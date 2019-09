Mirá la tarifa para los fines de semana más barata que ofrecerá UTE

UTE aprobó nuevos planes comerciales que otorgarán descuentos en los consumos de energía eléctrica durante los meses de setiembre, octubre y noviembre de este año. Las bonificaciones abarcan a todas las tarifas residenciales y se clasifican en tres modalidades: Plan Más Primavera, Plan Fin de Semana y una mejora en la tarifa Triple Horario Residencial.

Los planes piloto combinan la amplia disponibilidad de energía eléctrica y el abaratamiento de los costos de generación a partir de la mayor utilización de energías renovables en la matriz eléctrica, con las posibilidades que ofrece la tecnología por medio de los nuevos medidores inteligentes.

Plan Más Primavera

El Plan Más Primavera consta de un beneficio que se otorgará en forma automática a clientes que tengan contratada la Tarifa Residencial Simple (TRS) y la Tarifa de Consumo Básico Residencial (TCB); y que durante los meses de setiembre, octubre y noviembre aumenten su consumo en comparación con el mismo mes de los tres años anteriores, según informó la empresa

El beneficio se calcula comparando el gasto en cada uno esos meses con el mismo mes de los años 2016 a 2018 que haya registrado menor consumo. La diferencia entre el mes en curso y el mismo mes que haya registrado el menor consumo, se bonifica en un 50%.

Por ejemplo, un cliente que tuvo 200 kilovatios/hora (kWh) de consumo de energía en setiembre de 2017 y en igual mes de 2019 trepe a 400 kWh, pagará por esos 200 kWh de incremento la mitad de precio. El descuento se hará efectivo en la factura del mes siguiente.

Podrán acceder a este plan los usuarios que tengan contratada la TRS o TCB y no estén comprendidos en el plan Más Confort que ya ofrece un beneficio similar.

Plan Fin de Semana

El plan Fin de Semana beneficiará los sábados, domingos y feriados a los clientes que tengan tarifas residenciales y que ya cuenten con medidor inteligente en sus hogares. Esos días se aplicará un descuento de 10% en el precio de la energía consumida.

El plan regirá en setiembre, octubre y noviembre. Se aplicará a las tarifas TRS, TCB, Tarifa Residencial Doble Horario (TRD) y Tarifa Residencial Triple Horario (TRT).

Para tener acceso a este plan se requiere necesariamente que el servicio cuente con medidor inteligente, de forma que se pueda discriminar los consumos por tipo de día. Si todavía no tiene instalado este tipo de medidores lo podrá solicitar en Telegestiones (0800 1930 o *1930 desde teléfono celular). También lo puede hacer en las oficinas comerciales de la empresa.

No se necesita hacer ningún trámite extra ante UTE y el beneficio se recibe en forma automática si se cumplen con los requisitos requeridos por el ente.

Tarifa Triple Horario Residencial

La tarifa Triple Horario Residencial también tendrá descuentos asociados al uso de medidores inteligentes, que se harán efectivos en los meses de setiembre, octubre y noviembre.

Los fines de semana (sábado y domingo) y días feriados, la energía consumida en el tramo horario Punta (17 a 23 horas) se facturará a precio del tramo horario Llano (07 a 17 y 23 a 00 horas). Esto implica un descuento del entorno del 45% del monto total del consumo de Punta, según el ente.

Y en el resto de los días del mes, un tercio de la energía consumida en el tramo horario Punta se facturará a precio del tramo horario Llano, lo que supone un descuento del entorno del 15% del monto total de punta.

¿Qué son los medidores inteligentes?

Diego Vila

El ente tiene en marcha un plan que tiene por objetivo instalar estos dispositivos en todos los hogares del país. Ya hay operativos alrededor de 100.000 y se proyecta alcanzar los 200.0000 este año. En poco más de cuatro años toda la medición de la energía eléctrica en Uruguay se hará con medidores inteligentes.

Los clientes que ya tienen este tipo de medidor en sus casas cuentan con una ventaja. Cuando hay un corte de energía el aparato envía automáticamente un mensaje al sistema de operación de redes para avisar la falla y no es necesario que el usuario lo comunique por otro vía.

La tecnología también abre la puerta a que se puedan ofrecer tarifas a la carta, adaptadas a los usos finales que el cliente le quiera dar a la energía eléctrica, y que es posible programar y modificar de forma remota.

Además, el nuevo sistema de medida permite diferenciar los consumos de los días de semana con los de sábado y domingo. Eso da la posibilidad de ofrecer una tarifa más baja en esas horas.

El cambio de medidor no tiene costo para el cliente. La inversión del ente es de alrededor de US$ 100 por aparato, pero se proyecta que el precio de la tecnología pueda disminuir a US$ 80 o US$ 70 en el mediano plazo. Hace 10 años la misma tecnología tenía un costo de entre US$ 300 y US$ 600.