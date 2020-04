Miralo en vivo: los Rolling Stones también participarán del megarecital OneWorld

Lady Gaga, Elton Johe, Billie Eilish, Paul McCartney. Hasta los Rolling Stones participarán del megarecital One World: Together at home que se desarrolla este sábado, según informó la AFP. Organizado por la plataforma Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los fondos recaudados con este evento solidario y serán destinados al combate contra el coronavirus.

La conducción está a cargo de tres conocidas personalidades de la televisión estadounidense como Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

El festival podrá seguirse en vivo a partir de las 21 horas de Uruguay pero desde esta tarde ya está en vivo toda la previa del show con participaciones especiales de distintos artistas.

Actores y músicos de distintas partes del mundo participan del festival en vivo desde sus casas con mensajes de aliento para quienes están sufriendo durante la pandemia que afecta a todos.