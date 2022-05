Las razones por las que la AUF eligió a Marcelo Broli como entrenador de la selección sub 20

El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) designó este viernes a Marcelo Broli como entrenador de la selección sub 20 y marcó el camino que quiere recorrer en la última etapa de formación con los futbolistas juveniles que llegan al Complejo de la ruta 101.

Los tres elementos que fueron claves para que se decidieran por el entrenador de Peñarol fueron: 1) su proyección como DT, 2) la metodología de trabajo que está utilizando, similar a la de Diego Alonso, y 3) su apertura para llegar a una estructura de trabajo institucional en el nuevo marco que la AUF le quiere dar a las selecciones juveniles con la creación de seis centros regionales de selecciones en ciudades del Interior.

Como primera medida, Broli llega solo a la selección sub 20, sin ninguno de los colaboradores que tenía en los aurinegros. El cuerpo técnico lo conformarán en las próximas horas con la AUF.

La Asociación quiere generar un nuevo regimen de trabajo en el que los entrenadores y los profes se transforman en piezas institucionales, y para entrar en una rotación en la que podrían trabajar con cualquier plantel en el Complejo, más allá de tareas específicas.

Además, con el proyecto de centros de selecciones en el Interior, que quiere poner en marcha este año la AUF, el entrenador tendrá un trabajo especial en todo el país. Deberá visitar estos polos de captación de talentos y trabajar cerca de los entrenadores.

Una de las razones que despertó mayor interés en los presididos por Ignacio Alonso fue su estilo similar de trabajo al del entrenador de la selección mayor.

Los dirigentes interpretaron que Broli está muy cerca del DT de la mayor por la forma en que desarrolla sus propuestas, los ejercicios y los trabajos, similares con los del Tornado.

También lo vieron en un momento ideal para despegar en su función.

Broli ganó en el pasado mes de marzo la Copa Libertadores sub 20 con Peñarol.

@FormativasCAP

Broli con la Libertadores sub 20 que ganó en marzo

Su designación como entrenador de la selección lo dejará sin el desafío de guiar a los aurinegros en la primera edición de la final Intercontinental sub 20, ante Benfica, que se jugará en agosto.

Además, según pudo conocer Referí, en la presentación ante el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, el entrenador Diego Alonso, el director de selecciones nacionales, Jorge Giordano, anunció su plan de trabajo y concordó con los microciclos que planea la selección y el trabajo en el Interior.

La primera opción que había elegido la AUF para ocupar el cargo en la sub 20 fue Diego Alonso.

La aspiración de los neutrales fue que el entrenador de la mayor, uno de sus colaboradores (Darío Rodríguez) o un entrenador que podían sumar al cuerpo técnico (Sebastián Eguren) quedara al frente de la selección juvenil y el Tornado bajara a trabajar con los juveniles.

Descartada esta opción fueron por un segundo plan, que incluía a Fabián Coito, Marcelo Broli y Diego López.

Hace una semana se reunieron con los tres y escucharon sus propuestas. Este viernes eligieron al entrenador de Peñarol.

El entrenador firma contrato hasta el Sudamericano de enero; si clasifica al Mundial del próximo año seguirá hasta ese torneo. De todas formas, es intención de los neutrales realizar un proyecto a largo plazo con Broli.

Los centros celestes

El proyecto de selecciones que impulsa la AUF para multiplicar su capacidad de captación de talentos tendrá seis sedes regionales. Esto significa que cada uno de esos puntos estratégicos recibirá el caudal de los jugadores más destacados de 10 ligas.

Actualmente la estructura de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) se divide en cuatro confederaciones, que en sus estructuras tiene 64 ligas distribuidas en los 18 departamentos del interior.

De acuerdo a registros del pasado mes de abril, OFI tiene a 31.577 futbolistas menores de 20 años en actividad. Esta cifra sextuplica la cantidad de futbolistas de la misma edad que juegan en equipos que participan en competencias de la AUF (hay 5.500 registrados en la Asociación).

Los centros que proyecta la AUF en el Interior se realizarán en tres categorías, sub 15, sub 17 y sub 20.

Cada centro tendrá la capacidad de trabajar con una selección de 5.262 jugadores entre 15 y 20 años.

La nueva estructura, un proyecto que el Interior desarrollaba bajo el paragua de su programa U2030, cuenta con el apoyo de AUF, OFI, Onfi y las intendencias.

De los números que maneja OFI y la proyección de la Asociación se desprende que Uruguay multiplicará por seis su red de captación de talentos en edades comprendidas entre los 15 y 20 años.

Finalmente, es intención de Giordano realizar un trabajo similar con Onfi, con jugadores de 8 a 13 años, que también están en una etapa de desarrollo.