Malvín dio un paso histórico en el básquetbol uruguayo: profesionalizó a tres jugadoras del femenino

Malvín dio un paso histórico en el deporte uruguayo al profesionalizar a tres jugadoras del plantel femenino de básquetbol. Las multicampeonas de Liga Uruguaya Florencia Somma, Sabina Bello y Fiorella Martinelli pusieron la firma en sus contratos y el playero celebró a lo grande en un evento al que concurrió la intendenta de Montevideo Carolina Cosse y el presidente de la Federación Uruguaya de Basketball Ricardo Vairo.

"Estamos muy emocionadas, muy contantes por ser el club Malvín el que da este paso que nos enorgullece mucho. Personalmente que me toque a mí que estoy hace años en el club y honestamente ya no me lo esperaba, me pone orgullosa y contenta", expresó Sabina Bello, jugadora que arribó a los 18 años al club. "En Malvín di un salto de calidad y fue donde me di cuenta de que me quería dedicar a ello", expresó la jugadora de selección uruguaya en Puro Básquetbol que se emite por Sport 890.

En el evento, el presidente del club Sergio Somma destacó que el femenino forma parte de la historia de Malvín y que es una rama por la que el club siempre apostó.

La movida de Malvín replica lo que hizo Nacional en fútbol en un proceso iniciado el 2 de mayo de 2020 cuando firmaron por primera vez en la historia un contrato profesional también tres jugadoras: Antonella Ferradans, Josefina Villanueva y Esperanza Pizarro.

El 26 de enero de este año, esas tres jugadoras renovaron su contrato y ocho futbolistas más también se profesionalizaron.

Finalmente, el 1º de julio de este año, José Decurnex redobló la apuesta histórica en el femenino tricolor al profesionalizar a todo el plantel principal (unas 24 jugadoras).

"Disfruté muchas cosas, me siento muy afortunada, no me lo esperaba este paso, es una alegría inmensa y un sueño que estamos cumpliendo", agregó Bello.

Malvín se prepara esta temporada para recuperar el título de Liga que en 2020 perdió a manos de Defensor Sporting. Para ello contará con el retorno de Agustina Aceredo, quien viene de jugar en Salerno de Italia, a Fernanda Midaglia, quien llega procedente de 25 de Agosto y que ya jugó en Malvín en 2015, y a Carolina Fernández quien en 2020 había emigrado a Estados Unidos para jugar a nivel universitario.

El equipo también tiene expectativas de disputar la Liga Sudamericana que estaba prevista para abril, en Chile, pero que fue pospuesta por el recrudecimiento de la pandemia de coronavirus.

"Tenemos mucha expectativa para esta temporada, volvieron jugadoras del club que nos van a dar una mano gigante y veremos que sé resuelve con la Liga Sudamericana", afirmó Bello.

Juan Pablo Serdio, entrenador del femenino, expresó también a Sport 890: "Entré por casualidad al femenino y me cautivó el compromiso de las gurisas que hoy se refleja en este paso. Siempre hablamos de hacer cosas que ellas no iban a disfrutar y ahora las están disfrutando porque se lo fueron ganando".

"Son pasos hacia adelante, hay 50, 60 gurisas en el club dando su pelea", agregó el DT.

@ClubMalvin

Carolina Cosse felicitó a Malvín

En el evento de lanzamiento de la profesionalización del plantel, que se llevó a cabo en Malvín, hizo uso de la palabra Carolina Cosse, intendenta de Montevideo: "Es un gran honor haber sido invitada a este día que es histórico para el básquetbol y el deporte femenino y quiero felicitar al club Malvín, y recordarle el rol histórico del club en la vida de la ciudad de Montevideo, y que lo van a seguir teniendo y estas jóvenes son la garantía del rol que cumple Malvín".

La intendenta destacó la cooperación del club con la comuna en la iniciativa de remover las papeleras y los contenedores de todos los espacios públicos para que estén libres de residuos, un proyecto que se iniciará con cinco plazas públicas. "Cuando vinimos a planteárselo al club enseguida nos dijo en qué podían cooperar y nos sumaron más cosas".

"Miraba recién", dijo señalando la pantalla donde se veía a las jugadoras playeras demostrando sus destrezas, "y decía 'qué fácil cuando embocan y hacen esas jugadas y pases', pero parce fácil porque lo que vemos es el resultado acumulado de un largo trabajo en equipo, de gente que entra a la cancha y gente que no. Un trabajo que requiere equivocarse, sostener al otro, venir a practicar aún cuando uno no se levanta con ganas de practicar, pero igual viene por las otras. Ese es el equipo, no importa a veces perder porque si tenés un equipo ganás. Las puertas no se abren solas, ustedes las han abierto mujeres del club Malvín", expresó.

"Como muy bien decía la deportista recién, hay un cambio cultural que ayuda a que esto pase y ese cambio cultural no nació de un repollo, también este cambio en el básquetbol se debe a la lucha por la igualdad y hay que seguir. Muchas otras puertas se van a estar abriendo y por qué no cambiando al mundo. Una enorme felicitación", concluyó diciendo.