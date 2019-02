Marcha atrás: Nacional y Defensor Sporting sí juegan la final en el Campus

La Mesa de la Liga Uruguaya de Básquetbol decidió este jueves levantar la suspensión que decretó el miércoles de la final que este viernes van a disputar Defensor Sporting y Nacional como campeones del Torneo Apertura y del Clausura, respectivamente, y que otorga una plaza para la Liga Sudamericana 2019.

El partido se llevará a cabo en el Campus de Maldonado a la hora 21.30 y las entradas, que se venden en RedPagos con Tickantel y en la web de Tickantel, cuestan $ 350.

La razón de la suspensión fue el desgarro sufrido por Esteban Batista el lunes en ocasión del último partido de la selección uruguaya por las Eliminatorias para el Mundial de China 2019. Nacional formalizó el pedido, la Mesa de la FUBB suspendió el encuentro, pero Defensor Sporting sostuvo una postura de que no había razones reglamentarias para posponer el partido y que si Nacional no se presentaba a jugarlo se le debía dar por ganada la final.

Elgue: "Apelamos al diálogo y a la buena voluntad, cosa que lamentablemente no hubo del otro"

"Lamentablemente ayer constatamos y confirmamos la lesión de Esteban (Batista); cuando vi el partido noté el momento en que se sintió. En la misma tarde de ayer le realizamos estudios de imagen para que nuestro cuerpo médico pudiese darnos un diagnóstico exacto, lo que parecía y deseábamos que fuese, una fatiga muscular, termino en desgarró. En ese momento solicitamos a la FUBB la suspensión del partido para generar una instancia con Defensor Sporting para ver la posibilidad de jugar el encuentro apenas se termine la Liguilla", contó a Referí el presidente de básquetbol de Nacional Martín Elgue.

"Tenemos claro que el reglamento lamentablemente no ampara a los clubes que ceden jugadores y les pasa esto. Pero acá, entendemos nosotros es un caso excepcional, Nacional no planteó correr la Liguilla, ni que se suspenda un campeonato por una lesión de un jugador. En este caso, el mejor jugador de Uruguay, el más desnivelante, el mejor pago, haciendo un esfuerzo para clasificar a nuestra selección, se lastimó defendiendo a la celeste, y el club que lo da y paga su sueldo quedó perjudicado. Apelamos al diálogo y a la buena voluntad, cosa que lamentablemente no hubo del otro, y jugaremos entonces sin una de nuestras figuras", agregó.

"Creo que la FUBB fue prudente y atendió al sentido común dejando el partido como "suspendido" e intentó promover una reunión para buscar alternativas, apelando al Fair Play. Sin duda, este tipo de episodios ayudan poco a incentivar a que los clubes apoyen a la selección, cosa que hizo Nacional cediendo a (Santiago) Moglia y a Batista sin presentar reparo alguno.

Pero todo esto ya es anecdótico y mañana estaremos en un Campus repleto de hinchas tricolores alentando y empujando al equipo a la clasificación, cosa que sería histórica", concluyó Elgue.

Bonanata: "Las lesiones son parte del deporte"

"Desde que salió la información de la suspensión no nos cerraba y rápidamente fijamos postura de que si la final no se jugaba nos la tenían que dar por ganada porque no hay nada reglamentario que diga lo contrario", dijo el presidente del básquetbol de Defensor Sporting, José Bonanata a Referí.

"¿Como Batista está lesionado y no puede jugar la final, tampoco va a seguir la disputa de la liga? Parece medio loco, más allá de que se lesionó jugando por Uruguay. Las lesiones son parte del deporte, estas cosas pueden pasar y han pasado. Nosotros, en la ventana de setiembre de las Eliminatorias, recibimos a Gonzalo Iglesias lesionado y no se nos pasó por la cabeza pedir la suspensión de ningún partido. Ningún equipo está librado de que le pueda pasar", agregó.

"Creo que las autoridades de la liga vieron las repercusiones que la noticia de ayer generó acá, pero también en España y Argentina y cambiaron la postura entendiendo que la nuestra era la correcta. Nosotros no aceptábamos la suspensión dando a entender que la final se iba a jugar otro día".

El artículo 80 del reglamento general de la FUBB establece las razones que no son causales para suspender los partidos entre las que se cuentan "la enfermedad, lesión, etc. de uno o más jugadores".

La marcha atrás

Sobre el mediodía de este jueves, la Mesa de la FUBB emitió un comunicado dando marcha atrás a la suspensión decretada el miércoles a la noche.

"A raíz de nuevos intercambios de posiciones entre la Mesa de la LUB, dirigentes de Defensor Sporting Club y Club Nacional de Football, se levanta la suspensión del juego previsto para mañana viernes entre ambos clubes, dado que fueron reconsideradas las posturas que llevaron a suspender momentáneamente dicho encuentro, -entre ellas-, la lesión de Esteban Batista jugando por Uruguay.

Asimismo se agradece la buena actitud de ambos clubes y la total disponibilidad de la Intendencia de Maldonado, del Campus de Maldonado y de las fuerzas vivas de Maldonado, para co realizar este evento junto a la FUBB, el cual dará lugar a un cupo en la Liga Sudamericana 2019".