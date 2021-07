Cámara de Comercio: “Tenemos señales positivas, pero no podemos cantar victoria”

En las puertas de una nueva ronda de negociación de salarios en el sector privado, el asesor jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Juan Mailhos, afirmó este miércoles que la actividad económica muestra algunas señales alentadoras, pero todavía no hay certidumbre respecto a que se haya superado la crisis.

“Si bien estamos viendo la luz al final de túnel no hay todavía datos al firme de que esta salida se realice de una manera sustentable que posibilite a las empresas poder desarrollar de acuerdo a una nueva normalidad su labor”, dijo durante un webinar organizado por Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana.

La actividad en el sector de comercio y servicios cayó 9% e 2020 y acumula retracción de 6% en este 2021. “Tenemos empresas que han estado muy afectadas, que no han tenido prácticamente actividad, que su mercado se les ha modificado de una manera sustancial y que las compromete en su accionar para adelante. (…) Si bien hoy tenemos algunas señales un poco más positivas, no podemos cantar victoria en cuanto a que la crisis económica no pueda tener altibajos de aquí para el futuro”, afirmó.

Para los sectores menos o poco afectados (mayoría de ramas de actividad), el Poder Ejecutivo propuso convenios a dos años con ajustes semestrales por inflación proyectada –el primero en julio de 2,5%–, y un componente de recuperación del salario real perdido en el último año. Sobre este punto, Mailhos señaló que para algunos sectores “va a ser casi de ciencia ficción poder comprometerse y tener claro cuál es la situación que se puede dar de acá a dos años”.

En relación a otros puntos de los lineamientos oficiales, el ejecutivo de la gremial del Comercio y Servicios sostuvo que se adelanta el comienzo de la recuperación salarial para el segundo semestre de 2021, cuando en el período puente el compromiso era que se iniciaría a partir de 2022 en la medida que la economía crezca. Además, se entiende que el correctivo final negativo de 1,6% de la ronda puente debería “licuarse” en futuros ajustes.

El sector empleador también entiende que las pequeñas empresas deberían tener el mismo tratamiento especial que se propone para las microempresas, donde los ajustes serán menores que el resto de las empresa al igual que los porcentajes de recuperación de ingresos.

Para Mailhos la pauta tiene “carencias” y es “un poco parca” porque no prevé cláusulas de prevención y solución de conflictos, cláusulas de paz, y cláusulas de descuelgue “más efectivas”. Sobre este punto, dijo que las cláusulas deberían habilitar el descuelgue de los convenios con el voto de la mayoría del Consejo de Salarios, y no por unanimidad como se necesita hoy.

Este tipo de cláusulas permite a cualquier empresa o grupo de empresas del rubro de determinada mesa de negociación, mediante un mecanismo acordado por las partes, dejar de regirse por laudos del Consejo de Salarios.

“La reactivación económica va a venir solamente de la mano de la empresa privada. Es la que nos puede dar algún tipo de solución a los temas de empleo, porque si no van a empezar a producirse de manera más exacerbada los fenómenos de informalismo que en épocas de bonanza Uruguay logró rebatir. (…) Esperemos que reine la prudencia”, dijo Mailhos.

La semana pasada un informe del Instituto Cuesta Duarte planteó “dudas” sobre el cumplimiento de las metas de inflación y el compromiso asumido por el gobierno para la recuperación de salario real perdido entre julio de 2020 y junio de 2021. También afirmó que la fórmula “extiende por otro año más el período de pérdida salarial para miles de trabajadores”.

En otra parte, el documento dice que el planteo del Poder Ejecutivo toma como punto de partida que hay sectores de actividad “muy afectados” y otros “menos o poco afectados”, “sin tener en cuenta que hubo sectores que crecieron y aumentaron sus ganancias durante la pandemia”. Entre ellos, se mencionan a varias ramas del sector agroexportador, la agroindustria y a actividades de servicios vinculadas a estos rubros.