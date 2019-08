Días atrás saludé en la calle a un ex alumno de facultad. Después de una breve conversación nos despedimos intercambiando nuestras tarjetas profesionales. Él al leerla, vio que además de ser abogado obtuve un posgrado en Protocolo y Ceremonial. De inmediato extendió su mano para despedirnos no sin antes expresar, “Ah, Ceremonial, Ceremonial”. Con toda cordialidad nos estrechamos las manos.

Esa anécdota nos sirve para no considerar erróneamente un acto en nuestra vida de relación. El Ceremonial no cabe. En todo caso, debemos referirnos a los modales. Están dentro de los hábitos y tendencias que no son naturales sino adquiridos. Los hábitos nos perfeccionan y se adquieren con la práctica. Pero recuerdo que los hábitos se forman por la repetición de actos.

Como observan, no tengo intención de dar una clase de Ceremonial sino reafirmar que no pertenecen a su ámbito los modos y modales de nuestra accionar. España ha encontrado una buena solución. Hablan de “saber estar”. Si vamos al ámbito en el cual nos movemos, podemos incluir al saber estar con unas pocas palabras. Son “gracias”, “perdón” y “por favor”.

A la noble disciplina la dejamos en paz y no le haremos decir lo que nunca dirá. Acudo al “Diccionario de la lengua española”. Nos dice que “modales son las acciones de cada persona con que se hace y se singulariza entre los demás, dando a conocer su buena o mala educación”.

El “saber estar” está en la vida cotidiana cuando nos movemos, actuamos. Por eso vuelvo al aula para observar “el saber estar” en el ómnibus, en clase, en los momentos de recreación. El “saber estar” se encuentra en nuestras vidas y las abarca. Sufro cuando escucho “que por Ceremonial no está permitido algo”. No está la disciplina en juego sino la decisión de unas personas para solicitar algo. Ese algo puede hacer referencia al pedido de una vestimenta determinada tanto a mujeres como a hombres.

Las normas del “saber estar” nos acompañan siempre. Los modelos familiares, los maestros, los amigos tienen real posibilidad de construir desde su ejemplo, para edificar nuevas vidas. No olvido que las cosas son agradables cuando podemos abarcarlas, manejarlas a nuestro gusto.

De todas maneras, como he mencionado a dos disciplinas, deseo adelantarme y comentar que Protocolo se refiere a una norma escrita o consuetudinaria. Ceremonial es la forma por medio del cual aquella se manifiesta. Un ejemplo nos servirá para utilizar con corrección los términos. Existe una norma protocolar por la cual se establece que cada 25 de agosto se rinda homenaje a nuestros próceres. Ese accionar caerá dentro del Ceremonial. Tendremos entonces norma y forma.