Menú semanal: recetas para hacer en familia

Este verano seguro no resultó como preveías: los días de calor se contaron con los dedos de la mano y ya no sabés qué hacer para que tus hijos no se aburran. Sin embargo, volvieron las recetas del menú semanal para que vos y tu familia puedan comer sano y rico, así que ¿qué mejor opción que prepararlas en familia? Esta semana vas a encontrar opciones riquísimas como la milanesa de carne con queso magro, ñoquis verdes y hamburguesa de carne y vegetales. Al final de la nota podés descargar todas las recetas y la lista de compras que vas a necesitar para prepararlas.

Lunes

Almuerzo

Budín de choclo con ensalada multicolor.

Cena

Churrasco de pollo con salsa de soja y arroz con cebollitas y azafrán.

Martes

Almuerzo

Milanesa de carne con queso magro y salsa de tomate con milhojas de papa y calabaza.

Cena

Torta de puerros con zanahoria rallada.

Miércoles

Almuerzo

Tarta de arroz italiana y tomate con orégano.

Cena

Merluza envuelta en masa hojaldrada con puré de calabaza.

Jueves

Almuerzo

Wok de carne y vegetales.

Cena

Ñoquis verdes soufflé gratinados.

Viernes

Almuerzo

Torta de zuchhinis baby con ensalada verde.

Cena

Hamburguesas de carne y vegetales con ensalada primavera (rusa sin mayonesa).

Descargá el recetario acá.

Descargá la lista de compras acá.