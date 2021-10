Alquilar tu casa por US$ 2.300 el fin de semana: el boom turístico por la final de la Libertadores

Los hoteles de Montevideo, Canelones y Maldonado ya están al 100% de ocupación para el fin de semana del 27 de noviembre, cuando se jugará la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario. También se está por alcanzar ese porcentaje para el fin de semana del 20 de noviembre cuando se disputará la final de la Copa Sudamericana y la final de la Copa Libertadores femenina. En ese contexto, visitantes apuntan a Colonia, Rocha y San José, mientras que aplicaciones como Airbnb manejan ofertas que no bajan de los US$ 268 por noche.

Montevideo será sede de tres finales de Conmebol en ocho días. La final de la Copa Sudamericana entre Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino se jugará el sábado 20 y la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras se disputará el sábado 27. Además, la final de la Copa Libertadores Femenina, que aún no comenzó, se jugará en el Gran Parque Central el domingo 21.

Se estima que llegarán entre 30 y 40 mil turistas brasileños a Montevideo en el marco de estos eventos, que involucrarán a cuatro equipos de ese país. La idea de los organizadores, según informaron a El Observador fuentes de gobierno, es contar con un aforo de entre el 70% y el 90%, de un total de 60.235 espectadores que puede recibir el Centenario. Ante estos números, el sector hotelero ya se encuentra desbordado mientras que aplicaciones como Airbnb o Booking presentan ofertas de alto costo respecto a lo habitual.

Según el relevamiento hecho por El Observador en Airbnb, un apartamento para hasta tres personas en la zona de Cordón entre el 26 y el 29 de noviembre tiene un costo de US$ 941 y es la oferta más barata que tiene la aplicación. Para esas mismas fechas, un apartamento en la zona de La Blanqueada, con capacidad para hasta tres huéspedes y que incluye traslado ida y vuelta al Estadio Centenario el día de la final, tiene un costo de US$ 2.352.

C. DOS SANTOS Lanzamiento de las finales únicas de Libertadores y Sudamericana en el Estadio Centenario. Ignacio Alonso, Alejandro Domínguez y Sebastián Bauzá

La oferta de mayor valor que tiene la aplicación es de un apartamento para tres personas sobre la rambla de Punta Carretas y tiene un costo de US$ 5.163 las tres noches.

Para las fechas de las finales de Copa Sudamericana y Libertadores femeninas, los costos de alojamiento en Airbnb disminuyen y van desde US$ 63 las tres noches en una habitación para dos huéspedes con baño compartido en un alojamiento residencial de Ciudad Vieja hasta US$ 413 por un apartamento para hasta cinco personas en Pocitos. Valores similares a los que se manejan, por ejemplo, para el fin de semana del cinco al ocho de noviembre, sin eventos.

En el caso de Booking, las opciones que aparecen en Montevideo por tres noches entre el 26 y el 29 de noviembre van desde US$ 1.050 en un apartamento en el Parque Rodó con capacidad para tres personas hasta US$ 1.935 por una habitación doble superior con desayuno incluido en el Hotel América.

La respuesta del sector hotelero

Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), dijo a El Observador que desde hace más de 15 días el sector hotelero formal no tiene alojamiento disponible para el fin de semana del 27 de noviembre mientras que está por alcanzar el 100% de ocupación para el fin de semana del 20 de noviembre.

Rodríguez explicó que Montevideo tiene, en condiciones normales, entre 10 mil y 12 mil camas disponibles. A día de hoy, debido a “cambios en la gestión comercial del sector” a raíz de la pandemia, la oferta de camas para noviembre no supera las 5 mil, que están colmadas para el 27 y queda un remanente para el 20 de noviembre.

El empresario destacó que se está contemplando la posibilidad de que algunos hoteles de Montevideo puedan reactivarse antes de lo que tenían previsto.

“Hoteles de Montevideo, algunos bastante importantes, que estaban con dificultades para poder abrir en noviembre y pretendían dejar pasar dos o tres meses más antes de la reactivación, hoy estamos tratando de intensificar para que estén presentes”, sostuvo.

De todas formas, Rodríguez alertó que “aún hay dificultades” ya que la reactivación “no es simplemente prender la luz de hotel sino que el este ofrece un servicio que tiene que estar a la altura” porque no es “solo venir y alojarse”. “Hay gran incertidumbre porque la alta ocupación sería solo por dos o tres días”, precisó.

La capacidad habitual de camas en Montevideo es de entre 10.000 y 12.000. A día de hoy tiene 5.000

El empresario confirmó que, a raíz de esta situación, los turistas buscaron otros destinos para alojarse y ya ocuparon el 100% de la capacidad hotelera de Maldonado y Canelones. Además, han crecido las consultas por Colonia, Rocha y San José.

“Sabemos que hay consultas en Colonia y Rocha al no encontrar tanta cercanía con Montevideo. Para brasileros y argentinos hacer 100 km o 200 km no es algo que les preocupe ni asuste”, señaló.

El presidente de la AHRU enfatizó sobre el “atractivo” que tiene Colonia para el turista brasilero y que desde el sector se está apuntando a que no vengan “solo por un partido de copa”.

La situación que se genera a raíz de las finales de copa es una “dificultad interesante”, según Rodríguez, tanto para el sector hotelero como el gastronómico, y la AHRU apunta a comenzar la reactivación del sector en noviembre para poder visualizar, unos tres meses después, “una lenta mejoría”.

“La mayor alegría que podemos tener es que el sector de restaurantes tenga un desborde en estos días, pensamos que eso va a ser un gran apoyo, diría un respiro, pero va a tener que estar al máximo, que no es lo ideal. Lo ideal es arrancar y no tener estos golpes impotentes, tendría que ser lento el proceso pero bienvenido sea porque el desborde no solo va a ser para alojamiento y gastronomía sino para todos los servicios de Montevideo”, manifestó.

Pexels

Hotelería

Molestia por la informalidad

Al ser consultado sobre las ofertas existentes en Airbnb, Rodríguez mostró su preocupación ante la aparición de “paracaidistas” que están “tratando de aprovechar la coyuntura”.

“Esas ofertas que aparecen con precios súper elevados le quitan seriedad al sector. Peleamos para que el informal esté regulado y reglamentando para no provocar un daño que, a la larga, a ellos no los perjudica para el sector formal sí”, explicó.