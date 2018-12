Mercado ganadero cierra el año firme y con estabilidad de valores

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

El año 2018 cierra con firmeza en el mercado ganadero. Los valores por el ganado gordo tienden a equilibrarse, con una oferta que aparece gradualmente y una industria que mantiene la agilidad en las cargas y se prepara para una menor actividad en los próximos días.

El novillo gordo tuvo un repunte acelerado en las últimas tres semanas y busca estabilizarse entre US$ 3,15 Y 3,20 por kilo de carcasa, con entradas a planta que rondan la semana.

La vaca gorda logra comercializarse hasta en US$ 3 y la vaquillona entre US $3,05 y 3,10 por kilo, con una demanda no tan fuerte como podía esperarse impulsada por el abasto, señaló un consignatario consultado.

En todos los casos las ventas se negocian caso a caso, lográndose algunos centavos más por calidad del ganado, peso de carcasa, volumen y proximidad a planta.

La actividad industrial empieza a desacelerase, con una faena que la semana pasada cayó en casi 6.000 cabezas. Se ubicó en 43.110 vacunos en la semana cerrada el 22 de diciembre, una caída de 12% respecto a las 48.964 cabezas industrializadas en la semana previa y 23% debajo de las 55.843 cabezas en misma semana del año pasado.

Las vacas tuvieron una participación de 60,6%, la más alta desde octubre, con 26.164 cabezas, un 4% por encima de la semana anterior (25.175) y un 4% abajo si se compara con un año atrás (27.296).

La faena de novillos fue la tercera más baja del año, con 15.890 animales, con un fuerte ajuste de 29% respecto a las 22.404 de la semana anterior y un desplome de 42% respecto a las 27.459 cabezas en igual semana de 2017.

En el mercado de reposición cierra el año con firmeza en los últimos remates virtuales del año, con un repunte para el ternero que cruzó los US$ 2 y con suba destacada para la vaca de invernada con un promedio de US$ 1,35 en las pantallas de diciembre.

Incertidumbre

La gran incertidumbre está en el mercado de exportación en pie. La buena situación de pasturas y las lluvias previstas para la primera quincena de enero pueden sostener los precios, mientras las miradas sigan atentamente lo que suceda en Turquía, principal destino del ganado vivo de Uruguay.

En ovinos, se retraen los negocios por corderos tras las faenas para Navidad. En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) la referencia de precio para el cordero mamón cayó de US$ 3,45 a US$ 3,40 por kilo. El valor para el cordero pesado se mantuvo en US$ 3,32 y los borregos quedaron en US$ 3,30. La referencia para capones cayó de US$ 3,04 a US$ 3 y para ovejas de US$ 2,94 a US$ 2,93.

Como es característico en esta época del año, la faena de ovinos se ubica en niveles elevados, con 93% de participación de corderos. La semana pasada totalizó 34.136 cabezas, 7% por encima de la semana anterior aunque 27% abajo que en igual período de 2017.

La faena de ovejas fue de 1.268 cabezas, una caída interanual de 26%. Se espera que después de fin de año los frigoríficos retomen las compras de las categorías adultas, que vienen con colocación trancada desde fines de octubre.

Precios de exportación

En otro orden, hubo un leve ajuste semanal en el precio de exportación de carne vacuna y ovina.

El precio de exportación de la carne vacuna en la semana cerrada el 22 de diciembre fue de US$ 3.648 por tonelada, con una leve caída respecto a la semana anterior, pero se mantuvo US$ 150 por encima que el promedio acumulado anual de US$ 3.536, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El mismo desempeño tuvo el precio de la tonelada exportada de carne ovina, que bajó respecto a la semana anterior a US$ 4.862 por tonelada, pero se mantiene US$ 280 por encima que el promedio en el acumulado del 2018, de US$ 4.583.