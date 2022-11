Mina Bonino les respondió a los argentinos que la criticaron por vestir la camiseta de Uruguay en el partido ante Corea del Sur:

La periodista argentina y pareja del jugador de la selección uruguaya, Federico Valverde, respondió a una pregunta que le reclamaba por qué había llevado la camiseta de Uruguay puesta durante el partido en el que la selección empató con Corea del Sur.

"Mi marido juega en Uruguay. Todas las mujeres de los chicos iban con las respectivas camisetas de ellos. Yo me pongo en el lugar de Fede y me pondría mal realmente si todos están con algo significativo y él no porque nació en otro país. Entonces como lo apoyo, quiere que le vaya bien", escribió Bonino en una historia de Instagram.

Instagram @mina bonino

El comentario de Mina Bonino ante la pregunta

Bonino agregó que al principio del partido se había puesto otra camiseta pero después se puso la de Uruguay. "¿Están todas con las camisetas puestas y yo voy a ser la única qué no por lo que piensen los demás?", se preguntó.

"No voy a ser ni más ni menos vende patria, estoy segura de que si no me gustase el futbol no se me mediría con la misma vara", aseguró.

Bonino ya había dicho que le gustaría que el Mundial Qatar 2022 lo ganara Uruguay. "Si juegan Uruguay vs Argentina, lógicamente ver feliz a mi marido me haría más feliz que ver feliz a Messi, por ejemplo, que no me da nada. Igualmente, si se va Uruguay, me gustaría que al Mundial lo gane Argentina", expresó en el programa Doble Mérito que tiene un canal en YouTube.

Bonino tiene un alto perfil debido a sus diarias publicaciones en redes sociales, donde cuenta aspectos de su vida junto a Federico Valverde y también opina de fútbol, especialmente de River Plate, su club favorito.