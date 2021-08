Multimillonarios tacaños: Buffett usa cupones, Zuckerberg poleras de US$ 10 y Musk vive en un monoambiente

Cuando uno se imagina a un multimillonario, lo primero que viene a la cabeza es una persona viviendo con lujos excesivos y una cantidad de bienes inimaginables, como lo son las espectaculares mansiones con filas de autos estacionados en el garaje o los armarios llenos de ropa y joyas. Pero en los últimos años comenzaron a aparecer los millonarios que ahorran absolutamente todo y no muestran su fortuna en exceso.

El caso más conocido es el de Warren Buffett, uno de los cinco hombres más ricos del mundo. El documental Cómo ser Warren Buffett mostró el estilo de vida "simple y barato" que mantiene el magnate de los negocios financieros. Desde una casa que compró hace más de 60 años a desayunos y almuerzos en McDonald's por menos de dos dólares, su estilo de vida parece no ser el de un millonario usual.

Pero este estilo parece repetirse en varios multimillonarios -especialmente con aquellos que trabajan en el mercado tecnológico de los Estados Unidos-, con muchos ahorrando en joyas, lujos, autos y algunos hasta dejando de vivir en grandes mansiones con el objetivo de mostrar un estilo de vida más "simple".

El efecto Silicon Valley

El principal lugar donde se encuentran a estos nuevos millonarios que ahorran es sin lugar a duda Silicon Valley, con Bill Gates -fundador de Microsoft- y Steve Jobs -fundador de Apple- siendo los primeros en establecer la moda de mostrarse simples ante las cámaras, con ropa poco ostentosa y sin joyas a la hora de salir en los medios.

Esta primera camada de millonarios sólo parece preocuparse por su imagen pública, ya que en la vida privada solían tener lujos y excesos cómo cualquier persona con su nivel adquisitivo. El caso de Gates es el más sorpresivo, ya que el magnate no gasta en ropa pero si en una espectacular mansión ubicada en Medina, estado de Washington, que está valuada en unos US$ 130 millones.

En cambio, esta búsqueda por mostrar una imagen más simple es llevada al extremo por la segunda generación de multimillonarios de Silicon Valley, y especialmente por el dueño y fundador de Facebook Mark Zuckerberg.

Sucede que Zuckerberg no sólo respeta la regla de la ropa - teniendo la tradición de solamente utilizar remeras grises en todo momento - sino que tampoco tiene lujos cómo autos o una gran mansión. Según explicó él mismo, esto lo hace cómo un "life hack" para simplificar su vida y poder concentrarse todo el tiempo posible en cosas productivas.

"En realidad quiero aclarar mi vida para hacerla sencilla y así tener que tomar la menor cantidad de decisiones posibles sobre cualquier cosa excepto la forma de servir mejor a esta comunidad", dijo el CEO de Facebook refiriéndose a la red social durante una ronda de preguntas abiertas, mientras que luego aseguró: "Siento que no estoy haciendo mi trabajo si gasto energía en cosas tontas y frívolas sobre mi vida".

Elon Musk y el ambientalismo

Por último, también está el caso de Elon Musk, un multimillonario que hasta hace poco no tenía problema en utilizar su fortuna para comprar grandes propiedades y lujos extremos, aunque en el último tiempo demostró un cambio en pos de tener un estilo de vida más "sustentable".

Fue así cómo el fundador de empresas cómo Boring Co., Tesla o SpaceX decidió vender todas sus propiedades para comenzar a vivir en una pequeña propiedad ubicada en Boca Chica, Texas -y donde también se encuentran su sede de SpaceX y Starbase-. La misma es una casa prefabricada con un valor de US$ 50 mil, algo que parece nulo en comparación con la espectacular mansión de más de US$ 100 millones donde vivía antes.

Fuente: El Cronista-RIPE