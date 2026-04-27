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Otra vez un monumento: la Policía investiga el robo de un busto en honor a Pierre de Coubertin en el Parque Batlle

El robo se suma al registrado días atrás, cuando dos personas hurtaron la escultura al Peón de Estancia del Prado

27 de abril de 2026 14:49 hs
La plaza donde está instalado el busto en honor a Pierre de Coubertin

La plaza donde está instalado el busto en honor a Pierre de Coubertin

La Policía investiga un nuevo robo a un monumento, esta vez, en Parque Batlle. Se trata de la escultura en honor a Pierre de Coubertin, historiador francés y fundador de los Juegos Olímpicos modernos, que está instalado en Ricaldoni y Cataluña.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, los delincuentes robaron el busto de bronce, que estaba inserto en una especie de estructura de mármol.

La denuncia fue realizada por una persona vinculada al área de infraestructura deportiva de la Intendencia de Montevideo y del comité Pierre de Coubertin.

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Esta persona, según la información de la Policía, manifestó que el busto había sido visto por última vez el sábado a la mañana.

El monumento a De Coubertin fue instalado a instancias del Comité Olímpico Uruguayo (COU) en 2002. La leyenda grabada en mármol reza: "Homenaje al fundador de los Juegos Olímpicos modernos de todos los competidores que participaron en ellos".

El robo del monumento al Peón de Estancia

El robo del busto de Pierre de Coubertin se suma al hurto registrado días atrás, cuando delincuentes robaron la escultura al Peón de Estancia instalada en el Prado.

Por este hecho fueron condenados dos hombres, con antecedentes penales ambos, que quedaron grabados por cámaras de seguridad cortando y llevándose la escultura en camioneta, informó Telemundo.

La escultura estaba ubicada en Avenida Buschental y Lucas Obes.

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