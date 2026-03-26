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La Vuelta Ciclista comenzó este jueves: estos son los cortes de tránsito y desvíos en el Centro de Montevideo

La largada fue a las 9:00 y generó desvíos de transporte y restricciones viales que se extenderán hasta las 10:00

26 de marzo de 2026 9:37 hs
Vuelta Ciclista 2024
Vuelta Ciclista 2024 FCU

La Vuelta Ciclista del Uruguay comenzó este jueves a las 09:00 en Montevideo, lo que implicó cortes de tránsito y desvíos en el transporte público durante la mañana en la zona céntrica de la capital.

Según informó la Intendencia de Montevideo, “para la largada habrá corte de tránsito sobre 18 de Julio entre Vázquez y Yaguarón desde la hora 7 y hasta las 10”.

Además, la comuna indicó que “se cortarán las intersecciones de Barrios Amorín y Constituyente, Constituyente y Guayabos; Ejido desde Colonia hasta La Paz y La Paz desde Yaguarón hasta Paraguay”.

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El recorrido inicial de los ciclistas partirá desde el Centro y continuará por Ejido, La Paz, rambla Portuaria y los accesos a Montevideo, hasta Santín Carlos Rossi. En ese tramo, los competidores serán escoltados por personal inspectivo.

Desde la Intendencia aclararon que “la calle Ejido y sus transversales se cortan únicamente al momento de pasar los ciclistas”.

Desvíos de ómnibus

Los desvíos en el transporte público comenzaron a las 7:00 y afectan a las líneas que circulan habitualmente por 18 de Julio.

  • Hacia Ciudad Vieja, Ciudadela y Plaza España: 18 de Julio, Fernández Crespo o Minas, Colonia, Aquiles Lanza o Río Negro.
  • Hacia 8 de Octubre: 18 de Julio, Aquiles Lanza, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Tacuarembó.
  • Hacia Pocitos, Avenida Italia y Bulevar Artigas: 18 de Julio, Zelmar Michelini, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Tacuarembó.
  • Línea DE1 Ciudad Vieja: Canelones, Paraguay y 18 de Julio.

Además, quedaron suspendidas las paradas sobre 18 de Julio entre Cuareim y Minas, mientras que las paradas provisorias se ubican en los recorridos de desvío.

Un recorrido de más de 1.700 kilómetros

La competencia se desarrollará en 11 etapas y recorrerá más de 1.700 kilómetros a lo largo del país.

El trayecto atravesará los departamentos de Montevideo, San José, Soriano, Tacuarembó, Paysandú, Salto, Cerro Largo, Rocha y Lavalleja, además de localidades como Lago Merín, Melo, Cebollatí, Tala y Trinidad.

La Vuelta Ciclista finalizará el próximo 5 de abril en Montevideo.

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