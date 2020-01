Mi «little Spain» en Uruguay

Por Alva Sueiras

Cuando me preguntan si extraño siempre respondo lo mismo: -no me permito pensar mucho en ello-, y es verdad. Así es como en los años subsecuentes al primer duelo, me he defendido dela morriña. Estar demasiado ocupada construyendo un presente, me ayudó a no mirar demasiado hacia la otra orilla, cosa de no llenarme la retina de nostalgias. Cuando las raíces se hundieron en la tierra, los sentimientos se amansaron. Hoy puedo mirar hacia mi otro sur -el de Europa y el de España-, sin miedo a morir de añoranza.

Celebro la españolidad que me acompaña -de espíritu andaluz y cuna mediterránea-, con la misma alegría con la que celebro la elección de echar raíces en tierras uruguayas. Eso sí, no se atrevan ni por un nanosegundo, a sacarme el veraniego salmorejo, el jamoncito ibérico de bellota -como dios manda-, la tortilla de patatas hecha con amor-amor, y ese vinito ordeñado con mimo en las viñas que recorren de norte a sur y de este a oeste, mi variopinta y diversa patria.

Confieso que lo del vino no fue un camino fácil. Durante años encontré especímenes tirando a funestos, a precios de morapios gallardos. Si bien esa tormenta temporal me permitió conocer y amar los vinos uruguayos, los designios del cosmos fueron generosos conmigo, haciendo que mi camino se tropezara con un rincón uruguayo capaz de transportar mi paladar de vuelta a casa. Sí señores, hay vinazos españoles en Montevideo, y los precios son mas que razonables. Ahora ya pueden saltar frenéticos de emoción sobre la cama sin temor a ser vistos. Vuestro secreto queda al refugio de estas páginas.

De la forma más causal, porque si algo he aprendido en este país es que nada pasa porque sí, fui a recalar a lavinoteca, un rinconcito que asoma su amplia vidriera hacia el patio del shopping de Arocena. La familiaridad en el diseño de algunas etiquetas me hizo acercar el hocico hacia el cristal y junto a esas botellas prometiendo un anhelado universo, apareció la sonrisa de Jacqueline Silva, la sommelier a cargo del local. A falta de completar la tesis para recibir el prestigioso título de Master of Wine y habiendo completado tres niveles del Award in Wine del Wine & Spirit Education Trust (WSET), Jacqueline me abordó con la amabilidad de quien amando lo que hace, venera la majestuosidad del vino y su ancho mundo con humildad. Fue hablando con ella y con Alejandro Rodriguez Marizcurrena, dueño e impulsor del local, que conocí la pasión de ambos por los vinos ibéricos.

Lo que empezó siendo una importadora acabó transformándose en un local de venta al público. Alejandro, ingeniero de sistemas de profesión, vivió un tiempo en España y desde muy joven sintió esa fascinación medular en torno al vino que te atrapa para no abandonarte nunca más. Saltar de la computación al mundo del vino fue un sueño que se fue concretando en distintas etapas hasta llegar a lavinoteca. Si bien en el local se pueden encontrar algunas etiquetas uruguayas y argentinas, el grueso de la propuesta se centra en vinos “de patria madre”, como a Alejandro le gusta llamar a los vinos españoles. La máxima de Rodríguez es ofrecer vinos con una excelente relación calidad-precio, cuyas tarifas oscilen en origen entre los diez y los veinte euros. El proceso de selección incluye viajes a España a la caza y captura de tesoros líquidos y un panel de cata compuesto por enófilos, sommeliers y periodistas especializados. Por resultado el local cuenta con auténticas joyas embotelladas y yo, con una fuente inagotable que me permite, etiqueta a etiqueta, volver, a través de cada sorbo, de regreso al hogar.

lavinoteca

Arocena Mall

Avenida Arocena casi Rivera

Carrasco (Montevideo)

Abierto de lunes a sábados de 11:00 a 20:00

Teléfono: 2605 6793

www.lavinoteca.uy

*Esta nota fue originalmente publicada en Blog Delicatessen.