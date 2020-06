Mi novio de cuarentena lo perdió todo (pero me encontró a mí)

Conocí a mi novio de cuarentena a principios de marzo, justo antes de que toda esta situación comenzara en la ciudad de Nueva York. O quizá lo conocí años antes cuando nuestros hijos asistieron al mismo prescolar, donde disfrutaban jugar cerca pero no el uno con el otro, como lo hacen los niños pequeños.

Cuando iba a recogerlo a veces me quedaba esperando con su entonces esposa para que los niños terminaran de hacer sus cosas. Ella y yo hablamos un poco, y me enteré de que, como yo, se casó a una edad más madura, tuvo un hijo casi de inmediato y estaba tratando de navegar una carrera bien establecida sin poder regresar a la oficina de tiempo completo.