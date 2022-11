Mundial Qatar 2022: Faltó juego en el área y cambio de Cavani por Suárez fue más de lo mismo

Uruguay empató sin goles con Corea del Sur en su debut en el Mundial de Qatar 2022. El partido pasó por todas las sensaciones: empezó mejor el equipo asiático, emparejó la celeste rompiendo la línea media a través de pelotazos de Josema Giménez y si bien sufrió por momentos, contó con las mejores oportunidades para convertir al final de cada tiempo: un cabezazo de Godín y un remate de Valverde que rebotaron en los caños.

¿Qué le faltó a Uruguay? Le faltó juego en la mitad de la cancha y explosión en el área.

Empezó jugando Luis Suárez, porque es el que llegó con más ritmo y en mejores condiciones físicas que Edinson Cavani.

El Pistolero ya no es el mismo de antes, la edad pesa, y no es aquel jugador que corría toda las pelotas, chocaba y ganaba siempre contra los defensores.

Ahora su juego está dentro del área, pero para eso necesita compañeros que le sirvan la pelota y no los tuvo, porque Corea marcó muy bien, cerró los espacios y en velocidad es prácticamente imposible ganarle a los coreanos.

En el segundo tiempo entró Cavani, pero fue más de lo mismo, porque sin compañía no tuvo claros para definir.

Hay una jugada en el minuto 85 que marca claramente este punto: recibió la pelota solo y tuvo que dar una vueltita hacia atrás porque no tenía a quién entegarla; cuando reaccionó ya lo tenían rodeado.

Más allá de que el cansancio estaba haciendo estragos, fue una tónica general del encuentro.

Si Uruguay logra mejorar ese aspecto del juego, que los delanteros jueguen mejor acompañados (Pellistri y Darwin tenían la doble tarea de cubrir la banda), la celeste puede tener futuro más allá de la fase de grupos.