Michael K Williams: el actor de "The Wire" aparece muerto en su apartamento de Nueva York

Tenía 54 años.

Medios estadounidenses que citan a fuentes de las fuerzas de seguridad dicen que se sospecha que la muerte de Williams está relacionada con una sobredosis, pero no hay confirmación oficial.

Williams, nominado a tres premios Emmy, habló abiertamente en el pasado sobre sus problemas con las drogas.

En la serie de HBO The Wire, interpretó a Omar Little, un ladrón de traficantes, homosexual y con un estricto código moral por el que nunca roba o amenaza a personas que no estén vinculadas al narco.

También se le conocía por interpretar a Albert "Chalky" White, un poderoso gánster, en la serie sobre la era de la Ley Seca Boardwalk Empire.

El portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, John Grimpel, dijo que la policía fue este lunes al apartamento de Williams en Brooklyn después de recibir una llamada de emergencia a las 14:00 hora local (18:00GMT).

Actores y cineastas le han rendido homenaje en redes sociales.

"La profundidad de mi amor por este hermano solo se puede comparar con la profundidad de mi dolor por su pérdida", tuiteó su colega en The Wire Wendell Pierce.

"Un hombre muy talentoso con la capacidad de darle voz a la condición humana al retratar las vidas de aquellos cuya humanidad rara vez es elevada hasta que él canta su verdad", añadió Pierce.

The depth of my love for this brother, can only be matched by the depth of my pain learning of his loss. A immensely talented man with the ability to give voice to the human condition portraying the lives of those whose humanity is seldom elevated until he sings their truth. pic.twitter.com/EvrESGSK8O