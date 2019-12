Marcos Marotta: “Trouville va a ir en busca del campeonato”

Trouville se consagró el pasado viernes campeón del Apertura de la Liga Uruguaya de Básquetbol tras una primera rueda muy pareja en la que seis equipos quedaron separados por dos puntos.

El rojo de Pocitos le ganó el viernes a Urunday Universitario 100 a 92 en el estadio 10 de Julio de Florida, tras estar 19 puntos abajo, y de esta forma se ganó el derecho a una final con el ganador del Clausura para definir al primer clasificado de Uruguay para la Liga Sudamericana 2020.

Tras comer un asado en Florida, el plantel retornó a Montevideo y ya entrenó pensando en el arranque del Clausura.

“El estadio estaba precioso, inmaculado, lo que debería ser cada gimnasio de Montevideo para fomentar el deporte de una manera increíble y espero que haya servido para que se formente la llegada a la Liga de clubes del interior donde hay mucha gente interesada en el básquetbol”, dijo a Referí el base de Trouville Marcos Marotta.

“Cuando faltaban tres partidos para el final del Apertura nos juntamos entre los jugadores y salió el tema de poder ganarlo, lo planteó Fausto (Pomoli) y pudimos ganar esos partidos al tiempo que Malvín perdió uno”, expresó el base que promedió 8,3 en puntos y 2,6 en asistencias en los 12 partidos del Apertura.

“Nos dio mucha confianza ganarle a Aguada en la tercera fecha porque nos demostró que podemos estar a la altura de los candidatos”, admitió Marotta.

Trouville jugó la primera mitad del torneo sin Anthony Danridge, lesionado. El sustituto del alero fue el portorriqueño Miguel Alí Berdiel.

Leonardo Carreño

“A Super Tony como le dicen acá, se le notó que en los primeros dos partidos le costó. Pero no estuvo fino y metió 20 puntos. Después demostró lo que es: un jugador determinante. Con Callistus (Eziukwu) forma la dupla ideal de extranjeros”.

Ambos llegaron para esta temporada procedentes de Nacional.

“Tony es un jugador ofensivo que genera juego para él y para el resto mientras que Callistus no necesita la bola para anotar y no le molesta no tener la bola ni pone mala cara si no la recibe mientras que en defensa siempre está prendido”, explicó el cerebro del equipo.

Otro mérito del éxito de Trouville es que tras el partido con Goes se fue el estadounidense Sampson Carter tras el fallecimiento de su padre y llegó en su lugar François Lewis.

“Es un jugador con más movilidad, es más joven, tiene buena mano, más rebote y corre mejor la cancha. Tiene solo 22 años y un talento brutal”, explicó el base.

“Esta Liga es muy pareja, no ganamos por diferencias abismales ningún partido y tampoco fuimos goleados en ninguno, estamos en una muy buena situación pero a un punto de los segundos y dos de los terceros. Eso quiere decir que si perdés dos o tras partidos podemos bajar de los seis primeros”, admitió Marotta. “Es mentiroso decir que estamos en una situación cómoda”.

“Aguada y Malvín sabemos que son equipos que muestran la mejor forma llegando al final del campeonato por la experiencia de sus jugadores, por lo que no hay que descartarlos. Pero en esta Liga no veo candidatos claros”.

Consultado por las claves del equipo para ganar el Apertura expresó: “Ganamos porque el plantel es muy competitivo en la interna, hay un quinteto titular pero ninguno se siente titular indiscutible, más allá de Tony y Callistus. Nuca se cierran los partidos con el quinteto titular, por lo tanto eso dice que tenemos muchos jugadores de muy buena calidad y una rotación que nos permite mantener la intensidad. No sé si hay muchos que puedan jugar con 10 jugadores y eso nos da una ventaja”.

La campaña

Olimpia 93-97 en Welcome

Biguá 80-73 en Trouville

Aguada 76-75 Aguada

Hebraica Macabi 81-79 en Trouville

Malvín 72-72 en Trouville

Sayago 88-60 en Sayago

Atenas 94-84 en Trouville

Capitol 82-88 en Capitol

Goes 97-75 en Trouville

Defensor Sporting 86-82 en Welcome

Nacional 90-85 en Unión Atlética

Urunday Universitario100-92 en Florida

Trouville es dirigido este año por Germán Fernández quien llegó en lugar de Álvaro Tito quien condujo al rojo por cinco temporadas.

“No veo mucha diferencia, los dos trabajan muy bien, sobre todos con los jóvenes. Marcos Mayora, Federico Soto y Santiago Massa ya venían jugando con Álvar. Germán siempre está dispuesto a ayudarlo, a escucharlos para que pueden mejorar con confianza”.

Sobre su rendimiento personal en el torneo explicó: “Fue un año complicado porque no encontraba cierta regularidad pero este club transmite tranquilidad. No soy un jugador de tener mucha anotación y la forma de trabajar en Trouville ayuda a tener confianza y seguridad”

“A largo plazo hay objetivos que son seguir formando jugadores del club para que sean importantes. En corto plazo Trouville va a ir en busca del campeonato porque la Liga está abierta y sin dudas lo podríamos lograr. Después hay un montón de factores que influyen para poder conseguirlo, pero cada día hay que empujar más como equipo y darnos esa oportunidad”.

La Liga no deja lugar a los festejos. Trouville ya está enfocado en enfrentar a Hebraica Macabi este lunes en el arranque del Clausura. Pero con la confianza a tope.

Arranca el Clausura

Este lunes comenzará el Clausura con estos partidos a la hora 20.15: Nacional-Capitol (en Unión Atlética), Urunday Universitario-Goes en Urunday y a las 21.15 Hebraica Macabi-Trouville en Trouville. El martes se medirán Biguá-Sayago en Biguá y Aguada-Malvín en el Palacio Peñarol. Olimpia, que jugaba ante Atenas, tendrá fecha libre, al igual que Defensor Sporting.

Posiciones

Trouville 21 (9-3)

Defensor Sporting, Olimpia y Urunday Universitario 20 (8-4)

Hebraica Macabi, Malvín y Nacional 19 (7-5)

Goes 18 (6-6)

Biguá 17 (5-7)

Aguada* 15 (7-5)

Capitol 15 (3-9)

Atenas*** 13 (2-9)

Sayago** 10 (1-11)

* Sancionado con quita de 4 puntos

** Sancionado con quita de 3 puntos

*** Se retiró de la Liga tras hechos de violencia sufridos por su plantel