Manini: "Cabildo Abierto no está preparando ninguna ley de amnistía" para militares

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, negó que su partido esté trabajando en un proyecto de ley para darle una amnistía a los militares que delinquieron durante la última dictadura (1973-1985).

"Nosotros no hablamos de amnistía. Cabildo Abierto no está preparando ninguna ley de amnistía como alguien ha dicho por ahí. No estamos trabajando en ninguna amnistía. Simplemente queremos que se respeten los fallos de la Suprema Corte de Justicia", aseguró a radio Montecarlo este viernes, cuando participó de un acto en conmemoración del 256º aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas.

"No podemos desconocer los fallos de la Suprema Corte de Justicia, que es lo único que yo creo que hay que hacer respetar, pero de amnistía Cabildo Abierto no está hablando", reiteró Manini Ríos.

Sin embargo, en los últimos días sus compañeros de bancada en la Cámara Alta se expresaron a favor de la amnistía. El primero fue Guillermo Domenech, quien el martes 16 dijo: "Yo pienso que tiene que haber una amnistía que contemple también a los militares y dar vuelta la hoja. En algún momento hay que dar vuelta la hoja sin perjuicio de atender la situación de los desaparecidos y la búsqueda de esos cuerpos".

"Desde el punto de vista jurídico es todo muy discutible, porque la propia Suprema Corte de Justicia en muchas oportunidades los ha considerado prescritos. Me da la impresión que a veces la Justicia, en algunos casos, no está actuando en la forma que sería de esperar. Creo que por sobre todas las cosas esto tiene que tener una solución política: o zanjamos este problema o continuamos reprochándonos los crímenes de la guerrilla o los crímenes de la dictadura militar. Me da la impresión que dentro de 50 años vamos a estar discutiendo lo mismo", afirmó Domenech en diálogo con 970 noticias, el programa de radio Universal.

Al día siguiente el tercer integrante de la bancada de Cabildo Abierto en el Senado, Raúl Lozano, se hizo eco de las declaraciones de Domenech y anunció que el partido estaba trabajando en un proyecto de ley para facilitar la amnistía para los militares.

“Cuando Cabildo Abierto habla de determinadas ideas las traduce en hechos, no hablamos al vuelo”, dijo Lozano cuando en el programa Informativo Carve le consultaron por las declaraciones de Domenech. Aseguró que la amnistía sería "para todas las partes que no quedaron dentro de la ley de amnistía" promulgada en marzo de 1985.

"Lo estuvimos dialogando, creo que es una muy buena iniciativa, creo que habría que dar vuelta la página. En este momento no somos nosotros los nostálgicos, son otros. Nosotros queremos dar vuelta la página, y que lo que pasó hace 50 años nos deje tranquilos y que vivamos hacia el país del futuro, hacia el porvenir, mirando hacia adelante. No mirar por ese espejo retrovisor que algunos están empeñados y prácticamente nos obligan a mirar", dijo el senador.

Lozano señaló que cuando se discutió la ley de amnistía (15.737), los militares de la época "no quisieron que se los pusiera al mismo nivel" que los demás presos y por eso se negaron a estar contemplados en ella.

"A la luz de los hechos de la historia, tendría que haber estado todo en la misma ley. Entonces, así como no se juzga al que asesinó a Pascasio Báez, tampoco se juzgaría ningún otro caso", dijo Lozano cuando le preguntaron si la postura de los militares había sido un error.