La Vuelta Ciclista comenzó este jueves: estos son los cortes de tránsito y desvíos en el Centro de Montevideo

La Vuelta Ciclista del Uruguay comenzó este jueves a las 09:00 en Montevideo, lo que implicó cortes de tránsito y desvíos en el transporte público durante la mañana en la zona céntrica de la capital.

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Según informó la Intendencia de Montevideo, “para la largada habrá corte de tránsito sobre 18 de Julio entre Vázquez y Yaguarón desde la hora 7 y hasta las 10” .

Además, la comuna indicó que “se cortarán las intersecciones de Barrios Amorín y Constituyente, Constituyente y Guayabos; Ejido desde Colonia hasta La Paz y La Paz desde Yaguarón hasta Paraguay” .

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El recorrido inicial de los ciclistas partirá desde el Centro y continuará por Ejido, La Paz, rambla Portuaria y los accesos a Montevideo, hasta Santín Carlos Rossi . En ese tramo, los competidores serán escoltados por personal inspectivo.

Desde la Intendencia aclararon que “la calle Ejido y sus transversales se cortan únicamente al momento de pasar los ciclistas”.

Desvíos de ómnibus

Los desvíos en el transporte público comenzaron a las 7:00 y afectan a las líneas que circulan habitualmente por 18 de Julio.

Hacia Ciudad Vieja, Ciudadela y Plaza España : 18 de Julio, Fernández Crespo o Minas, Colonia, Aquiles Lanza o Río Negro.

: 18 de Julio, Fernández Crespo o Minas, Colonia, Aquiles Lanza o Río Negro. Hacia 8 de Octubre : 18 de Julio, Aquiles Lanza, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Tacuarembó.

: 18 de Julio, Aquiles Lanza, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Tacuarembó. Hacia Pocitos, Avenida Italia y Bulevar Artigas : 18 de Julio, Zelmar Michelini, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Tacuarembó.

: 18 de Julio, Zelmar Michelini, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Tacuarembó. Línea DE1 Ciudad Vieja: Canelones, Paraguay y 18 de Julio.

Además, quedaron suspendidas las paradas sobre 18 de Julio entre Cuareim y Minas, mientras que las paradas provisorias se ubican en los recorridos de desvío.

Un recorrido de más de 1.700 kilómetros

La competencia se desarrollará en 11 etapas y recorrerá más de 1.700 kilómetros a lo largo del país.

El trayecto atravesará los departamentos de Montevideo, San José, Soriano, Tacuarembó, Paysandú, Salto, Cerro Largo, Rocha y Lavalleja, además de localidades como Lago Merín, Melo, Cebollatí, Tala y Trinidad.

La Vuelta Ciclista finalizará el próximo 5 de abril en Montevideo.