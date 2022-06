¿Manini Ríos es colono? Oficialismo lo respalda y dice que Colonización "nunca le hizo saber" que lo era

Mientras espera que el Instituto Nacional de Colonización (INC) resuelva la situación legal del senador Guido Manini Ríos, la coalición de gobierno respaldó al líder de Cabildo Abierto, luego que un informe jurídico encargado de ese organismo confirmara su condición de "colono" en un campo en el departamento de Artigas que es de su propiedad, de su esposa y de su suegro.

Manini Ríos optó por contradecir este mismo jueves esa información, que había sido difundida por el semanario Búsqueda. En una conferencia de prensa, presentó algunos pasajes de un informe encargado a Enrique Guerra, uno de los dos catedráticos Grado 5 en Derecho Agrario que existen en Uruguay y que, según dijo, concluye sin lugar a dudas que el predio en discusión nunca estuvo afectado a Colonización.

El senador insistió en que las acusaciones en su contra responden a una "maniobra política" que persigue el objetivo de "desacreditar", desprestigiar y tergiversar" a través de cuestionamientos "totalmente infundados". La postura del senador es clara: se trata de una acción con intencionalidad política para perjudicar a Cabildo Abierto. "Parece que todo vale para ensuciar a un partido que les preocupa mucho", aseguró. "Sus propuestas afectan intereses muy poderosos".

Manini incluso aseguró que el informe jurídico aludido este jueves fue elaborado por "dos abogadas del MPP" bajo indicaciones del representante frenteamplista del INC, Andrés Berterreche, al que identificó como "el director que empezó toda esta patraña".

El expresidente Julio María Sanguinetti ya estaba en conocimiento del contenido del dictamen de la asesoría. Consultado este jueves por El Observador, el secretario general colorado evitó ingresar en un "análisis jurídico" que se le escapa de las manos. Lo que sí recordó es que Manini Ríos está vinculado desde hace más de dos décadas a un campo que, además, su suegro compró hace más de 50 años.

"En todo este tiempo el Instituto Nacional de Colonización jamás le hizo un aviso o un saludo de fin de año", ironizó el mandatario. Para Sanguinetti, resulta "natural" que el líder de Cabildo Abierto "ni se imaginara" que podía ser colono, cuando según su versión el predio en cuestión nunca estuvo bajo esa condición.

Para el exmandatario la resolución final del INC podrá resultar a favor o en contra de los intereses de Manini Ríos. Lo que está fuera de discusión en este caso, sostuvo, es la conducta ética del senador. "Colonización nunca le hizo saber que era un colono", insistió.

El líder de la bancada nacionalista en el Senado, Gustavo Penadés, logró conversar con el conductor de Cabildo Abierto en la mañana de este jueves, poco después de haberse difundo el dictamen de la asesoría jurídica. "Este tema lo tiene muy preocupado", afirmó el senador blanco al señalar que, en términos políticos, "es asunto particular de Manini" que, hasta tanto no exista una resolución oficial del INC, se limita a la vida privada del involucrado. "Mientras esto no se defina, el señor Manini no es colono", ratificó.

Al diputado Iván Posada (Partido Independiente) lo que le llama atención que es que Berterreche, el director que originó la denuncia contra Manini Ríos en Colonización, fue presidente de esa institución durante el gobierno de José Mujica. "En aquel momento, no surgió absolutamente nada", señaló a El Observador. Posada también recordó que el líder de Cabildo Abierto ocupó cargos relevantes en en el Ejército a lo largo de los tres gobiernos del Frente Amplio. Sin embargo, sostuvo, la revelación de las presuntas irregularidades coincidió "en medio de la campaña" por la LUC.

"El momento en que fue planteado llama especialmente la atención", remarcó Posada. "Si las irregularidades existen hoy existieron siempre, incluso en los gobiernos del Frente Amplio".

La verdad

El Frente Amplio analizará el lunes en su habitual reunión de bancada una serie de acciones parlamentarias para determinar políticamente las responsabilidades de Manini Ríos. "De a poco se va allanando el camino y comienza a saberse la verdad", señaló el senador Charles Carrera en torno a que la asesoría jurídica del INC determinó que su colega cabildante "sería colono".

Los cuestionamientos son concretos. Carrera recordó que Manini Ríos votó en 2020 dos artículos de la ley de Urgente Consideración (LUC) que modificaron el régimen de colonización de campos. Se trata de los artículos 357 y 358. Uno de ellos desafectó de la órbita del INC los campos provenientes de colonias del Banco Hipotecario. El otro, flexibilizó las condiciones que debe cumplir un colono, en cuanto a trabajar en forma directa en el predio o residir allí. Se trata de cambios que, eventualmente, lo habrían beneficiado en forma directa.

Si el líder de Cabildo Abierto está sometido a las obligaciones de la ley de Colonización, violó en primer lugar el reglamento del Senado, que impide a un legislador participar en asuntos en los que tenga interés directo, salvo que sea autorizado en forma expresa por la cámara. Esto podría traducirse en una eventual acusación por conjunción de interés personal y público, previsto en el artículo 161 del Código Penal.

"Manini sería colono y votó normas que modifican el régimen de colonización sin haber informado su condición de tal", señaló Carrera. "Su confirmación es un hecho escandaloso y grave".