Luis Varela, el hombre al que le duelen las piernas y la cintura por marcar a Coutinho y Pelé

“Qué le puedo decir… Tengo 78 años y estoy acá sentado en una silla pagando las consecuencias de haber marcado a Coutinho y Pelé. Dolorido de la cintura y las piernas porque algunos amagues me comí”, dice unos de los pocos hombres que tuvo el privilegio de enfrentar a una de las mejores delanteras del mundo como la del Santos de la década de 1960.

El fallecimiento de Coutinho, el socio ideal del Rey Pelé, fue el disparador para que Referí recurriera a la opinión de un histórico de Peñarol como Luis Varela, primo de Obdulio.

“Qué puedo hablar… Cuando nos mirábamos con mis compañeros de la defensa decíamos ‘la p… madre’, otra vez tenemos que marcar a estos. Luego del partido teníamos que ir al traumatólogo a acomodarnos la cintura. Pelé fue grandioso, Coutinho era su socio. Garrincha era otro jugador fabuloso. Era un fútbol diferente, aquellos jugadores eran atrevidos, te la pasaban por entre las piernas y te decían algo a la pasada. Ojala el fútbol fuera así toda la vida”, dice con un dejo de nostalgia.

A Luis Varela le tocó marcar a Coutinho y Pelé en las semifinales de la Copa Libertadores de 1965.

“El primer partido fue el famoso partido del 5-4 en Santos. Maidana le atajó un penal a Pelé”, rememora el exdefensa.

Acto seguido se mete en la historia de la revancha. “Vienen a Montevideo y faltando 5 minutos ganaba Santos 1-2 pero Peñarol lo dio vuelta”.

Varela fue elegido como uno de los mejores jugadores de la cancha. “No me acuerdo. ¡Qué nos íbamos a acordar si no sabía ni dónde estaba parado del baile que nos daban. Terminaba como si me hubiese tomado un vaso de whisky”.

El primo de Obdulio Varela reveló la forma en que marcaban a un equipo que tenía uno de los mejores poderíos ofensivos del mundo por aquellos tiempos con Dorval, Mengalvio, Pepe, Coutinho y el Rey Pelé.

“La marcación era hombre a hombre, lo esperábamos escalonado, pero el Negro (Coutinho) picaba y se elevaba bien. En pleno partido Pelé salta, lo marcamos con Héctor Maciel un back que había venido de Danubio, y quedamos los dos trompa con trompa. Usted lo tocaba a Pelé y te decía ‘no pegues patada, no pegues patada’. Pero él quebró cinco jugadores. A mí me dejó una marquita, un tapón en la canilla. Pero era bravo, era una cacería contra el hombre”, recuerda.

"Puedo decir que yo marqué a Coutinho y Pelé"

Varela admite que “aquel Santos no era una cuadro, era una máquina". "Y Peñarol tenía un cuadrazo. No vienen más esos monstruos. Hoy hablan de fulano de mengano, que juegan en tal lado y en otro, pero acá no ganaron nada. Nosotros jugábamos por la gloria y ganamos gloria”, dice en diálogo con Referí.

Después vuelve a Santos, al recuerdo del recientemente fallecido Coutinho. “Estos hijos de la madre tocaban la pelota que eran unos magos. Brasil hoy en día no tiene los jugadores que tenía antes. Yo tuve la suerte de ver a mi primo Obdulio Varela y era Dios. No era una cosa brillante pero lo que él decía chau. Tenía una personalidad”.

“Esos no vienen más, hace 30 años que no salimos campeones de nada, estamos en otra cosa los uruguayos y seguimos viviendo con la del 50. Yo tenía 9 años, soy campeón de América y del Mundo, con la selección y Peñarol. Hoy juegan dos años y están ricos. Messi vino en un avión personal a Uruguay. Nosotros pedíamos plata y nos mataban. Pero lo que ganamos eran títulos, pero a veces no se acuerdan, vio. Hoy está el estadio Campeón del Siglo y no son capaz de invitarnos. ¿Sabe cuándo se acuerdan? Cuando uno marcha”.

Y Varela concluye con orgullo: “Sí señor, puedo decir que yo marqué a Coutinho y Pelé. No jugué contra Maradona pero le puedo asegurar que marcar a estos dos fue terrible”.