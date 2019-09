Meneses y la difícil decisión del XV titular: “Buscamos dos planteles lo más homogéneos posibles”

La fecha imaginada por todos los integrantes de Los Teros en el último año y medio finalmente llegó. Fiji ya está a la vuelta de la esquina y la selección uruguaya de rugby vivirá el martes el captains run, el clásico reconocimiento de terreno, en el Kamaishi Memorial Stadium, antes del duelo del miércoles a las 14.15 hora japonesa (2.15 de Uruguay).

En la conferencia de prensa del anuncio del equipo, El DT Esteban Meneses habló sobre el armado del equipo titular, y reconoció que se buscó armar dos equipos lo más parejos posibles, pensando en el otro duelo clave que tiene Uruguay el sábado ante Georgia.

“Primero que nada quiero felicitar al plantel de 31 jugadores porque nos dieron la posibilidad de elegir entre los diferentes perfiles y las características del rival. Poder elegir lo mejor para desempeñar el juego que queremos contra Fiji, pensando también en Georgia el domingo. Se tuvieron las dos cosas en cuenta para que quedaran los dos planteles lo más homogéneos posibles”, reconoció el DT.

El plantel está 100% físicamente (solo Favaro arrastra un dolor en el tobillo) por lo que la ausencia de algunos nombres relevantes en la convocatoria es un signo inequívoco de que serán parte del equipo el domingo. Juan Echeverría es uno de ellos, con la ventaja que da el hecho de que puede jugar en cualquiera de las posiciones de la primera línea. Además, Diego Magno seguramente también tenga minutos el domingo, al igual que el subcapitán Alejandro Nieto y el tercera línea Manuel Ardao, sustituto natural del capitán Juan Gaminara. Entre los backs no fue convocado Leandro Leivas, por lo que estará al 100% para el partido del domingo.

Sobre el rival, Meneses apuntó a no caer en su desorden y ganar la pulseada por controlar el ritmo de juego: “Está demostrando que Fiji es cada vez más un Tier 1, es un equipo muy completo. El poderío lo tienen sobre todo en ataque y es otro equipo cuando defienden. En el desorden son fuertes”

Sobre los objetivos específicos, el entrenador fue muy conciso y claro. “Jugar la salida de campo propio de manera muy prolija, para poder trasladar la presión al rival. Ellos con pelota nos pueden lastimar mucho. Debemos tener posesión, cuidarla y jugarla adecuadamente en cada zona. Scrum y line son una herramienta de ataque, y lo trabajamos acorde al nivel que vamos a encontrar”.

“Embudo de concentración”

Juan Manuel Gaminara habló de acompañar a los más jóvenes, que aún no tienen experiencia mundialista. “La función genérica del capitán sigue siendo la misma pero lo que se trata de transmitir es seguir creciendo en confianza y tener al equipo alineado, para empezar bien el debut. Lo que sí intentamos es un embudo de concentración. Día a día, estando más cerca del partido se empieza a respirar más rugby, empezamos a hablar las de los rivales, del plantel de ellos. De estar en el detalle de lo que es el partido”.

El DT también hizo hincapié en un concepto que han manejado mucho en este tiempo: disfrutar el momento. “En diciembre de 2015, cuando me ofrecen venir a Uruguay lo primero que hice fue ver los cuatro partidos de Uruguay, y el objetivo fue poder poner un estilo de liderazgo y juego que nos llevar a clasificar de forma directa al Mundial. Cumplido eso, el objetivo era venir acá y trasladar todo eso a este nivel, que Uruguay sienta la linda presión de poder ganarse más partidos a este nivel. Como entrenador es un gran desafío. Estoy disfrutándolo, es uno de los valores que nos proponemos, Si uno no lo disfruta es difícil transmitir algo que uno no siente. El desafío de estar a la altura de esta copa del mundo”.

A su vez, la prensa japonesa le preguntó al capitán Gaminara qué sabían de la ciudad de Kamaishi, donde será el partido, que fue arrasada por el tsunami de 2011. “Es increíble. Nos seguimos enterando de cosas estando acá, la capacidad de reconstruirse que tienen es increíble. Haciendo el paralelismo con Uruguay, nunca le pasó un tsunami pero hemos evolucionado mucho también. Tenemos ganas que empiece el mundial para mostrarnos a nosotros mismos todo lo que hemos crecido y evolucionado”.



Más frases de la conferencia



Gaminara

“El punto fuerte es que hace mucho tiempo jugamos juntos,el orden nos ayuda a controlar las riendas del partido”

“Tenemos un equipo muy integral. Uruguay históricamente tenía su fortaleza en los forwards pero hemos crecido mucho con los backs. Estamos preparados para lo que sea”.

“Con Fiji pensamos salir a ganar, ese es el objetivo”.

Ignacio Dotti

La ansiedad está, esto lo esperamos hace mucho tiempo, pero la mejor forma de enfrentarlo es enfocarse en el rol de cada uno de la cancha".

Rodrigo Silva

“Ya estamos con la cabeza en el partido, viene la ansiedad, tratamos de no jugar el partido antes”