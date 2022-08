Más de 50 personas denunciaron al gobierno una estafa de la agencia de viajes Transhotel

Alrededor de 60 personas denunciaron ante el Ministerio de Turismo que fueron estafados por la agencia de viajes Transhotel, a la que acusan de no darles los servicios de viaje y hotelería que pagaron y dejar de responder a los reclamos, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron desde el Ministerio de Turismo a El Observador.

La cartera comprobó que la empresa cerró este lunes 22 de agosto, e intimó a sus propietarios a comparecer ante las autoridades del Ministerio, según se anunció en un comunicado del organismo.

Varios usuarios denunciaron en redes sociales la estafa, y algunos de ellos dicen ser parte de un grupo de damnificados en WhatsApp, con entre 150 y 180 personas, según diferentes versiones. "Vendieron paquetes de viajes y nunca realizaron reserva de alojamientos ni de los pasajes, días antes seguíamos insistiendo en obtener respuestas y no nos entregaron los documentos", denunció en Twitter Paola Menegazzi, una de las usuarias estafadas.

"Cerraron el local y nadie contesta los teléfonos, el dinero no se nos devolvió, la denuncia está hecha pero queremos respuestas", agregó.

Somos más de 150 personas estafadas por esta empresa, vendieron paquetes de viajes y nunca realizaron reserva de alojamientos ni de los pasajes, días antes seguíamos insistiendo en obtener respuestas y no nos entregaron los documentos + pic.twitter.com/LN4NfxO3Nr — Paola Menegazzi (@PaoMenegazzi) August 23, 2022

"Saqué un paquete para Buenos Aires del 4 de noviembre al 6, con hotel. Tengo toda la documentación e hice la transferencia. Me dijeron que más adelante me iban a pasar las entradas y también el hotel, que tenían que acordar. Parecía muy transparente, nunca me pensé que iba a pasar algo así", dijo otra usuaria de nombre Soledad a Telemundo.

Luego esta mujer agregó: "Ayer me empezaron a caer videos de gente que también estaba en la misma, que la agencia estaba cerrada, que no respondían. Empecé a llamar a la chica que me había vendido el paquete, me respondió al rato y me dijo que estaba desvinculada de la empresa, que hace unos días está en seguro de paro, que no tiene ningún dato para darme".

Turismo busca a más damnificados por esta situación para iniciar expedientes sobre el caso. "Dicho expediente se pasa al Registro de Operadores para que informe la situación registral del operador y confeccione el formulario para enviar al BSE a efectos de comunicar cada denuncia por separado", indicaron desde el Ministerio.

Aquellos damnificados que quieran comunicar su situación ante el gobierno, pueden hacerlo vía mail (AdmDocumental@mintur.gub.uy), a través de una denuncia presencial a la oficina de Administración Documental del Ministerio, presentando "los correspondientes elementos probatorios", detalló la cartera.