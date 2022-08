Marcelo Peroni, gerente de Marketing de UCM Falck: “El mercado de los servicios de emergencias móviles está saturado”

Marcelo Peroni es licenciado en Administración de Empresas y tiene un máster en Dirección de Empresas de Salud. Hace tres décadas que trabaja en la gestión de marketing de servicios y de salud. Trabajó para las principales compañías del sector en Uruguay y, hoy por hoy, es el gerente de Marketing de UCM Falck.

“Tengo el orgullo de haber iniciado mi trayectoria laboral a los 18 años en UCM”, recordó Peroni, que dio los primeros pasos de su carrera como vendedor. “Pagué mi carrera gracias a ese trabajo”, apuntó el gerente. Señala tres hitos en su carrera: el desarrollo del mercado de las emergencias móviles mediante la diversificación del producto en la década de 1990, la creación del mercado de seguros de salud privados de cobertura integral y el desarrollo del mercado de seguros de cobertura internacional. A lo largo del tiempo, como consultor independiente, continuó construyendo la relación con el grupo UCM y, en su actual rol de gerente, es uno de los impulsores de la estrategia que busca distinguir a UCM en un mercado que considera saturado y comoditizado, por lo que la calidad asistencial resulta clave. “Una cuota de una emergencia móvil no puede costar lo mismo que tres botellas de refresco”, afirmó el gerente en este sentido.

En el marco de su estrategia de diferenciación, UCM lanzó recientemente el plan El Valor de una Vida, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, en el que se despliegan iniciativas que pretenden duplicar la tasa de reanimación tras sufrir un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario.

A continuación, un resumen de la conversación entre el gerente de Marketing de UCM Falck, Marcelo Peroni y Café & Negocios.

¿Cómo ve a Uruguay en materia de salud?

Vivimos todos acá y no nos damos cuenta, pero los uruguayos somos unos privilegiados por cómo funciona el sistema de salud en general. Uruguay tiene un nivel promedio de acceso a servicios de salud que es referencia en toda América Latina. Es increíble como toda la población accede a una canasta de servicios médicos de muy buena calidad y en forma universal. El sistema que financia la salud también es muy bueno, Fonasa perfeccionó el sistema anterior de Disse y ese fue el puntapié inicial del acceso universal. En particular, hay algunos niveles de atención que es increíble cómo funcionan. Por ejemplo, cuando uno le explica a personas del exterior del más alto nivel cómo funciona parte del tercer nivel de asistencia, que es la medicina altamente especializada a través de los IMAE, que se financia a través del Fondo Nacional de Recursos, quedan sorprendidos. Es un servicio en el que no importa si se es el presidente de la República o un desempleado, se presta un servicio de altísima calidad que iguala los servicios hacia arriba. En el otro extremo, en el primer nivel de atención, hay una penetración de las emergencias móviles extrahospitalarias que también es líder en el mundo. No hay otro país que tenga este nivel de penetración. El rol que cumplen las emergencias médicas es fundamental por múltiples motivos, por ejemplo, en la pandemia cumplieron un rol clave en Uruguay al evitar la concentración de gente en los hospitales, priorizar la atención domiciliaria y acompañar a los pacientes para obtener finalmente los resultados que todos vimos. En la misma línea, el rol de las emergencias médicas móviles para complementar esa asistencia cardiovascular especializada que se da en el tercer nivel de asistencia, al tener este nivel de penetración en el mercado, los pacientes llegan en tiempo y forma a esos IMAE que funcionan las 24 horas, los 365 días del año y pueden ser canalizados con las mejores expectativas posibles en cuanto a su calidad de vida posterior por la calidad y rapidez con que son atendidos y trasladados.

¿De cuánto es el índice de penetración de las emergencias?

Está en 90%. De hecho, el mercado de los servicios de emergencia móvil está saturado en este momento. No hay mucho margen para crecer salvo diferenciándose por calidad. Con el advenimiento de las emergencias móviles, que están embebidas dentro de las mutualistas, que al afiliarse dan un año gratis de afiliación, se atenta contra la calidad del servicio, porque nadie trabaja bien gratis, y se pretende competir por precio, a riesgo de sacrificar calidad y, en definitiva, una cuota de una emergencia móvil no puede costar lo mismo que tres botellas de refresco. No estamos hablando de una promo “lleve 3 y pague 2”, estamos hablando del límite entre la vida y la muerte. Es un servicio que salva la vida y que permite tener certezas de que va a tener una calidad de vida mejor después de recuperarse. Muchas veces, sin esa asistencia rápida y segura en el ámbito extrahospitalario no se llegaría en tiempo y forma a un centro de internación.

¿Cuál es la estrategia de UCM para diferenciarse?

Históricamente, UCM ha generado paradigmas en el mercado de la salud. El primero fue haber desarrollado la categoría del servicio de emergencia médica prehospitalaria, hace 43 años, desde Uruguay para el mundo, que hoy cuenta con más de 300 mil afiliados. El segundo paradigma fue haber dado el puntapié inicial de los seguros privados de salud, al crear el primer seguro de cobertura integral del país. Y actualmente estamos generando un nuevo paradigma, revolucionando la asistencia al paro cardiorrespiratorio. UCM tiene un índice de reanimación de paro cardiorrespiratorio relativamente alto, en el entorno del 16%, y queremos mejorar ese indicador. En ciudades referentes de Estados Unidos, ese índice es de menos de 1% o 2%. Estamos hablando de gente que hace un paro cardíaco en la calle y se muere porque no tiene un desfibrilador cerca y porque la gente a su alrededor no está preparada para hacer las maniobras de reanimación básica. Basados en esa necesidad, creamos una nueva estrategia para darle mayor soporte a la asistencia de paro cardiorrespiratorio sobre cuatro pilares.

¿Cuáles son esos pilares?

El primero es la reorganización de bases de salida en nuestra área de cobertura. Para eso inauguramos una base en ruta 5 y la entrada a La Paz, otra en la Interbalnearia y camino de los Horneros, estaremos trasladando en breve nuestra base de salida en Carrasco, e incorporamos tecnología para evaluar y optimizar los tiempos de llegada en toda el área de cobertura. El segundo pilar es la capacitación permanente y en especial la actualización a todo el personal médico, enfermeros y choferes con cursos de maniobras de reanimación básica y uso de desfibriladores externos automáticos (DEA). El tercer pilar es la incorporación de DEA de última generación en 40 autos de consulta a domicilio. Todo esto se hizo a partir de una simulación en la que vimos por georreferenciación dónde se generan los paros cardíacos y los superpusimos con la circulación habitual de los móviles de consulta ambulatoria. Esto permite que, además de enviar la ambulancia, se asigna el auto más cercano a ese paciente y de ese modo llegar a tener tiempos de arribo mínimos con personal capacitado. Esto es muy importante porque después de los seis minutos que una persona hizo un paro, en cada minuto adicional se pierde el 10% de la función cerebral, por lo que es fundamental concientizar a la población. Y ese es el cuarto pilar de nuestra estrategia. Creamos la comunidad Salva Corazones UCM, un programa en el que invitamos a todos nuestros afiliados mayores de edad, a un curso gratuito para que sepan reaccionar ante un paro cardiorrespiratorio, aprendan a hacer maniobras de reanimación básica y a utilizar el DEA mientras llega la asistencia especializada. El curso dura unas tres horas y ya comenzó.

En este marco, ¿qué relación han tenido con las autoridades?

Este proyecto, llamado El Valor de una Vida, fue presentado con el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular (CHSC) y creemos que es un nuevo hito del que UCM es protagonista, porque queremos duplicar ese índice de reanimación: pasar de 16% a 35%, con el consiguiente beneficio para toda la sociedad. Ojalá que las demás emergencias se sumen a esta iniciativa y logremos maximizar los resultados.

¿En qué plazo proyectan alcanzar este objetivo?

Nos impusimos un plazo de 24 meses, pero sabemos que es una tarea permanente que una vez logrado tendremos que sostener. Incluso tenemos el plan de generar un trabajo científico con la CHSC para presentarlo internacionalmente, ya que si hoy somos referentes internacionales en el primer y tercer nivel de atención, con esta estrategia confiamos en que se fortalecerá Uruguay como ejemplo en la reanimación de paros cardiorrespiratorios extrahospitalarios.

¿Qué otros elementos diferencian a UCM en el mercado?

Hoy UCM es la única emergencia móvil que tiene el respaldo de un grupo internacional. FALCK es una empresa de origen danés, líder mundial en servicios de emergencia, con más de 100 años de experiencia, presencia en más de 30 países y cerca de 30 mil colaboradores en el mundo. Este respaldo es un diferencial cuando parecería que las propuestas son similares. UCM se distinguió siempre por su capacidad de innovar y de responder a las necesidades de la población en forma rápida y segura, y que Falck tenga presencia en Uruguay a través de UCM pone a nuestro país en el mapa de las mejores coberturas médicas de emergencia del mundo.