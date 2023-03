Multiversidad, cursos y diplomas: los certificados que presentó la IM para acreditar la formación de jerarca cuestionado

La sesión de la Junta Departamental de Montevideo de este jueves fue particular. Primero, por la hora a la que terminó: doce y media de la noche. Y segundo, porque en un giro inesperado, los ediles del Frente Amplio –que son mayoría– votaron una moción para citar de forma inmediata a una sesión extraordinaria para recibir en la misma noche del jueves a representantes de la IM, en particular del prosecretario Daniel González y el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi.

Los ediles oficialistas se adelantaron a un llamado a sala que iban a promover los ediles opositores. La coalición quería convocar a la intendenta, Carolina Cosse, para los próximos días para que explique el título del director de la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social, Gabriel Chevalier. Pero, el asunto se intentó dirimir en la misma sesión del jueves.

González y Moncecchi presentaron varios cursos y diplomas que llevan el nombre de Chevalier. Los documentos, a los que tuvo acceso El Observador, certifican que el director municipal estudió en la escuela "Enrique Pichón Rivière", en la "Multiversidad Franciscana de América Latina", la "Atlantic International University" de Estados Unidos, en la "Organización Demócrata Cristiana de América", en el Instituto Universitario de Relaciones Públicas, en la Universidad de la República (en este caso no se presentó en título, sino una escolaridad de la Licenciatura en Sociología en la que consta que faltan cursar materias de segundo y tercer año y aparece vacío el cuarto año).

Según los documentos que presentó la IM en la Junta Departamental, Chevalier no tiene el título de sociólogo. A su vez, el título de la carrera "Psicología Social" que obtuvo en 1997 en la escuela "Enrique Pichón Rivière" no está reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Tampoco está reconocida la institución "Multiversidad Franciscana de América Latina", donde Chevalier acreditó que aprobó un curso de casi 100 días en el marco de la "Maestría de Educación Popular" que realizó en 1993, aunque no se presentó el título de la maestría completa.

En la "Multiversidad Franciscana de América Latina", el jerarca de la IM también "cursó y aprobó" al menos cuatro cursos y talleres de "Historia de la educación popular" en 1991 que duró dos meses, un taller de "Investigación participativa" que duró una semana, un taller de "Discusión entre Foucault y el Marxismo" que duró cinco días y un curso de "Antropología Teológica" que duró cinco días.

En Estados Unidos, Chevalier acreditó haber cursado la "Licenciatura en Estudios Sociales y Humanos", con especialidad en Sociología, en la Atlantic International University. Sin embargo, la constancia emitida en 2016 señala que "el estudiante se encuentra en trámites administrativos con el Departamento de Finanzas para recibir su título".

"Estudié en Estados Unidos, pero no está revalidado acá, así que no me presento en ningún órgano oficial de ninguna manera como sociólogo", explicó Chevalier al diario El País.

Los certificados acreditan además cursos y seminarios realizados por el director de la IM en distintas temáticas: desde políticas públicas y protección social hasta periodismo.