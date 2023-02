Lula da Silva habló con la presidenta de la Comisión Europea sobre “llevar el acuerdo con el Mercosur a la línea final”

“Buena llamada con el presidente Lula. Ambos estamos interesados en reforzar el vínculo entre la Unión Europea y Brasil, particularmente al conseguir que el acuerdo del Mercosur cruce la línea de llegada y aumentando nuestros esfuerzos conjuntos para luchar contra la deforestación”, tuiteó la jerarca europea este jueves.

Good call with President @LulaOficial



We are both keen on strengthening the 🇪🇺🇧🇷 partnership, notably by getting the Mercosur agreement across the finish line and stepping up our joint fight against deforestation.



Looking forward to visiting Brazil soon.