Mieres aspira a que la vacuna forme parte de la discusión de los convenios salariales

La decisión del gobierno que la vacunación contra el coronavirus sea voluntaria genera efectos legales y le prohíbe a las empresas que le exijan a sus empleados recibir las dosis. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, apuesta a que en la próxima ronda salarial –prevista para junio– se incluyan cláusulas de salud, y que empresarios y trabajadores "promuevan" la vacunación.

El ministro dijo que el diálogo entre las partes es "fundamental" y que se debe "promover" que las cámaras y los sindicatos den un "fuerte apoyo a la exhortación de la vacunación", sostuvo Mieres en un evento de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) este miércoles. "No estaría mal que, como parte del debate, de ese diálogo, se pudieran incluir cláusulas de salud en los próximos convenios colectivos", planteó el jerarca.

La decisión del Poder Ejecutivo de que la vacunación sea voluntaria implica que los trabajadores no puedan ser obligados, sancionados ni despedidos de las empresas, y el órgano que tiene facultades para adoptar medidas es el Ministerio de Salud Pública (MSP), según explicó en el evento virtual el experto en derecho laboral Nelson Larrañaga.

Mieres indicó que si bien un trabajador que no se vacuna "puede poner en riesgo la continuidad" de la actividad, prima el principio de que "nada de lo que la ley no prohíbe puede exigírsele a un ciudadano". "El principio rector está prevaleciendo", afirmó.

Pero, ¿qué pasa si un trabajador que rechazó vacunarse se infecta? El ministro planteó este hipotético caso y se preguntó si esa persona debería tener acceso al seguro por enfermedad ya que tuvo "una conducta contraria a la oportunidad de evitar la enfermedad".

Sin embargo, para poder restringir este subsidio a quienes no se vacunaron y tuvieron la posibilidad es necesario que el acceso a la vacuna sea universal, una posibilidad que por la cantidad de dosis que llegaran entre marzo y abril no está prevista y que llevará "unos cuantos meses".

Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes llegarán las primeras 192 mil dosis de la farmacéutica china Sinovac, y a partir de este lunes 1° de marzo se empezará a aplicar en trabajadores de la educación, en policías, bomberos y trabajadores del INAU en actividad menores de 60 años.

El 15 de marzo Sinovac ampliará la entrega con otras 1.558.000 dosis, según anunció Lacalle en conferencia de prensa. Pfizer suministrará dos millones de dosis en total y entregará 468 mil entre el 8 de marzo y el 26 de abril.

Esta cantidad de dosis no completan ese acceso universal y "determinan la obligatoriedad". Las vacunas son “un bien que no va a ser accesible a todos sino hasta dentro de un tiempo”, explicó.

"Uruguay tenga una disponibilidad de vacunas suficiente como para que este debate de la obligatoriedad tenga el fundamento de que no se vacuna el que no quiere y no solo el que puede", planteó Mieres.

Mientras la ley "no respalde" la obligatoriedad de las vacunas, exigirle a un trabajador que esté vacunado "podría configurar una situación de discriminación laboral", dijo Mieres.

La ley que regula que determinadas vacunas sean obligatorias fue aprobada en 1982, durante la dictadura, cuando se creó un certificado de esquema de vacunación, dijo Larrañaga. El MSP puede legalmente incorporar a la vacuna contra el coronavirus al certificado de las que son obligatorios porque por ley está dispuesto que la cartera sanitaria es la responsable de imponer la obligación en caso que sea necesario.

En junio se realizará la novena ronda del Consejo de Salarios y, luego de un período puente por la pandemia, el gobierno pretende que presentar una pauta y que la negociación se desarrolle en condiciones normales con convenios a dos o tres años, según había dicho Mieres en entrevista con El Observador.

"Esperamos que al 30 de junio el horizonte esté bastante más clarificado y poder iniciar una ronda de Consejos de Salarios más acorde a lo que han sido históricamente, más allá del contenido de la pauta. El gobierno tendrá que elaborar su pauta, lo tenemos que conversar con el Ministerio de Economía y en conjunto con el presidente (Luis Lacalle Pou) y proponerla", sostuvo Mieres.

Exigencias del exterior

Uno de los conceptos que incorporará el mundo pospandemia es el del pasaporte sanitario, que confirmará si una persona está inmunizada contra el coronavirus ya sea por haber sido vacunado como por haber generado inmunidad por haber estado contagiado. Y este certificado también será necesario en el mundo laboral.

Una de las hipótesis que planteó el ministro es que los países que exporta Uruguay exijan que los trabajadores de las empresas que suministran bienes a estos destinos estén vacunados contra el coronavirus. "Si llega a ocurrir, nos va a plantear nuevas exigencias y nuevas acciones a seguir", dijo.

El jerarca explicó que estas situaciones ya se están "viviendo con algún sector bastante sensible" cuando hay brotes de coronavirus. Durante la pandemia, dos frigoríficos uruguayos fueron inhabilitados para exportar carne vacuna a China -el principal mercado para Uruguay- por casos de covid-19 en sus plantas. Los frigoríficos Lorsinal y Casablanca estuvieron dos meses inhabilitados para vender al país asiático por casos positivos.

"Cuando las vacunas estén generalizadas a escala planetaria, puede ocurrir que se convierta en requisitos y exigencias, así como el pasaporte sanitario", finalizó Mieres.