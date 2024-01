“Me pareció raro que en ningún partido fuera citado”: Monzeglio, su salida del Nacional de Recoba y su llegada al Danubio de Saralegui

Manuel Monzeglio, el volante creativo de Nacional, jugará la temporada 2024 en Danubio, el equipo al que llega cedido a préstamo de los tricolores, club del que se fue sin jugar los últimos partidos, lo que lo sorprendió.

El oriundo de Santa Lucía comenzó a entrenar en el equipo de Maroñas, donde lo dirigirá Mario Saralegui, figura vinculada a Peñarol, que ya lo recibió en su plantel.

El primer contacto con su nuevo DT dijo que fue “bien”. “Se me acercó a hablar, pero nada táctico, solo lo común de pretemporada y con mucha confianza”, dijo a radio Carve Deportiva.

Luego, el mediocampista contó cómo se dio su salida de los tricolores. “Fue un poco decisión mía que quería salir de Nacional y porque venía jugando poco. La verdad que necesitaba jugar más, quiero jugar más, y creí que era la posibilidad correcta de salir de Nacional, era ir Danubio y jugar más”, señaló.

“También puede ser que si ganamos el partido con Wanderers haya Copa Sudamericana, si Dios quiere lo vamos a ganar, así que era un lindo desafío”.

Monzeglio señaló que en Naciona siempre estuvo “disponible para jugar”.

“Quería jugar más de lo que había jugado, y también me llamó la atención que después que volví de la selección que no fui tenido en cuenta en ningún partido, ni citado”, dijo en referencia a cuando defendió la celeste en los Juegos Panamericanos del pasado 20 de octubre al 5 de noviembre.

“El año anterior, con Repetto, que fue el año que más jugué, me sentí cómodo, venía, bien. Pero ya pasó, ahora pensar en lo que me toca que es defender la camiseta de Danubio”, agregó.

El enganche reiteró que esperaba tener minutos luego del pasaje por la selección uruguaya, cuando Álvaro Recoba era el entrenador de Nacional. “Ni que hablar. Aparte llegaba con tremenda confianza porque venía de haber jugado con la selección. Mi confianza estaba muy arriba. Me llamó la atención eso, me pareció raro que después que volví de la selección ningún partido fuera citado”, reiteró

Al no tener minutos, comenzó a pensar en salir del club. “En ese momento mi cabeza estaba viendo a ver si cuando terminaba el año podía conseguir un cuadro para jugar más, y por suerte se me dio así”.

Monzeglio señaló que no consultó sobre por qué no era tenido en cuenta ni se lo explicaron. “No tengo la certeza de saber por qué no fui citado”.

Consultado si lo había sorprendido que Recoba no lo utilizara en el puesto de enganche, una rol que el DT suele utilizar, dijo que “sí”. “Fue lo que más me llamó la atención. Porque yo cuando volví de la selección justo se da lo del clásico y fue cuando echaron a Fagúndez, que era el que jugaba de enganche, y digo ‘capaz que ahora se me da mi chance’. Pero ni citado en ningún partido”.

Ante la pregunta de si haber tenido tres técnicos (Ricardo Zielinski, Álvaro Gutiérrez y Álvaro Recoba) en la pasada temporada en Nacional lo había perjudicado, dijo no saberlo. "No sé. Cada técnico tiene ideas distintas, capaz que con uno no jugás y con otro sí. Zielisnki fue el que más me puso de 5. El Guti a veces me ponía de enganche o de puntero izquierdo o derecho".

Sobre su experiencia al jugar en Primera división, con la repercusión que eso implica, el volante de 22 años dijo: “Lo manejé bien, con psicólogos. Es normal de cuadro grande: cuando andas bien y ganas sos un fenómeno, y cuando perdés no y empiezan a llover las críticas. El jugador de fútbol lo sabe y más en cuadros grandes”.