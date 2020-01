Mucho reguetón y electropop: estas son las canciones del verano 2020

El cerebro sigue siendo un misterio para los seres humanos. La ciencia logró descifrar algunos de sus mecanismos, pero todavía falta para terminar de comprender del todo a esa masa de materia que es parte fundamental de la existencia.

De lo contrario, ¿cómo se explica que podamos obsesionarnos con una canción y luego terminar por odiarla? Eso es lo que pasa cada año con el tema del verano, al menos a los que se exponen demasiado al ritmo de las noches en la playa. Es esa canción atractiva, pegadiza, que apenas empieza a sonar, sus acordes encienden los músculos del cuerpo casi como si se tratara de un instinto evolucionado.

Algunos especialistas intentaron explicar por qué de tanto escuchar esas canciones terminamos por odiarlas. Por ejemplo, la psicóloga Amaya Terrón le dice lo siguiente al diario El País de España: “La explicación psicológica a que una canción que nos gusta nos acabe aburriendo está en la habituación. Al sobreestimular los centros de placer, el estímulo pierde su potencial evocador”. Y agrega: "Es como la comida. Puedes adorar el chocolate, pero si te pasás vas a terminar agarrándole asco. Te dejará de estimular y ya no creará los procesos neuronales que desencadenaban el placer".

Alerta spoiler: esto mismo va a pasar con el tema del verano. Aunque antes habría que definir de qué canción estamos hablando. Es aquella que va a musicalizar bares, boliches, fiestas, paradores, eventos sociales y va a salir de cuanto parlante haya instalado en el este. Cada quien tendrá su elección, pero hay una canción –o un puñado de ellas– que por alguna clase de pacto implícito va a coronarse como la infaltable en cada velada. Y de acá a cinco, seis, diez años, quienes pasaron por la costa este verano volverán a escuchar el tema en una fiesta e inevitablemente se van a remontar a esta época.

Para realizar esta selección, El Observador consultó a DJs y conocedores del área para que compartieran sus candidatas a tema del verano 2020.

Que alguien intente desbancar al reguetón

En todas las listas hay una que se repite más arriba o más abajo en el podio: Ritmo, de J Blavin en colaboración con los Black Eyed Peas. Esta es la versión reguetonera del éxito dance de los años noventa, Rhythm of the Night, de Corona. Se trata de una apuesta que mezcla a uno de los artistas más consagrados del ritmo latino, como es J Balvin, con una banda norteamericana que en los primeros años de los 2000 tuvo muchísimo éxito, pero que con el paso del tiempo le costó reinventarse. Los Black Eyed Peas volvieron con esta mezcla pegadiza que suena en todas las radios poperas y los musicalizadores saben que no falla para encender la pista de baile.

El motivo detrás del éxito de Ritmo, según explica el dj uruguayo Bruno Podestá –en su tercera temporada de verano como dj residente de Ovo Night Club– tiene que ver con que el reguetón se mantiene como tendencia de éxito a nivel mundial. Que haya un latinoamericano liderando el podio tampoco es casualidad. “Los líderes de la industria encargada de marcar el entretenimiento históricamente, hoy se acercan a artistas de nuestro continente para colaborar, algo impensado hace unos años”, dice Podestá. A su vez, el dj apunta lo siguiente: “En lo personal, me alegra que se le dé tanta visibilidad a la música latinoamericana y celebro que este movimiento derive a futuro en más artistas latinos triunfando y, por consecuencia, más artistas de nuestro país teniendo oportunidades”.

Pero esta no es la única canción en el top 5 que junta a referentes latinoamericanos del reguetón con líderes del pop norteamericano. Tusa, el hit de la colombiana Karol G (sí, la misma que cantó en la renovación de votos de Luis Suárez y su esposa) en colaboración con Nicki Minaj, también se coló entre lo más popular del verano. Los productores musicales hicieron cantar en español a Minaj que siempre lo hizo en inglés. Se trata de una tendencia que se viene manifestando desde hace algunas temporadas con otros artistas yanquis.

Si hay que apartarse un poco de la masividad del reguetón en la costa uruguaya, el histórico conductor de radio Berch Rupenian dice que seguro hay que hacer una parada en Dance Monkey, de la cantante australiana Tones and I. Es un hit electropop que apareció temprano este año y recorrió el mundo cosechando abundancia de premios y reconocimientos.

Seguramente el lector nunca escuchó hablar de esta compositora. Es que Toni Elizabeth Watson lanzó su primera canción en marzo de este año y su música ya suena en Punta del Este, al otro lado del mundo y en cuestión de meses. La joven nunca reveló su edad, pero se estima que no tiene más de 23 años. Sus canciones lideraron los rankings de música en más de 30 países.

Si volvemos a hablar del agite y el reguetón, hay una figura que no puede faltar. Un eterno del género es Daddy Yankee, que para el verano 2020 preparó Que Tire Pa Lante. Yankee viene marcando la escena hace, al menos, 15 años. Su última canción, según Podestá, es un groove infeccioso que recuerda a otros de sus éxitos como Shaky Shaky y Hula Hoop.

La lista de temas del verano también arrastra alguna que otra canción que supo calentar las noches de invierno. Este es el caso de Baila Conmigo, un tema de Dayvi & Victor Cardenas con participación de Kelly Ruiz. Se trata de una mezcla de electrónica con reguetón que acompasan el riff de una trompeta. La canción se popularizó a mitad de año luego de que la mega estrella Jennifer López accediera a cantar un remix.

La lista podría seguir y pendular entre géneros más latinos, electrónica, pop o house. Pero eso dependerá a quién se le consulte al respecto. Lo que no figura en la selección de ninguno de los DJs consultados son temas de cumbia pop, un género que marcó el ritmo de veranos anteriores con producciones hechas en Uruguay.

La década termina y con ella el reinado cumbiero. Es momento de que el reguetón vuelva a llevar la batuta en esta fiesta.

Top 5 - Canciones verano 2020

1- Ritmo - J Balvin & Black Eyed Peas

2- Tusa - Karol G & Nicki Minaj

3- Dance Monkey - Tones and I

4- Que Tire Pa Lante - Daddy Yankee

5- Baila Conmigo - Dayvi & Victor Cardenas (ft. Kelly Ruiz)