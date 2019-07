El salto histórico de Victoria Pereyra

La rodilla le recuerda que el tiempo pasa. Las cicatrices revelan una operación de ligamentos cruzados, una de menisco interno y otra de menisco externo. Si no se infiltra, Victoria Pereyra no puede jugar. Y sin embargo, a los 32 años, la base de 1,72 metros sigue tirando magia en Hebraica Macabi mientras hace cálculos imposibles con el reloj para que el tiempo le alcance para entrenar con su equipo y las selecciones uruguayas.

Pereyra es aún jugadora pero la mayor parte de su tiempo lo dedica a la conducción técnica.

En la memoria del básquetbol femenino su nombre quedará asociado eternamente a los logros históricos.

Convertirse desde un medio marcado por un amateurismo salvaje en profesional y hacer explotar su talento fuera de fronteras y en mercados fuertes.

Empezar a formar una nueva camada de jugadoras que anotaron el nombre de Uruguay por primera vez en el plano continental.

Y, como si fuera poco, ser la primera mujer que se incorpora a un cuerpo técnico de la selección uruguaya masculina de básquetbol.

Pereyra es la entrenadora de la selección femenina del 3x3 que participará de los Juegos Panamericanos de Lima donde también competirá el 5x5 masculino. “Vimos que este evento era una buena oportunidad para sumarla al staff técnico de la selección y también por su capacidad profesional, por su don de gente y para que pueda volcar esta experiencia en el femenino”, explicó a Referí el entrenador de la selección masculina Edgardo Kogan.

“Fue una sorpresa, no lo esperaba, me dejó muy feliz cuando me lo ofreció Kogan. Los jugadores me recibieron en forma espectacular, algo que si bien era de esperar, nunca se sabe hasta que lo experimentás. Es diferente, estoy aprendiendo mucho y al mismo tiempo volcando lo que puedo aportar porque tanto los jugadores como Kogan me escuchan”, expresó Pereyra a Referí

“En los entrenamientos trabajo en técnica individual y corrijo cosas puntuales de jugadas”, contó. Siente que esta distinción es producto de años de trabajo silencioso: “Siempre me esforcé al máximo porque esta es mi pasión. El trabajo da su recompensa. Día a día trato de mejorar para darle más cosas a las jugadoras y ahora a los jugadores”.

También aspira a que el nuevo reto asumido sea una puerta que se abra para que otras entrenadoras puedan aportar al crecimiento del básquetbol uruguayo: “Hay muchas mujeres estudiando para ser entrenadoras, muchas que ya se recibieron y sin dudas no importa el género. El básquetbol es el mismo y los objetivos que persigue un entrenador también. La oportunidad se tiene que empezar a dar. Ojalá esto haya sido una puerta para otras entrenadoras, para que puedan trabajar no solo como asistentes sino también como entrenadoras titulares”.

Mucho tiempo pasó desde que Vico, como la llaman en su ámbito, se formara en Malvín para luego llevar su talento fuera de fronteras: “Las chicas tienen ahora entrenamientos que nosotras no teníamos, cosas impensadas para nuestra generación: ir a entrenar a China o hacer campus NBA. Hace poco Maite Pereira se fue a jugar a Brasil y tiene 14 años. Mi generación no pudo vivir esas oportunidades; yo salí de grande”.

“Éramos muy pocos equipos con 13 o 14 años ya jugabas en mayores porque no había competencia de menores. Había cadetes, pero no había minis. Ahora tenemos el Cefubb que podemos entrenar cuando quiéramos y tener una casa te hace crecer”, agregó.

“Todavía no sé cómo logré salir con tan pocas cosas que habían. Era difícil. La situación económica de mi familia no daba para mucho, pero mis padres igual me llevaban a todos lados. La pasión me ayudó a salir afuera. A veces algunas chicas no se dan cuenta que tienen todo fácil, no se tienen que romper el lomo como nos rompíamos nosotras. Faltan a entrenar porque tienen que estudiar. ‘¿Y qué te pensás, que antes no se estudiaba?’ les digo”.

Jugó en Chile, Brasil y Argentina e incluso saltó el Atlántico para competir en Francia, aunque un problema de documentos se lo impidió.

“Después de jugar el Mundial 3x3 en Rusia que me fui a Francia y terminé en Brasil fue mi mejor momento. Cuando volví estaba súper entrenada para lo que se jugaba en Uruguay. Pero hoy lo disfruto más. Antes sentía la presión de que si no jugaba bien o no embocaba todo lo que tiraba estaba todo mal. Hoy trato de cambiarles ese chip a mis jugadoras. Hoy no tengo esa presión, la paso bien, ayudo a mis compañeras que son las jugadoras que yo formé. Y a veces me pregunto ‘cómo hago esto si no estoy entrenando como para hacerlo’, porque no entreno ni la mitad de lo que entrenaba antes”.

El retiro es como una sombra que se va agrandando: “Cada vez lo pienso más, pero me da miedo tomar la decisión. De a poquito ser entrenadora me va sacando de las canchas, me saca tiempo y la verdad también es que me pagan por dirigir y no por jugar. Lo voy a seguir haciendo mientras el cuerpo me aguante”.

“Cada vez tengo menos entrenamiento y el físico lo siente. Y ellas están cada vez mejor, me encanta, pero de a poco me va sacando de las canchas”, dijo señalando a la cancha del 3x3 de la rambla donde la selección que irá a los Juegos Panamericanos (ver apunte) se entrena con la savia nueva del básquetbol femenino: Emilia Larre Borges, Camila Kirschenbaum y Florencia Niski.



Para mí Vico es una gran referente tanto dentro como fuera de la cancha. Como jugadora un espejo a seguir, logró algo que parecía imposible para las mujeres: ser una profesional del básquetbol. Como técnica compartí varios torneos internacionales y es una gran motivadora que está siempre dispuesta para apoyarnos y siempre tiene las palabras justas con sus jugadoras”

Florencia Niski, juvenil uruguaya, bronce en el 3x3 de Santiago 2017 con Pereyra de DT

“Este tiempo de preparación fue una locura, tengo las dos selecciones y Hebraica Macabi. El físico no me da, pero me hace feliz, me encanta. No sé lo que va a pasar el año que viene”, admitió.

Pereyra jugó al handball de chica e hizo natación. Pero con el básquetbol se dio cuenta de que la vida, su vida, se parece mucho a eso que ocurre con la pelota naranja en las manos y la cabeza volando: “Siempre va a haber alguien que te escuche, alguien que no te va a dejar caer. Hace poco falleció mi abuela y las primeras que estaban ahí eran mis jugadoras. Eso no te lo da ningún trabajo. No te lo da nada.

El 3 x 3: Un desafío de fuego

De la mano de Pereyra, Uruguay ganó en la modalidad 3x3 una medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017 y otra de bronce en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018. Las seleccionadas para los Juegos Panamericanos de Lima fueron Diana Cartro, Natasha Dolinsky, Aldana Gayoso y Yessica López. Uruguay enfrentará a Venezuela, Estados Unidos, Brasil, Argentina y República Dominicana. Las primeras jugarán con las cuartas y las segundas con terceras por el pase a semis. “Vamos a jugar contra profesionales; va a ser durísimo”.

La carrera

Malvín, 1996-2001

Cordón, 2002-2003

Malvín, 2004-2011

Universidad Católica de Valparaiso (Chile), 2008

Guarulhos (Brasil), 2013

São Bernardo (Brasil), 2013

Mogi das Cruzes (Brasil), 2014

São José dos Campos (Brasil), 2014-2015

Obras Sanitarias (Argentina), 2015

Inacap (Chile), 2016

Goes, 2016-2017

Hebraica Macabi, 2018-2019

Es entrenadora de selecciones de Uruguay desde 2017