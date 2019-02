María Julia Muñoz contra Lacalle Pou: "entró al Parlamento gracias a los votos de su mamá”

La ministra de educación María Julia Muñoz dijo que en las próximas elecciones “hay que convencer a muchos frenteamplistas que el FA es la mejor opción de gobierno”. Además, sobre las propuestas de gobierno de los partidos de oposición, Muñoz dijo que “son muy pobres y poco o son demagógicos”. A modo de ejemplo, la jerarca afirmó que hay muchos candidatos opositores que dicen que van a quitar impuestos pero, para Muñoz, queda la interrogante acerca de cómo sustentarán algunos aspectos como ser las políticas sociales o la educación.

Para la ministra, en caso de que el próximo gobierno sea de un partido opositor, muchos sectores sufrirán recortes como los jubilados y las propias políticas sociales. “Los salarios se bajan, las políticas sociales dejan de existir y el Mides se recorta”, afirmó. De este modo, mencionó los dichos del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou acerca de los recortes, según Muñoz, que piensa hacer si llega a ser presidente de la República.

En esta misma línea, dijo que Lacalle Pou en el Parlamento “no se ha destacado por proyectos o propuestas” y que no “tiene una vida política propia porque entró a la vida parlamentaria gracias a los votos de su mamá”. De este modo, para Muñoz él no conoce la vida diaria de “todos los uruguayos”, ya que no sabe “cómo sacar un boleto” y esto a la hora de ser política se presenta como un problema para la ministra. “A mí me gusta gente como Carolina (Cosse) que nació en Villa Española, gente que sepa lo que es la vida un obrero”. De esta forma, dijo que Lacalle Pou no ha trabajado porque “nunca tuvo un cargo más que legislador por los votos de la mamá”, señaló en declaraciones a Quién es quien de Diamante FM.

Sobre la situación que vive Venezuela, Muñoz dijo que hay una intensión “manifiesta” de Estados Unidos de intervenir y esto la jerarca mucho “miedo para América del Sur”. De este mismo modo, dijo que no le gusta Maduro porque lo ve con un estilo muy confrontativo hacia aquellos que no están de acuerdo con él, no obstante, dijo que no cree que sea un dictador. De este modo, para él el presidente venezolano es democrático.

Referido a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, Muñoz dijo que ha hecho un intento de golpe de Estado. “Está buscando un golpe de Estado que es apoyado por Trump”. De este modo, aclaró que en conflicto que se está dando en Venezuela pierde toda América Latina.

Sobre los dichos de Adriana Peña, intendenta de Minas que está dentro del sector Alianza Nacional dirigido por Jorge Larrañaga, sobre el hecho de que hay muchos frentamplistas que en las elecciones votan a Lacalle Pou, Muñoz afirmó, entre risas, que sus correligionarios votan todos dentro de su partido. “Ni Antía ni Larrañaga compiten contra los candidatos que nosotros tenemos”.

Muñoz dijo que ve “bien” al Frente Amplio para las elecciones nacionales pero hay que trabajar mucho para explicarle a los frentamplistas que están molestos por qué se hizo mal o no se hicieron algunas cosas que ellos y la sociedad en sí esperaba.

Sobre la manifestación de Un Solo Uruguay en Durazno, dijo que el agro ha estado muy mal acostumbrado a llevar los rumbos del país y la pérdida de protagonismo lleva a que el sector reclame. “Es gente que los ves protestar con 4x4”, sostuvo.