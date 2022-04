Marcelo Tinelli deja atrás Showmatch y prepara su regreso con un nuevo programa

Marcelo Tinelli siempre vuelve. Antes del final del ciclo 2021 de Showmath se habló de la posibilidad de que el programa de entretenimiento que supo estar en la cima del prime time televisivo llegaría a su final debido a los bajos niveles de audiencia que cosechó en sus últimas emisiones. Las noticias aseguraban que el conductor estaba negociando su regreso con un nuevo formato. Ahora él mismo lo confirmó.

"¡Ya estamos trabajando en el programa de este año! Con el equipo de producción. Se viene un programa nuevo y novedoso... ¡Muy pronto por eltrece!", dijo Marcelo Tinelli en uno de los videos de su cuenta de Instagram, donde mostró detalles de su regreso, esperados para mediados del año.

Según informó La Nación Marcelo Tinelli deja en el pasado la etapa de Showmatch, el nombre del programa de entretenimiento que encabeza desde desde 2005 y que había sucedido al clásico Videomatch de la década de los 90'. "No se va a llamar Showmatch, ya que haremos otro programa, otro formato, otro nombre”, confirmó Tinelli en la entrevista.

Tinelli apostará esta vez al formato británico All together now, un concurso de música que se emitió por primera vez en BBC One a principios de 2018 presentado por el comediante Rob Beckett y la ex Spice Girl Geri Halliwell pero fue cancelada en 2019 después de dos emisiones.

El formato tiene 100 jurados que se ubican en filas superpuestas y se encargarán de decidir el futuro de los participantes después de escucharlos cantar. Cada uno de los integrantes de ese jurado va a ser el encargado de decidir si le da su voto positivo a cada concursante y, los tres que obtengan el mejor puntaje, serán los que queden posicionados para seguir compitiendo.

Al ser un formato comprado, la producción debe ajustarse lo más posible al original, aunque el medio argentino Infobae informó que Tinelli quiere tener un rol mucho más activo que la que se le da al conductor en su versión original.

El formato británico fue adaptado en otros países europeos como Polonia, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Rusia y Rumania, también en Australia y llegó a Latinoamérica cuando se adaptó a su versión brasileña bajo el nombre de Canta comigo.

Según informó La Nación el formato musical es el plan A, pero en su productora también trabajan sobre otro programa británico llamado The Dancer, un concurso de baile con famosos, más parecido a lo que Marcelo Tinelli viene haciendo en los últimos años, creado por el famoso productor y conductor Simon Cowell, que fue un éxito en España.3