Con Lionel Messi de titular y algunas modificaciones: el posible 11 de Lionel Scaloni ante Mauritania

La selección Argentina de Lionel Scaloni volvió a entrenarse en el predio de Ezeiza de cara a la doble fecha FIFA que tendrá, y probó distintas opciones para el próximo partido de la Albiceleste ante Mauritania el próximo viernes en La Bombonera , con la presencia de Lionel Messi desde el arranque y algunas novedades.

De cara al primero de los dos amistosos que disputará en esta fecha FIFA, que será el viernes desde las 20:15 ante Mauritania, Scaloni dio algunos detalles del posible equipo que comenzará el partido.

Con los tradicionales primeros 15 minutos abiertos a la prensa, la Albiceleste retomó las prácticas en Ezeiza con todos los jugadores convocados a disposición , aunque Lionel Messi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y algunos más salieron más tarde , tras una breve conversación en una de las carpas.

Para este primer partido ante Mauritania, Scaloni planea poner un equipo con mayoría de los habituales titulares con Messi a la cabeza aunque todavía no definió algunas posiciones, según lo que se pudo saber y ver del primer ensayo formal de la selección Argentina.

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El posible equipo de Lionel Scaloni ante Mauritania

Una de las dudas pasa por el arquero: Scaloni debe definir si decide que ataje Emiliano Dibu Martínez o si le da la chance de jugar a Gerónimo Rulli o Juan Musso, este último gozando de buena cantidad de minutos en el Atlético de Madrid.

En la defensa, Nahuel Molina jugó por la derecha; Cristian Romero lo hizo como primer central y el segundo fue Marcos Senesi, a quien Scaloni le dará minutos teniendo en cuenta que Nicolás Otamendi está suspendido para la primera fecha del Mundial y Lisandro Martínez no está presente este fecha FIFA por lesión.

Selección Argentina Enzo Fernández, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul @Argentina

En tanto, la otra duda para el viernes está en el lateral izquierdo, ya que el técnico rotó a Nicolás Tagliafico que es el habitual titular y Marcos Acuña. Un escalón por detrás está Gabriel Rojas, exjugador de Peñarol, quien tiene su primera convocatoria en el seleccionado gracias al muy buen rendimiento que muestra en Racing.

En la mitad de la cancha no estuvo De Paul, quien con alguna molestia se ausentó del último partido de Inter Miami en la MLS. Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández se sumaron a Messi, en tanto que Julián Alvarez será el 9 y el acompañante es la otra duda: Nicolás González o Thiago Almada.

De esta manera, hoy un posible 11 de Argentina tendría a Martínez o Rulli o Musso, Molina, Romero, Senesi, Tagliafico o Acuña; Mac Allister, Paredes y Enzo Fernández; Messi, Julián Alvarez y Nico González o Almada.