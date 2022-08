¿Meta cumplida o "baño del papa"? Los números sobre las finales de Conmebol

Apenas había iniciado el alargue cuando el atacante Deyverson venció en el mano a mano al arquero del Flamengo y convirtió el gol del campeonato para el Palmeiras, en un Estadio Centenario ocupado por unos 40 mil espectadores, muchos de ellos brasileños hinchas de los equipos finalistas. Minutos más tarde, el capitán Felipe Melo alzaba la Copa Libertadores, ante la mirada no solo de los allí presentes, sino de millones de personas que, en más de 100 países, veían a través de la pantalla la imagen proveniente de Montevideo.

Eso que sucedió el 27 de noviembre de 2021 en la capital uruguaya fue el punto cúlmine de los esfuerzos tanto del gobierno nacional como de la Intendencia de Montevideo para que la organización de un evento de repercusión internacional ayudara a revitalizar al golpeado sector turístico tras casi dos años de escasísima actividad.

A varios meses de aquella instancia, que levantó incluso miedos a que hubiera un "síndrome del baño del papa" por expectativas incumplidas, las autoridades estiman que hubo un retorno de aproximadamente US$ 24 millones que fueron como "gasolina para los puestos de trabajo" de un sector hasta entonces deprimido, según las cifras oficiales a las que accedió El Observador.

Esa fue la lectura que brindó el director de Turismo de la IM, Fernando Amado, ante la Junta Departamental, en base exclusivamente a lo gastado por 33.262 brasileños que ingresaron al Uruguay durante noviembre.

Fue en esa fecha que el presidente Luis Lacalle Pou dispuso la apertura de fronteras luego de casi 20 meses de que permanecieran cerradas por la emergencia sanitaria, y hasta se hizo la vista gorda oficial a la veda alcohólica que regía por las elecciones del Banco de Previsión Social, con tal de que los visitantes extranjeros pudieran comprar y consumir en esos días.

Las torcidas de Flamengo y Palmeiras –y antes, aunque en bastante menor medida, las del Red Bull Bragantino y Athletico Paranaense– llenaron las tribunas del Centenario y se quedaron en promedio cuatro noches en la capital uruguaya, según los registros del Ministerio de Turismo.

En ese mes extraordinario con fronteras abiertas entraron también casi 20 mil uruguayos y 33 mil argentinos –con estadías que fueron el doble de largas respecto a los norteños–, aunque Amado destacó una diferencia sustancial. Los uruguayos que entraron dejaron en promedio US$ 53 diarios cada uno. Los argentinos, en promedio, gastaron US$ 107 diarios. En cambio, cada brasileño gastó en el entorno de US$ 166 por día. "En pocos días dejaron mucha plata en comparación a los otros", ratificó el jerarca en diálogo con El Observador.

"Esos millones no hubieran existido si no había finales", defendió Amado. Durante ese mes de noviembre, los rubros de alojamiento y alimentación se llevaron poco más de la mitad de lo derramado por visitantes (US$ 22 millones y US$ 18 millones, respectivamente). Casi la mitad de lo recaudado por ese primer concepto respondió a hospedajes en hoteles.

Si se observa el gasto por todos los turistas (y no solo los brasileños) a lo largo de noviembre, Montevideo recibió US$ 33 millones. El gasto total de turistas durante ese mes en todo el país fue de US$ 73 millones.

¿Éxito o baño del papa?

En la previa a las finales de noviembre, el gobierno miraba las experiencias de otros países para calcular el derrame que las finales podrían tener sobre el país. Uno de los insumos era un análisis del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú –en 2019 albergó la final de Flamengo vs River Plate– que estimaba una generación de US$ 62 millones a raíz de ese evento, con unos 42 mil extranjeros que llegaron al país andino para quedarse unas cinco noches, informó entonces Búsqueda.

AFP

La torcida del Flamengo llenó las tribunas del Centenario y derramó en la economía uruguaya

Según un informe interno de la División de Turismo de la IM al que accedió El Observador, había "declaraciones de autoridades nacionales y Conmebol" que planteaban un escenario de entre "80 mil y 100 mil visitantes", pero el sondeo con aeropuertos y operadores "indicaba que los números debían ser más bajos", con "un piso de 25 mil y un máximo de 50 mil". La propia intendenta Cosse, no obstante, estimaba en un inicio el arribo de 60 mil visitantes.

Los hoteles de Montevideo quedaron repletos, y los hospedajes se desbordaron hacia Maldonado y Colonia, al tiempo que se disparaban los precios de alquileres. Algunas radios de Colonia dieron cuenta de reservas que caían por la incertidumbre de las políticas sanitarias del gobierno de Jair Bolsonaro, las mismas que motivaron que esa temporada hubiera líneas de cruceros que cancelaran sus recorridos. El directivo del centro de bares y minoristas (Cambadu), Daniel Fernández, advirtió en ese momento que sobrevolaba "el síndrome del baño del papa".

Sin embargo, las autoridades reivindican los números logrados, incluso cuando estén por debajo de registros de ediciones anteriores en otros países.

"Había países con toque de queda, o que no permitían la circulación interna. En ese contexto, Uruguay levantó la mano y se ofreció para organizar, y la Conmebol lo vio como el país posible para hacerlo. Por eso el impacto lo tenemos que medir partiendo de un cero absoluto. Nada se hubiera podido hacer si el presidente no ofrecía al país para hacerlo", destacó Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo.

El jerarca añadió a El Observador que "hay un gran porcentaje de gente que va a este tipo de finales y después vuelve a las ciudades sede".

Amado, de la Intendencia, se pronunció en la misma línea: "La suma me da positivo, y sobre todo a la gente del turismo, para los que US$ 24 millones es más que cero. Fue plata que se gastó en hoteles, en tomar, en transporte, etcétera".

"Cumplió todas las expectativas, desde lo turístico –de poner a punto a un sector que venía muy afectado– y ni hablar con la promoción gratis, con las cadenas deportivas de todo el mundo mirando a la ciudad", concluyó Amado.