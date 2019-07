Más allá de la Luna

Se cumplen 50 años desde que un hombre pisó la Luna y hay quienes dicen que son 50 años de nada: fuegos artificiales, una victoria simbólica de Estados Unidos en la guerra fría con la Unión Soviética, un gran acto de propaganda.

Dicen que el hecho no tuvo ningún valor científico ni abrió un camino hacia ningún lado. Fue un gasto gigantesco y un gesto vacío, una demostración de fuerza de uno de los dos imperios que se disputaban el planeta.

Es verdad que así lo vio el propio Estados Unidos, como la victoria final en la carrera espacial. Los rusos habían ganado las etapas preliminares, cuando pusieron el primer satélite en órbita y después el primer hombre en el espacio, pero Estados Unidos logró llevar a la Luna y traer a la Tierra una nave tripulada. Game over.

El primer hombre que pisó la Luna fue Neil Armstrong, el 20 de julio de 1969 y el último fue Harrison Schmitt, el 14 de diciembre de 1972. En esos tres años otros diez astronautas caminaron por la superficie lunar. Eso fue todo.

Armstrong dijo para la posteridad que su andar vacilante por los desiertos de la Luna era “un salto gigantesco para la humanidad” y muchos pensaron que tenía razón, que era un adelantado, un conquistador, el primer representante del planeta en el vasto universo, el hombre que abría el camino.

Sin embargo Estados Unidos había tirado la casa por la ventana para cumplir con la hazaña y consideraba que había cumplido con el objetivo de demostrar la superioridad de su estirpe sobre la de sus enemigos.

Es irrelevante si un hombre, o doce, pisó la Luna o no. A esta altura ya deberíamos tener una base en la Luna

Se esfumaron los sueños de que algún día pudiéramos emigrar de este planeta que estamos a punto de extinguir. Se dejó de pensar en la inmensidad del universo como una selva a explorar. Ya nadie sueña con ser astronauta.

Hubo durante estas cinco décadas quienes incluso dudaron de la veracidad de todo el asunto y los hay quienes siguen dudando. Dicen que todo fue un show de televisión que se grabó en el desierto de Nevada, Estados Unidos. Hay un documental disponible en Netflix que muestra una serie abrumadora de evidencias que demuestran el engaño.

A mí me parece evidente que se trata de esos que disfrutan de sentirse más inteligentes que el común de la gente y entonces dudan de las verdades aceptadas por la mayoría, a quienes consideran ingenuos o tontos. Pero lo que me parece más triste es que, en realidad, es irrelevante si un hombre, o doce, pisó la Luna o no. A esta altura ya deberíamos tener una base en la Luna.

Ahora asoma la tendencia al turismo espacial y hay varias iniciativas privadas que pretenden hacer negocios a expensas de los multimillonarios que tengan espíritu de aventura, pero murió el sueño de que la caminata de Armstrong fuera la primera de tantas caminatas humanas por tantos planetas, en un futuro en el que la especie humana poblara el universo.

Tal vez se pueda soñar con una nueva carrera espacial en el marco de una guerra fría entre Estados Unidos y China.Este año los chinos hicieron aterrizar un vehículo en el lado oscuro de la Luna

Es una lástima, porque este planeta que habitamos está dando señales evidentes de cansancio y una conquista del espacio le habría dado una gran oportunidad.

Tal vez se pueda soñar con una nueva carrera espacial en el marco de una guerra fría entre Estados Unidos y China. Este año los chinos hicieron aterrizar un vehículo en el lado oscuro de la Luna, algo que sucede por primera vez.

Los chinos prevén su propia caminata lunar para 2035 y pretenden establecer una base permanente en el satélite. Entienden que la Luna es viable como nueva frontera y que pude ser una base para una conquista de espacios más lejanos.

Habrá que esperar, a ver si Estados Unidos se siente aludido y ponga en marcha otro gran show, como la primera familia en la Luna.