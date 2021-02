Director del Cuesta Duarte: “La pauta salarial tiene que frenar la caída del salario real y definir la recuperación”

En el PIT-CNT son días de mucha actividad y con más movimiento de lo habitual para esta época del año. En la puerta de la calle Jackson se recolectan firmas para promover un referéndum que derogue la ley de Urgente Consideración. Pero en la agenda hay también otros temas que ocupan a la dirigencia. Es jueves por las tarde y en el segundo piso de la sede sindical el director del Instituto Cuesta Duarte de la central sindical, Milton Castellano, hace un alto en sus actividades para conversar con El Observador.

Castellano machaca con que es necesario que desde el gobierno se promuevan medidas para dinamizar la economía. Insiste con la implementación inmediata de una renta provisoria para los sectores más golpeados por la crisis, y con la necesidad de más inversión pública en el primer semestre. La ronda de negociación salarial también asoma en el horizonte. Para el dirigente es “crucial” que la pauta del Poder Ejecutivo permita frenar la caída del salario y defina cómo se recuperará el salario perdido en la ronda puente. Lo que sigue es un resumen de la entrevista.

Los datos de empleo muestran que en 2020 se perdieron en promedio 60 mil puestos de trabajo. ¿Qué perspectiva se tienen respecto al mercado de trabajo?

Las perspectivas son oscuras, son difíciles. El empleo no tiene magia, se resuelve con inversión. Se necesita invertir, recuperar mercado interno, se necesita dinamismo de la economía interna. Eso es con inversión privada, inversión pública o políticas asistenciales del Estado. Si se analizan esas tres cosas, la inversión extranjera está difícil, salvo el dinamismo que está generando UPM y que puede generar en estos meses, la perspectiva por ahora es incierta. En inversión pública, por suerte han salido algunas voces de la coalición y del gobierno sobre la necesidad de hacer inversiones. También han salido economistas como (Ignacio) de Posadas. Mi interrogante con la inversión pública tiene que ver con las velocidades. Uruguay va a estar en una situación muy embromada en marzo, abril, mayo, en el invierno. Entonces, cualquier inversión pública que signifique trámites y otras cosas creo que va a ser difícil en el primer semestre. Tiene que haber inversión pública y tiene que ser medio rápido. Y tiene que haber asistencia social. Ahora salió el Partido Independiente planteando una renta de emergencia de $ 4.200 para cerca de 300 mil trabajadores. Un poco coincide con los planteos nuestros, después podemos discutir si es poco o nada, pero sí hay un reconocimiento de la necesidad de una renta.

¿Cómo evalúa las medidas tomadas hasta el momento por el gobierno para apoyar a los trabajadores más golpeados por la crisis, y a las pequeñas y medianas empresas?

No puedo decir que las medidas sean negativas, lo que sí puedo decir que son insuficientes, y con eso no se mueve mucho la aguja. Por ejemplo, se habla de aliviar cargas tributarias a las pequeñas y medianas empresas. Eso está bien. Ahora lo que necesita la pequeña y mediana empresa es que se dinamice el mercado interno para vender y poder trabajar. Por ejemplo, si se alivia a un restaurant o un hotel de presión tributaria, pero no puede trabajar, está difícil. La pequeña y mediana empresa necesita alivios fiscales, pero también que la economía tenga una inyección para empezar otra vez a mover la aguja.

Diego Battiste

Castellano sostiene que el gobierno debe convocar un diálogo nacional por la inversión y el empleo.

¿Usted dice que se necesitan medidas inmediatas para dinamizar estos meses?

Nosotros insistimos en la renta transitoria extraordinaria, porque esa renta va a mover el mercado interno, la economía. El 80% de todo lo que hacemos los uruguayos es para el mercado interno. Esa es una masa muy importante, se mueve el almacén, la feria, los cuentapropistas. Ahora, $ 4.200 es insuficiente. Me quedo más con el planteo de (Pablo) Mieres, con la intención, que con el monto. Creo que es imperioso un diálogo nacional sobre empleo e inversión. Se necesita un ámbito más amplio de diálogo, de negociación. Hoy Mieres tira una cosa, De Posadas dice otra, Cabildo Abierto plantea otra cosa, los colorados otra, y el Frente Amplio igual. Sería bueno un espacio de diálogo más integral, y ese paso el único que lo puede dar es el gobierno. En momentos importantes de crisis Uruguay ha tenido acciones de salida más en conjunto: la concertación para el desarrollo a la salida de la dictadura, la concertación por el país en 2002. Todo el mundo habla del segundo semestre, pero ahora hay que pasar el primero.

¿El PIT-CNT tiene diálogo con el Ministerio de Economía?

No. Tenemos diálogo con el Ministerio de Trabajo, pero para resolver las urgencias y las cosas puntuales que suceden en las relaciones laborales, por ejemplo, la extensión del seguro de paro, los despidos que se están produciendo porque los empresarios aprovechan para hacer reestructuras y dejan un tendal de gente afuera.

El gobierno proyecta para este año un crecimiento del PIB de 3,5% ¿Comparte esta estimación?

Creo que el año pasado cometimos una falta de apreciación cuando se hizo el acuerdo puente de Consejo de Salarios proyectando un estimativo de 3% de caída, porque además íbamos a recuperar en V. El escenario era que la pandemia duraba cuatro o cinco meses. Ahora, los indicadores para este año son difíciles, depende también del comportamiento de la pandemia. Cuándo Uruguay va a tener la vacuna y en cantidades suficientes nadie lo tiene claro. Para llegar a tener determinada inmunidad será recién el año que viene.

En ese escenario de deterioro del empleo y de pérdida de salario real mayor a lo proyectado hace un año atrás hay que volver a negociar en julio. ¿Qué perspectiva tienen de cara a la próxima ronda?

La ronda necesita claridades. Está claro que la caída de la economía es mayor y que incluso si se va a 5 o 6 puntos puede darse que desde el punto de vista técnico haya que devolver salario, aunque eso teóricamente no se haga. Entonces, una ronda de negociación colectiva nuevamente de caída es muy difícil. Es muy difícil que se acepte negociar en esas condiciones. Se podrán instalar los consejos, pero el primer objetivo es frenar la caída del salario porque la tendencia puede ser seguir hacia la baja. Y el segundo punto es pasar raya, y ver cómo recupero lo perdido. Eso es crucial. La pauta salarial tiene que frenar la caída del salario real y definir la recuperación. Si no contiene esos dos elementos va a ser muy difícil. La negociación no puede terminar como terminó en la ley de Presupuesto con los funcionarios públicos, donde se proyecta en el quinquenio la caída, pero no se proyecta la recuperación. Lo único que queda es una cláusula con el compromiso de recuperar.

Viendo el panorama la recuperación puede que no se procese tan rápido como se había estimado inicialmente.

Bueno, pero en Uruguay es muy difícil hacer convenios a más de dos años. La propia dinámica de la economía lo hace difícil. En Uruguay no existen los convenios a cinco años.

¿Si fueran solo tres puntos se podía recuperar en dos o tres ajustes?

Y sí. Cuánto tiempo llevará la recuperación será parte de la discusión, pero lo que es impensable es discutir sobre la premisa de firmar acuerdos que continúen con la caída del salario. Alguien podrá decir: ‘pero yo tengo que salvar puestos de trabajo’. Está bien, ¿pero hay un compromiso de mantenimiento de puestos de trabajo? Nosotros habíamos planteado aceptar que el salario cayera x, pero durante ese proceso se mantenían los empleos y no había despidos.

Eso no fue aceptado

Nadie quiere tener un compromiso de mantenimiento de puestos de trabajo.

Diego Battiste

El dirigente sindical considera que la regulación del teletrabajo debe discutirse con tiempo.

Dentro de lo complicado del contexto, ¿la trayectoria bajista de la inflación puede ayudar en algo al clima de la negociación?

Soy partidario que cuanto menos inflación haya mejor. Ahora, si por tener una inflación extremadamente baja asfixio la economía no sé si es razonable. Yo no quiero inflación, pero si el precio es contraer al máximo la economía, que no haya inversión, que no haya expansión, que se reduzca el gasto (...) Claro, si cierro todo, no voy a tener inflación. Lo ideal es contraer el gasto pero con inversión. Soy partidario de que el equilibrio entre el empleo, la inversión y el salario tiene que ser un equilibrio comprometido. Ahora, lo que nunca hay mucho es el compromiso del empleo. Hay compromiso de los equilibrios, del déficit, pero no del conjunto de las cosas. Estoy convencido que el gobierno alguna cosa va a hacer porque necesita responder. Y cuando también se agotan las etapas de luna de miel como dicen los politólogos, los gobiernos tienen que actuar.

Hay un proyecto para regular el teletrabajo que ya fue aprobado por el Senado y con el que el PIT-CNT tiene diferencias. ¿Tienen esperanzas de que se pueda hacer algún cambio?

Eso esperamos. Hay cosas que corregir, sobre todo las garantías del trabajo en esas condiciones, el tema de los derechos, de los convenios colectivos, de la conectividad. Creo que el tema hay que verlo dentro de todos los cambios tecnológicos porque es una parte. También hay que ver su alcance. El teletrabajo tiene un nicho, pero no todo el mundo va a hacer teletrabajo. Puede ser una porción de trabajadores, 15%, 20%. Creo que el debate se apuró un poco, y no está todavía terminado y maduro. En el Senado adquirió una velocidad muy grande, y creo que en Diputados se puede trabajar para mejorarlo.