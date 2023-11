María García y el momento dramático que la llevó a debutar en televisión: "tenía que pagar cuentas"

Este miércoles, una de las invitadas al programa PH: podemos hablar, de Canal 4, fue la conductora y comunicadora María García, que relató cual fue uno de los momentos más adversos de su vida, y cómo esa situación la llevó a empezar su carrera en televisión.

García contó que su comienzo en los medios fue casi obligado, ante la pérdida de su trabajo anterior. "Tengo dos hijas de mi primer matrimonio, y un hijo del segundo. Cuando mis hijas grandes eran chiquitas, hubo cambios en la empresa donde trabajaba y me quedé sin trabajo. A cargo de mis hijas, mi papá estaba enfermo y había venido a vivir en casa. Era un momento complicado", narró.

La conductora contó que allí llegó la posibilidad de estrenarse en televisión, algo que en su momento había manejado como su camino profesional, pero que terminó descartando.

"La vida a veces te da una de cal y una de arena, porque yo ni lo pensaba. En un momento, con mi hermana Claudia, que si estudió y se dedicó de entrada a eso, fuimos a ver, pero en aquel momento todavía no estaba la carrera. Yo con mis hijas chicas y me decían 'esta que vive en Carrasco, que va a venir a estudiar acá', y bueno, no había horarios, no había facultad, entonces la vida siguió", contó la comunicadora.

La situación adversa de la cual aprendió María García. 🗣️ "Quedé sin trabajo a cargo de mis hijas y mi papá estaba enfermo", dijo. #PHUruguay pic.twitter.com/ynHafw97hb — PH Uruguay (@PodemosHablar_4) November 30, 2023

"Pero volví a tener la oportunidad de la comunicación, y yo tenía que pagar las cuentas, entonces dije 'me animo'", siguió. "Me hicieron unas pruebas. Yo no sabía ni a qué iba, me dijeron que era para un comercial y resultó ser para un programa de televisión. Y acá estoy", concluyó, asegurando que "de las situaciones adversas a veces se aprende".