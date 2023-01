"Me comí el verso de la categoría unida": polémica en el carnaval 2023 por irregularidades en las plantillas de humoristas Los Rolin

La primera polémica llegó al concurso oficial de carnaval 2023 uruguayo y la protagonizan los humoristas Los Rolin.

El conjunto se presentó en el Teatro de Verano por primera vez este sábado 28 de enero, donde presentaron su espectáculo Rolinplay. Sin embargo, según informaron desde el conjunto en sus redes, poco antes de empezar el conjunto fue informado que uno de sus integrantes, Mauricio Suárez, no figuraba en la plantilla por lo tanto no estaba habilitado para actuar.

No está claro por qué se cometió el error, explicó su director, Martín Prado, en la publicación.

De todas formas, Suárez —que además fue elegido como mejor personaje de la categoría en el pasado Desfile Inaugural— participó del espectáculo luego de que Prado se reuniera con la directiva de Daecpu.

Según se supo, la situación se resolverá si Los Rolin presentan una carta firmada por los directores de todos los conjuntos que participan de la categoría humoristas —que, además de Los Rolin, está compuesta por Sociedad Anónima, Cyranos y Los Chobys— avalando que la participación de Suárez está en regla.

Sin embargo, y según la publicación de Prado, el consenso no sería tan sencillo. Y de no suceder, Los Rolin afrontarán una penalización que les quita 83 puntos, lo que prácticamente los deja fuera de la posibilidad de competir.

"Hoy es un día crucial para saber si es verdad el compañerismo que hay en carnaval, sobre todo en la categoría humoristas, donde nos juntamos varias veces para ver cambios que tenían que ver con el reglamento y donde varias veces se tiró la frase 'la categoría está fuerte y unida'. Por un error informático, humano, no lo sabemos, nuestro compañero Mauricio Suárez, 'Virgilio', no estaba anotado en la Intendencia", escribió Prado.

"Si los demás directores firman una carta entendiendo que Mauricio es componente, cosa que obvio que saben porque acá nos conocemos todos, y porque hasta fue la figura de humoristas del Desfile, no pasaba nada. Sabiendo que la categoría está fuerte y unida, y hasta habiendo un llamado tanteando a los demás directores por parte de allegados a nuestro conjunto, mientras actuábamos, y que los tres directores habrían dicho que no había problema en firmar", agregó.

"Parece que la cosa ahora no está tan clara, que no firmarían, o por lo menos no todos. Eso obviamente nos deja sin chance de pelear arriba del escenario, y me deja con el sabor amargo de que me comí el verso de la categoría unida, o tal vez se unieron para resolver no firmar. Siempre soy callado, medido en lo que digo, pero esta vez voy a decir lo que pasó y lo que pienso, acá, en cada tablado, en el Teatro y donde sea. Han habido muchos casos donde los directores de otros conjuntos firmaron para solucionar el mismo tema; este sería un antecedente muy negativo y muy gris para el carnaval. Hoy nos tocó a nosotros, mañana puede ser a otro. Veremos qué pasa hoy", concluyó.