson Duarte, quien sufrió esguince de rodilla en Defensor Sporting en duelo ante Danubio.

El aporte del Ruso

Broli tiene como ayudante técnico al Ruso Diego Pérez y como entrenador de goleros a Ignacio Bordad, quien estaba trabajando en Rentistas. Como preparador físico viajó Fernando Nan, pero Esteban Gesto, flamante coordinador del área física de las selecciones juveniles, está ya con una serie de entrevistas, de las que también ha participado Broli, para designar al profe definitivo.

@Uruguay

El Ruso Pérez, un ayudante de lujo para Broli

"Con el Ruso nos conocíamos del fútbol, tenía las mejores referencias y desde que llegó hicimos tremenda relación. Su capacidad como entrenador formado en Italia, un país de una gran cultura táctica, los detalles que maneja en lo defensivo me encantan y nos puede aportar muchísimo, además de que es tremenda persona y un referente de la selección. Lo que genera son sensaciones divinas al verlo vestido otra vez de Uruguay y todo eso queda chico con su calidad de persona", expresó Broli con indisimulable admiración.

"El Ruso tiene experiencia europea con jugadores de la misma generación, experiencia en formación y un pasado maravilloso en la selección, agregó.

A Japón sin los 2003

Después de jugar en L'Alcudia, el plantel de Uruguay regresará a Uruguay para viajar una semana después a disputar un torneo internacional en Japón con las generaciones 2004 y 2005, pero sin los 2003 porque el certamen será sub 19.

En octubre se vendrán los Juegos Odesur en Asunción: "Ahí va a ser complicada la cesión de jugadores porque son 15 días el certamen y porque es un torneo del ciclo olímpico que está por fuera de FIFA".

La evaluación de su estreno y el dolor de la goleada con Brasil

Sobre los amistosos de junio disputados en Brasil donde empató con Ecuador 1-1, le ganó a Paraguay 1-0 y cayó 7-0 con Brasil, Broli expresó: "Preparamos ese torneo con un microciclo de tres días, contra rivales duros y salimos segundos. Brasil presentó un gran equipo, con jugadores del City y Real Madrid, y el resultado fue abultado, nos dolió por lo abultado, pero sacamos un montón de conclusiones en lo deportivo y también en la convivencia con los jugadores".

La primera lista de Broli

"Fuimos sin ayudante técnico, fue llegar y afrontar esos partidos con dos entrenamientos, siempre para evaluar sirve la competencia porque es el mejor momento para sacar conclusiones. Hicimos un buen partido con Ecuador y un muy buen partido contra Paraguay. Con Brasil, hasta la expulsión que sufrimos hicimos gran partido, pero luego perder 7-0 no le gusta nadie", agregó.

Broli reveló que desde asumió en el cargo no paró de ver partidos en el plano local. "De la primera convocatoria a la lista de L'Alcudia ya se vieron cambios que responden a eso, para ver nuevos jugadores".

Segunda convocatoria de Broli a un torneo: Damián García entró por Fabricio Díaz

En L'Alcudia, Uruguay debutará este jueves a la hora 17.00 de Uruguay contra la sub 20 de Villarreal, luego jugará el domingo contra Bandeirantes de Brasil a las 14.30 y cerrará su participación en el grupo B contra Levante el miércoles de la semana próxima a las 17.

En el grupo A jugarán Ruhk de Ucrania, Valencia, Alzira y la selección argentina.