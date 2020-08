Maneco va por la revancha en Tranqueras: la puja entre colorados y la nueva versión de su jingle viral

El jingle se difundió por WhatsApp y era casi imposible no repetir “votá al Maneco” después de escucharlo. La canción se hizo viral antes de las elecciones internas y tras más de un año Yocemar Lovatto la utiliza en la campaña hacia la alcaldía de Tranqueras, pero con una nueva versión: con su voz por encima de la pista original. “Yo no doy nada para que me voten, cuando doy, doy de corazón”, dice y deja de fondo la voz del cantante.

Lovatto, o Maneco, como se hizo conocido antes de las internas, critica a otros políticos que “entregan canastas”, porque lo considera una “bajeza”. “Yo ayudo al vecino anónimamente. No salgo a publicar, ni sacar la foto con el vecino. Esa manera es robarle la consciencia al vecino”, se queja. El actual alcalde de Tranqueras, Milton Gomes, está en su segundo período al frente de la localidad y no podrá ser electo de nuevo, y Lovatto es uno de los candidatos que presenta el Partido Colorado. El productor de sandías “no se hace ilusiones” con ser elegido, pero dijo que “tiene todo” para ser votado como alcalde. Sin embargo, Lovatto tendrá que enfrentarse a los cuatros candidatos de la lista 2.000, es decir, que siguen a los referentes departamentales Tabaré Viera y Marne Osorio. “Todos tenemos un ciclo, como pasó con el Frente Amplio. Lo que veo es que la gente quiere un cambio, pero dentro del partido”, explicó a El Observador. Leé también Maneco Lovatto, el hombre que conoció su jingle viral por clientes a los que le vendía sandías Si bien las principales encuestadoras no miden la intención de votos para las alcaldías, la última medición de intención de voto de Opción marca que en Rivera ganaría el Partido Colorado con el 55%. El Partido Nacional tiene 18% y el Frente Amplio 9%. Luciano Viera es uno de los candidatos de la lista 2.000 y, en base a proyecciones difundidas en radios locales, dijo que es el favorito para ganar porque cuenta con el 38% de la intención de votos. Para Viera, que el jingle de Lovatto se hiciera viral no lo ayudó a conseguir más votos. “Lo hizo conocerse más hacia afuera que hacia adentro. Capaz que sube un poco, pero en este momento la fuerza de él es más o menos la misma que la elección pasada”, comentó a El Observador el candidato. Los otros candidatos de la lista 2.000 son Gesner Gómez, Alejandra Bartaburu y Daniel Calistro. Lovatto tiene 40 años y decidió ser candidato en 2014 luego de superar un cáncer de testículos, lo que le cambió la mentalidad, según contó. En las elecciones departamentales de 2015 recibió 301 votos y perdió ante Milton Gómes, el actual alcalde que fue reelecto. “Cuando tenés una enfermedad, cambiás un poco”, explicó, pero su decisión también tuvo motivos religiosos. La madre de Lovatto es evangélica y “siempre está pidiendo a Dios que salga todo bien”, afirmó. Él también cree en Dios y su participación en la política es una forma de agradecer: “Como salí de esa voy a ayudar en todo lo que pueda”. Gentileza Yocemar Lovatto Lovatto dijo quiere traer “alguna inversión” para Tranqueras, una ciudad que, pese a ser la capital de la sandía y un lugar de forestación, “no tiene una fábrica”. “Todo se puede hacer por la política, porque sin la política no llegamos a nada”, señaló. Para Viera, uno de los principales problemas que tiene la ciudad es el estado de las calles y el saneamiento. Hay que “buscar que OSE mire hacia el norte y nos dé una ayuda más”, comentó el candidato y también planteó que el gobierno debe colaborar con “los pequeños aserraderos” que hay en la zona. La vida en la tierra Los padres de Lovatto llegaron desde Brasil a Rivera y siempre estuvieron vinculados al trabajo en la tierra: primero plantando tabaco y luego sandía. “Lo nuestro siempre fue el trabajo en la tierra. Vivíamos en un galpón, en una casa precaria. Mi padre araba con un buey”, recordó. Leé también La banda de cumbia que creó "Votá al Maneco" y la mañana en que nació el jingle viral Pero Lovatto empezó a crecer como productor, hasta transformarse en uno de los más importantes. “Tuve visión de mercado”, explicó. Un amigo de Tacuarembó que le compraba sandías en Tranqueras fue quien lo impulsó a que empiece a vender la fruta en el Mercado Modelo, cuando él no tenía el dinero ni siquiera para pagarse el pasaje. El hombre se los pagó y le puso un vehículo para llevar las sandías. Este comienzo coincidió con el nacimiento de su primer hijo, que hoy tiene 13 años. “Cuando llegué a Montevideo no tenía ni dónde vivir. Le alquilé una pieza a una señora e hicimos buena amistad”, contó Lovatto. La mujer les consultó si tenían nombre para el niño y sugirió que se llamara Agustín. Gentileza Yocemar Lovatto El invierno es la época de plantar la sandía y en diciembre es cuando las vende en el Mercado Modelo. “No tengo fin de año, navidad ni carnaval”, lamentó. Este año lleva plantadas 30 hectáreas en un campo de 100 hectáreas que compró para este cultivo. Lovatto también tiene campos propios y arrendados que dedica a la ganadería. Camino político Lovatto es candidato por la lista 123, que lleva a Mauricio González como candidato a la intendencia. De todas maneras, el candidato de la línea del actual intendente, Marne Osorio, es Richard Sanders. González se conoce con Maneco desde 1995, cuando eran jóvenes militantes. Hoy son los líderes de la agrupación Todos por Rivera. Los dos dirigentes políticos estrecharon la relación en 2014, cuando murieron los líderes anteriores: primero el Milton Melo –el Mancha– en Tranqueras y luego Walter Riesgo, en Rivera. Gentileza Yocemar Lovatto Yocemar Lovatto junto al dirigente colorado José Amorín Batlle “Me veo obligado a salir a la cancha como candidato de la 123 porque si no se terminaba y el primero que me llama es Maneco para decirme que él se encarga de trabajar en Tranqueras. Cuando lo voy a visitar para la campaña, me esperó en la entrada de la ciudad con 20 tractores”, dijo González a El Observador. Con 12 años, Lovatto ayudaba a Melo –conocido por ser el peluquero de la ciudad y por atender al expresidente Jorge Batlle– cuando era edil. Luego estuvo alejado de la política hasta que volvió como candidato, después de recuperarse del cáncer. Lovatto está “largando el caballo” de la campaña y esta semana empezó con reuniones de 10 o 15 personas en los comités. “Soy un tipo honesto y trabajador, que no vive de la política. No dependo de un cargo político que me vengan a dar. Lo mío es mi empresa”, resumió.