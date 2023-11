Maxi Trusso asegura que le hackearon la cuenta de Instagram tras un extraño mensaje

"No existo para la industria de la música. Perdí la esperanza". El llamativo mensaje que apareció en la red social Instagram del cantante argentino Maxi Trusso, despertó la preocupación del medio artístico.

A las pocas horas otro posteo más inquietante: "Cuando estás seguro de que nadie te quiere. Prefieres morir". Y enseguida comenzaron a llover los mensajes y las llamadas al cantante que no estaba enterado de lo que ocurría en sus redes.

El mensaje en la cuenta de Instagram de Maxi Trusso

El Observador se contactó con el autor de Nothing at all para saber qué había pasado: "El mensaje no lo subí yo, fue alguien que manejó un tiempo mi cuenta y las redes, y creo que habría intentado hacer una broma o un daño. De todas formas no estuvo bueno, porque en un momento parecía, más una extorsión que una broma. Así que cambie las claves de acceso, fijate que solo en Instagram hay cerca de 600 mil seguidores y mucha gente me llamo para saber qué estaba pasando. No pasa nada, solo eso como te conté, una persona ingreso a la cuenta @maxitrusso, y escribió esos mensajes de muy mal gusto. Yo estoy bien, estoy armando los shows de fin de año, que tengo muchos, armando cosas nuevas, y con muchas ganas de ir a cantar a Punta del Este".